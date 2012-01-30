ТОП-5 (утро-день)

Рост ВВП Украины в 2011 году составил 5,2% - Госстат

Рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2011 году против 2010 года составил 5,2%, номинальный ВВП - 1 трлн. 314 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

При этом отмечается, что рост валового внутреннего продукта Украины в IV квартале 2011 года против аналогичного периода 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 4,6%, в учетом сезонного фактора - 0,6%

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2011 год был рассчитан, исходя из роста ВВП на уровне 4,5%, инфляции – 8,9% (декабрь к декабрю предыдущего года).

***

Минсоцполитики предлагает ввести пенсионный сбор с операций с офшорными компаниями

Министерство социальной политики Украины инициирует введение пенсионного сбора в размере 12% от базы налогообложения с операций с офшорными компаниями.

Текст соответствующего законопроекта «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование» (относительно пенсионного сбора по операциям с офшорными юрисдикциями) размещен на официальном сайте министерства.

Документом определяется объект налогообложения: перечисление средств нерезиденту, зарегистрированному в офшорной зоне; выполнение обязательств не в денежной форме перед нерезидентом, зарегистрированном в офшорной зоне; переход имущественных прав к нерезиденту, зарегистрированному в офшоре.

Перечень офшорных зон для уплаты сбора составляет Кабинет министров.

Денежные средства, перечисляемые госорганами согласно международным обязательствам, не являются базой налогообложения.

***

Беларусь продолжает лидировать по росту цен в СНГ и Европе

Беларусь уже несколько месяцев остается лидером среди ряда стран СНГ и Европы по росту потребительских цен.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщает Национальный статистический комитет Беларуси.

«Рост потребительских цен в Беларуси в декабре минувшего года по отношению к ноябрю составил 2,3%. В то время как в Болгарии, Испании, Норвегии, Эстонии, Словакии цены выросли на 0,1%, Венгрии, Украине – на 0,2%, Казахстане – на 0,3%, Польше, России, Чехии – на 0,4%, Турции – 0,6%, Германии – на 0,7%. Цены снизились в Ирландии – на 0,3% и Литве – на 0,2%. Не изменились цены в Латвии и Финляндии», - говорится в сообщении Белстата.

Кроме этого, Беларусь оставалась в тройке лидеров и по росту цен в декабре на продукты питания и безалкогольные напитки – 1,6%. В Турции и Чехии цены поднялись больше – на 2%. Незначительно поднялись цены в: Болгарии, Венгрии – на 0,1%, Казахстане, Украине, Эстонии – на 0,2%, Испании, Литве – на 0,3%, Финляндии – на 0,4%, Латвии – на 0,5%, Германии – на 0,6%, России – на 0,7%, Польше – на 0,8%,

Беларусь также лидирует по росту цен в декабре на жилищные услуги, электричество и газ с показателем 1,2%. Жилищно-коммунальные услуги подорожали также в Испании, России, Словакии, Украине – на 0,1%, в Болгарии, Венгрии, Италии – на 0,2%, Казахстане – на 0,3%, Турции, Чехии – на 0,5%. На прежнем уровне цены на ЖКУ остались в Германии, Латвии, Эстонии. Снизились цены в Ирландии – на 1,4%, Литве и Норвегии – на 0,3%.

Справка УНИАН. В Беларуси в 2011 году зафиксирована самая высокая инфляция за последние десять лет. За год потребительские цены в Беларуси увеличились на 108,7%, в том числе за декабрь – на 2,3%. Согласно прогнозу социально-экономического развития Беларуси, инфляция планировалась на уровне 7,5-8,5%. Продовольственные товары в декабре 2011 года подорожали на 1,9% по сравнению с ноябрем, за год цены выросли на 125%.

***

В Брюсселе сегодня пройдет саммит ЕС. Главная тема - выход из долгового кризиса

В Брюсселе сегодня пройдет саммит Европейского Союза, главными темами которого станут пути преодоления долгового кризиса в еврозоне, стимулирование экономического роста и ужесточение бюджетной дисциплины.

Как сообщает радио «Свобода», европейские лидеры планируют подписать соглашение о создании нового регионального стабилизационного фонда, из которого будут выделяться деньги на поддержку столкнувшихся с финансовыми проблемами стран.

Предполагается, что фонд размером в 500 миллиардов евро начнет функционировать уже в июле этого года.

На саммите также продолжится обсуждение договора о более тесной координации бюджетной политики в 17 странах еврозоны.

Накануне саммита три крупнейших профсоюза Бельгии объявили о 24-часовой забастовке против принимаемых правительством жестких антикризисных мер.

Как отмечают аналитики, недовольство сокращением зарплат и социальных выплат растет во многих странах. Безработными сейчас считаются 23 миллиона граждан Европейского Союза.

***

Греция возмущена намерением ЕС контролировать ее финансы

Греция возмущена намерением Евросоюза контролировать ее финансовую политику.

Как передает радио "Свобода", представитель греческого правительства Пантелис КАПСИС заявил, что бюджет страны должен оставаться зоной исключительной ответственности национального правительства.

Накануне высокопоставленный германский чиновник заявил агентству Reuters на условиях анонимности, что на открывающемся в понедельник саммите Евросоюза Греции будет предложено отказаться от финансового суверенитета и передать учреждениям ЕС часть полномочий по контролю над своими бюджетными расходами. Предложение связано с тем, что Греция не выполняет условия, на которых ей предоставляется международная финансовая помощь.

Между тем ожидается, что переговоры Греции с частными инвесторами на этой неделе завершатся подписанием соглашения. Оно необходимо для получения нового транша кредита, из средств которого Греция выплатит деньги по облигациям, истекающим в марте.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

УНИАН