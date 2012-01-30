Представители отечественного бизнеса в Давосе оценили состояние экономики Украины...

Главным экономическим вызовом для Украины, учитывая конъюнктуру на мировых рынках, является восстановление внутреннего спроса.

Как пишет газета "Коммерсант-Украина" (№ 11, от 30 января) в материале "Разговор по ушам", такое мнение высказали представители отечественного бизнеса в ходе форума в Давосе.

В частности, генеральный директор ДТЭК Максим ТИМЧЕНКО отметил нерешенные проблемы в электроэнергетике. "В отрасли слишком длительный инвестиционный период, и очень важно наличие понятной и четкой стратегии. Пока же нет понимания того, какую энергетику мы развиваем - например, зеленую или атомную", - подчеркнул он.

По словам М.ТИМЧЕНКО, отсутствие стратегии не позволяет прогнозировать развитие бизнеса в долгосрочной перспективе и создает определенную турбулентность.

Глава ДТЭК добавил, что участники рынка ожидают в этом году законодательных изменений, которые дадут старт реформе энергорынка.

Представители металлургической промышленности оценивают ситуацию в отрасли более оптимистично.

Несмотря на снижение темпов мирового роста, они рассчитывают наращивать производство при условии сохранения инвестиций в инфраструктурные проекты.

Однако гендиректор холдинга "Метинвест" Игорь СЫРЫЙ констатировал, что внешняя конъюнктура рынка все же ухудшается. "На форуме я так и не получил информации о том, будет ли положен конец бюджетному и финансовому кризису в Европе. И я думаю, что в ближайшие 3-4 года мы будем наблюдать рост экономики в странах Евросоюза на уровне максимум 1-2%", - сказал И.СЫРЫЙ.

По его мнению, крупным потребителем продукции должен стать внутренний рынок Украины, где в ближайшие несколько лет ежегодный рост потребления металла будет достигать 10%.

В свою очередь, глава украинского представительства Morgan Stanley Игорь МИТЮКОВ отметил, что правительству Украины «очень важно обеспечить внутренний спрос на металл и машиностроительную технику, развивая крупные инфраструктурные проекты вроде строительства объектов к Евро-2012".

По его мнению, именно инвестиции в подготовку к чемпионату не дали экономике окончательно развалиться в прошлом году, и если удастся сохранить такой же уровень в 2012-м, Украина сможет по крайней мере избежать участи Греции и Испании.