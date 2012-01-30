Анонс на 31 января

* Президент Украины Виктор Янукович с рабочей поездкой побывает в Кировоградской области.

* Пресс-конференция на тему: "Год в Энергетическом сообществе: бартер или партнерство?" . Организатор - аналитический центр "Дикси Групп" при поддержке МФ "Відродження". Будут представлены результаты исследования "Год в Энергетическом сообществе: Хорошо стоим?", проведенного аналитическим центром "Дикси Групп". Участники: Елена Павленко, основатель "Дикси Групп"; Роман Ницович, руководитель программ "Дикси Групп", главный редактор сайта "Украинская энергетика UA-Energy.org"; Михаил Гончар, директор энергетических программ Центра "Номос"; Светлана Голикова, директор компании "ТрансЭнергоКонсалтинг"; Дмитрий Шульга, старший менеджер Европейской программы МФ "Відродження".

* Состоится расширенное заседание Совета предпринимателей при КМУ при участии Премьер-министра Украины Николая Азарова.

* Пресс-конференция вице-премьер-министра Украины - министра инфраструктуры Бориса Колесникова об итогах подготовки к Евро-2012 и работе Министерства инфраструктуры Украины в 2011 году.

* Состоится брифинг директора Департамента разработок и закупки вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Андрея Артюшенко на тему: “Вооружение Вооруженных Сил Украины: от модернизации к созданию новых образцов”.

* Пресс-конференция на тему: «Внешние заимствования Украины: прогноз на 2012 год». Участники: исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко; ген.директор Бюро экономических и социальных технологий Валерий Гладкий.

* 13-30 - В УНИАН состоится презентация результатов первого этапа исследования «Обеспечение прав на социальную защиту в Украине в условиях выхода из финансово-экономического кризиса». Исследование было осуществлено Фондом общественной безопасности в партнерстве с ОО «Социальная Украина» и НаУКМА в рамках проекта «Национальный мониторинг реформы социальной защиты и социальных услуг» при поддержке МФ «Відродження». Будут представлены данные: об обеспечении права на государственную социальную помощь, на получение социального пособия по малообеспеченности, на получение социальных услуг и материальной помощи; об эффективности деятельности органов государственной власти и социальных служб в сфере социальных услуг. Участники: директор Фонда общественной безопасности Василий Стадник, руководитель проекта Татьяна Чернинская, эксперт проекта Анна Елькина, представители ОО Социальная Украина и НаУКМА (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

* Круглый стол на тему: «Газпром» монополизирует европейский газовый рынок?». Организатор - Институт Горшенина. Вопросы: Итоги Всемирного экономического форума в Давосе. Будет ли пересмотрен в текущем году газовый контракт с Россией? Кому достанется украинская ГТС? Оценка источников поставок природного газа в Украину, альтернативных России. Кто победит в борьбе за разработку европейских месторождений сланцевого газа: «Газпром» или американские компании? Участники: М.Гончар, директор энергетических программ Центра «Номос»; В.Сапрыкин, независимый эксперт по энергетическим вопросам; И.Плачков, глава Наблюдательного совета ПАО «Киевэнерго»; В.Боровик, глава Правления Альянса «Новая энергия Украины»; Ю.Корольчук, эксперт Института энергетических исследований; О.Зарубинский, народный депутат Украины, Блок Литвина; О.Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; А.Лещенко, вице-президент Gorshenin Group.

* Пресс-конференция председателя Фонда государственного имущества Украины Александра Рябченко на тему: «ФГИУ-2011: успешные результаты выполнения Национального плана действий. На что Фонд делает ставки в 2012 году?»

* Пресс-конференция председателя Государственного агентства земельных ресурсов Украины Сергея Тимченко об итогах работы земельного ведомства в 2011 году и ходе земельной реформы.

* Пресс-конференция "Результаты проверки выполнения лицензионных условий по созданию сети цифрового эфирного телевидения в Украине компанией "Зеонбуд". Участвуют: председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Манжосов, генеральный директор ООО "Зеонбуд" Виктор Галич, председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Александр Курдинович, генеральный директор Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения Вадим Самсоненко, начальник Государственного предприятия "Украинский государственный центр радиочастот" Павел Слободянюк. Организатор - Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Вопросы: результаты проверки компании "Зеонбуд", технические характеристики построенной национальной цифровой телесети, проблемы первого этапа перехода на цифровой формат вещания и пути их решения, обеспечение цифровой телесети радиочастотным ресурсом.

* Состоится совместное заседание Киевского международного энергетического клуба «Q-club» и Научно-технического центра «Биомасса» посвященное дискуссии: «Нужен ли Украине зеленый тариф на биогаз?». Участники: Александр Тодийчук, президент клуба «Q-club» и Георгий Гелетуха, директор центра «Биомасса». По результатам заседания планируется подготовка аналитических предложений для АПУ, ВРУ, профильных министерств и ведомств.

* «Обувная отрасль Украины: итоги-2011, качество-2012» Александр Бородыня – президент, глава правления Лиги «Укркожобувьпром», президент Ассоциации «Укркожпром» • руководители обувных предприятий Украины

Вопросы пресс-конференции: 1. Итоги работы обувной отрасли страны за 2011 год 2. Качество и конкурентоспособность продукции отечественных предприятий 3. Новая Программа информирования потребителей о качестве обуви, реализуемой в розничной торговле Украины Пресс-конференция состоится в пресс-центре Информационного агентства «НАШ ПРОДУКТ».

* Пресс-конференция "Обеспечение социальной справедливости в осуществлении соцвыплат, льгот и гарантий в свете решения Конституционного Суда". Участвуют: директор Департамента пенсионного обеспечения Министерства социальной политики Николай Шамбор, директор управления пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Владислав Машкин, президент ВОО "Союз Чернобыль Украины" Юрий Андреев.

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