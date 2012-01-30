Создан Штаб по обеспечению бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения населения

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины создало Штаб по обеспечению бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения населения, который работает круглосуточно.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета Министров, представители Минрегиона, Минэнергоугля, МЧС, Минобороны, МВД, Минздрава, Мининфраструктуры и Укравтодора, всех территориальных администраций, совместно с органами самоуправления также будут держать ситуацию на постоянном контроле.

В Кабмине заметили, что власть помогает в сложный период социально незащищенным слоям населения, в частности, организована работа по установлению пунктов обогрева граждан. Палатки с теплогенераторами функционируют по всей стране с 27 января и располагаются в местах массового пребывания людей. Любой в таких пунктах помощи населению может согреться, выпить чаю, поесть, услышать, как нужно вести себя во время сильных морозов, чтобы избежать обмораживания, получить первую медицинскую помощь.

По состоянию на утро 30 января в Украине функционирует 14 тыс. 891 пункт обогрева, в ближайшее время планируется установление еще 239 таких пунктов. Только в течение первых дней холодов за теплом и горячей едой к ним обратились 17 тысяч 128 граждан.

Руководители городов и областей постоянно осуществляют контроль и за состоянием аварийности на дорогах: организован вывоз снега для нормальной работы общественного, частного транспорта, логистики, избежания заторов на дорогах.

По поручению правительства проведена работа с предприятиями торговли по поводу бесперебойного снабжения в торговые сети продуктов питания. Также есть прямое поручение правительства осуществить дополнительное финансирование Укравтодора для закупки топлива и сыпучих материалов для создания условий безопасного проезда по дорогам Украины.

На коммунальщиков возложена обязанность своевременно очищать тротуары, кровли и карнизы домов от сосулек с целью предотвращения несчастных случаев, постоянно проверять поступление тепла в дома, выявлять и устранять утечки тепла из теплосетей.

Больницы переведены в режим полной готовности для предоставления помощи потерпевшим.

Социальные службы наведываются к своим подшефным, помогают с продуктами питания, проверяют температуру в помещениях.

В случае ухудшения погодных условий власть готова задействовать также инженерную технику, средства для преодоления водных препятствий, мобильные электростанции и насосное оборудование для ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в связи с осложнением погодных условий на всей территории Украины.

В Кабмине отметили, что власть контролирует своевременное обеспечение котельных энергоносителями для их бесперебойной работы. В связи с этим НАК «Нафтогаз Украины» увеличил отбор газа.

Правительство призвало использовать абсолютно все резервы, чтобы не отключать должников от отопления на период сложных погодных условий. Особое внимание в этом аспекте уделяется объектам социальной сферы, жилищного фонда, а также предприятий водо- и энергоснабжения.

Министерство образования и науки, молодежи и спорта рассматривает возможность введения дополнительных каникул в общеобразовательных учебных заведениях с 30 января в случае снижения температуры до -20 градусов.

Министерство здравоохранения вместе с Государственным комитетом телевидения и радиовещания создают специальные программы, которые транслируются на центральных телеканалах, с разъяснениями для граждан относительно первых признаков охлаждения, переохлаждения и обмораживания.

Кроме того, в Секретариате Кабинета Министров ответственные руководители несут круглосуточное дежурство с 27 января. Они должны координировать работу служб, помогать управлять ресурсами, которые возможно понадобятся для ликвидации аварий, включая возможности Госрезерва и мобилизационных резервов.

Для оперативного реагирования на обращение граждан за помощью при Центральном правительственном штабе открыта круглосуточная многоканальная линия связи за номером 256-60-90. Кроме того, работает Правительственный контактный центр по телефону 0-800-507-309.

На заседании правительства 25 января премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил создать при Кабмине оперативную группу во главе с министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолием БЛИЗНЮКОМ, которая должна принять исчерпывающие меры для предотвращения и недопущения негативных последствий резкого снижения температуры воздуха в период с 28 января по 12 февраля.

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