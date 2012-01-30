Правительство будет предлагать отменить летнее время

Законопроект об исчислении времени на территории Украины будет основываться на позиции правительства - в этом году перейти на зимнее время и оставить Украину во втором часовом поясе.

Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА после завершения совещания под председательством премьер-министра Николая АЗАРОВА, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.

По словам В.БАЛОГИ, глава правительства внимательно выслушал позиции ученых об изменении исчисления времени в Украине. В частности, докладывал председатель Государственной комиссии единого времени и эталонных частот, директор Главной астрономической обсерватории НАН Украины, академик Ярослав ЯЦКИВ.

"Докладчики рекомендовали: учитывая, что Украина будет принимать Чемпионат Европы по футболу, для удобства иностранцев в этом году перейти на летнее время. После чего осенью страна переведет стрелки на час назад и по этому исчислении времени будет жить и дальше. Эта позиция ученых и премьер-министра о том, чтобы оставить в Украине второй часовой пояс и ляжет в основу законопроекта, который будет подготовлен и передан на голосование в Верховную Раду», - отметил В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, 25 января Кабинет Министров отложил рассмотрение законопроекта «О порядке исчисления времени на территории Украины», которым предлагалось определить, что вся Украина находится во втором часовом поясе, поскольку большая часть территории страны находится именно в этом поясе.

По словам министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Виктора БАЛОГИ, причиной перенесения рассмотрения вопроса стала позиция вице-премьер-министра Бориса КОЛЕСНИКОВА, который выразил мнение, что Украина должна быть в третьем часовом поясе, «чтобы россиянам было удобно к нам ездить».

20 сентября 2011 года Верховная Рада Украины приняла постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины», которым установила с 27 марта 2011 года на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа. Таким образом, был отменен ежегодный перевод часов на «зимнее» и «летнее» время.

Новшества в порядке исчисления времени, принятые Верховной Радой, вызвали значительный резонанс в обществе и в среде научных работников, потому что такое решение не было согласовано со специалистами. В частности, научные работники утверждали, что решение Верховной Рады не соответствует международным правилам исчисления времени и фактически вводит в Украине время третьего часового пояса, что противоречит физико-географическому расположению нашего государства и нормам, которые действуют в большинстве стран мира.

После многих обращений научных работников и возмущения граждан ВР отменила постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины». В Украине был сохранен переход на зимнее время – 30 октября граждане перевели стрелки часов на час назад.

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