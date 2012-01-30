ТОП-5 (день-вечер)

Дефицит госбюджета в 2011 году сократился в 2,7 раза — до 23,5 млрд. грн. Дефицит государственного бюджета Украины по итогам 2011 года, по сравнению с 2010 годом, сократился в 2,7 раза — до 23,554 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, дефицит госбюджета-2011 на 33%, или на 11,789 млрд. грн., меньше показателя предельного дефицита, который был установлен Законом «О Государственном бюджете Украины на 2011 год».

Доходы госбюджета в 2011 году составили 314,573 млрд. грн., что на 3,5% больше планового показателя и на 30,7% больше поступлений в 2010 году. В т.ч. в общий фонд поступило 265,823 млрд. грн., что на 3,3% больше планового показателя и на 28,1% -поступлений в 2010 году.

Налоговые поступления в госбюджет в 2011 году увеличились на 56,8% и составили 261,605 млрд. грн., неналоговые — сократились на 24,6%, до 49,043 млрд. грн.

Расходы госбюджета в 2011 году составили 333,415 млрд. грн., что на 2,7% меньше планового показателя и на 29,826 млрд. грн. больше, чем в 2010 году. В т.ч. расходы общего фонда составили 287,288 млрд. грн., что на 3% меньше планового показателя и на 20,5% больше соответствующего показателя за 2010 год.

За счет возврата кредитов в госбюджет поступило 2,289 млрд. грн., в т.ч. в общий фонд - 652,1 млн. грн. За 2011 год предоставлено кредитов из госбюджета в сумме 7 млрд. грн., в том числе из общего фонда - 126,5 млн. грн.

В 2011 году погашение основной суммы долга государственного бюджета составило 45,628 млрд. грн., в т.ч. по общему фонду 44,852 млрд. грн. Погашение внутреннего долга составило 32,081 млрд. грн., внешнего долга — 13,546 млрд. грн.

Государственные заимствования в государственный бюджет были осуществлены в объеме 80,655 млрд. грн., в т.ч. в общий фонд — 71,048 млрд. грн. (в том числе выпуск ОВГЗ на капитализацию «Родовид банка» - 4 млрд. грн., «Ощадбанка» - 0,6 млрд. грн., «Укргазбанка» - 4,3 млрд. грн. и пополнение уставного фонда НАК «Нафтогаз Украины» в сумме 12,5 млрд. грн.). На внутреннем рынке было привлечено 53,404 млрд. грн., на внешнем рынке — 27,251 млрд. грн.

От приватизации государственного имущества за 2011 год в государственный бюджет поступило 11,480 млрд. грн., что на 14,8% больше запланированного показателя.

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"ЛЭО", VS Energy и "Львовоблэнерго" допущены к участию в конкурсе по "Винницаоблэнерго"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) допустил к участию в конкурсе по продаже 50% госпакета акций ПАО "Винницаоблэнерго" все три компании, подавших заявки на конкурс, - ООО «Луганское энергетическое объединение» ("ЛЭО"), VS Energy International Ukraine ("ВС Энерджи Интернейшнл Украина") и ПАО "Львовоблэнерго".

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

Как сообщал УНИАН, 26 января был последний день приема заявок на участие в данном конкурсе.

ФГИУ 14 декабря 2011 г. объявил приватизационный конкурс по продаже 50% госпакета акций ПАО "Винницаоблэнерго".

Начальная стоимость выставляемых на продажу пакетов акций ПАО "Винницаоблэнерго" составляет 167 млн. 650 тыс. грн.

Конкурс по продаже 50% госакций "Винницаоблэнерго" состоится 3 февраля 2012 г.

Справка УНИАН. ПАО „АК Винницаоблэнерго” является доминирующей энергораспределительной компанией в Винницкой области, 75% акций которой принадлежат государству, 23,86% – в собственности юридических лиц и 1,14% – физических лиц.

ООО «Луганское энергетическое объединение» входит в группу Energy Standart, контролируемую бизнесменом Константином ГРИГОРИШИНЫМ.

Группа VS Energy контролируется российским бизнесменом Александром БАБАКОВЫМ.

Крупнейшими частными акционерами “Львовоблэнерго” являются ряд кипрских компаний.

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На 45% госпакета акций "Черновцыоблэнерго" претендуют три компании

На участие в конкурсе по продаже 45% госпакета акций ПАО "ЭК "Черновцыоблэнерго" поступило три заявки, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Напомним, сегодня, 30 января, был последний день приема заявок на данный конкурс.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 14 декабря 2011 г. объявил приватизационный конкурс по продаже 45% госпакета акций ПАО "ЭК "Черновцыоблэнерго".

Конкурсные условия в данном конкурсе идентичны конкурсным условиям по продаже госпакетов акций других энергокомпаний. В частности, они предусматривают, что в конкурсе по продаже пакетов акций облэнерго имеют право участвовать лица, осуществляющие деятельность по передаче и поставке электроэнергии в объеме не менее 30% объемов данного ПАО, или в течение трех последних лет бывшие собственниками 50% уставного капитала юридических лиц, осуществляющих подобную деятельность.

В соответствии с инвестиционными обязательствами, покупатель, в частности, обязывается проводить своевременные текущие расчеты за электроэнергию; погашать задолженность за закупленную электроэнергию на Оптовом рынке электроэнергии в соответствии с договорами реструктуризации (мировыми соглашениями) с государственным предприятием "Энергорынок" за счет целевых надбавок к тарифам и пр.

Приватизационный конкурс по продаже 45% госакций "Черновцыоблэнерго" состоится 7 февраля 2012 г.

Справка УНИАН. "Черновцыоблэнерго" в 2010 году сократило чистую прибыль в 4,1 раза по сравнению с 2009 годом – до 4,781 млн. грн.

Уставный фонд "Черновцыоблэнерго" составляет 14,195 млн. грн., номинал акции – 0,25 грн.

НАК «Энергетическая компания Украины» принадлежат 70% акций «Черновцыоблэнерго», VS Energy International N. V. (Нидерланды) – 21,97% акций.

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Moody`s отозвало все рейтинги «УкрСиббанка»

Международное рейтинговое агентство Moody`s отозвало все рейтинги «УкрСиббанка» (Харьков) «по деловым причинам».

Об этом говорится в сообщении агентства, переданном УНИАН.

Как сообщал УНИАН, 24 января т.г. Moody`s подтвердило рейтинг «УкрСиббанка» по долгосрочным депозитам в национальной валюте на уровне Ba2 с негативным прогнозом и рейтинг Аа1 по национальной шкале.

Справка УНИАН. АКИБ «УкрCиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года, на сегодняшний день входит в группу крупнейших украинских банков.

Активы банка на 1 октября 2011 года составляли 42,235 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 30,066 млрд. грн., обязательства - 38,606 млрд. грн., уставный капитал - 7,512 млрд. грн., собственный капитал - 3,629 млрд. грн.

Банк в январе-сентябре 2011 года получил убыток 1,395 млрд. грн.

Собственниками существенного участия в банке являются: BNP Paribas (84,99%) и Европейский банк реконструкции и развития (15%).

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Правительство будет предлагать отменить летнее время

Законопроект об исчислении времени на территории Украины будет основываться на позиции правительства - в этом году перейти на зимнее время и оставить Украину во втором часовом поясе.

Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА после завершения совещания под председательством премьер-министра Николая АЗАРОВА, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.

По словам В.БАЛОГИ, глава правительства внимательно выслушал позиции ученых об изменении исчисления времени в Украине. В частности, докладывал председатель Государственной комиссии единого времени и эталонных частот, директор Главной астрономической обсерватории НАН Украины, академик Ярослав ЯЦКИВ.

"Докладчики рекомендовали: учитывая, что Украина будет принимать Чемпионат Европы по футболу, для удобства иностранцев в этом году перейти на летнее время. После чего осенью страна переведет стрелки на час назад и по этому исчислении времени будет жить и дальше. Эта позиция ученых и премьер-министра о том, чтобы оставить в Украине второй часовой пояс и ляжет в основу законопроекта, который будет подготовлен и передан на голосование в Верховную Раду», - отметил В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, 25 января Кабинет Министров отложил рассмотрение законопроекта «О порядке исчисления времени на территории Украины», которым предлагалось определить, что вся Украина находится во втором часовом поясе, поскольку большая часть территории страны находится именно в этом поясе.

По словам министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Виктора БАЛОГИ, причиной перенесения рассмотрения вопроса стала позиция вице-премьер-министра Бориса КОЛЕСНИКОВА, который выразил мнение, что Украина должна быть в третьем часовом поясе, «чтобы россиянам было удобно к нам ездить».

20 сентября 2011 года Верховная Рада Украины приняла постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины», которым установила с 27 марта 2011 года на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа. Таким образом, был отменен ежегодный перевод часов на «зимнее» и «летнее» время.

Новшества в порядке исчисления времени, принятые Верховной Радой, вызвали значительный резонанс в обществе и в среде научных работников, потому что такое решение не было согласовано со специалистами. В частности, научные работники утверждали, что решение Верховной Рады не соответствует международным правилам исчисления времени и фактически вводит в Украине время третьего часового пояса, что противоречит физико-географическому расположению нашего государства и нормам, которые действуют в большинстве стран мира.

После многих обращений научных работников и возмущения граждан ВР отменила постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины». В Украине был сохранен переход на зимнее время – 30 октября граждане перевели стрелки часов на час назад.

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