ДАЙДЖЕСТ СМИ за 31 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Кого обязательно исключат из числа «упрощенцев» пишет: Министерство финансов огласило полный список случаев, когда плательщики единого налога могут быть исключены из числа «упрощенцев»…

http://delo.ua/businessman/kogo-objazatelno-iskljuchat-iz-chisla-uproschencev-172713/

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Также «Дело» в публикации «Как Тигипко ел кашу с бездомными» пишет: вице-премьер министр посетил пункт обогрева и поел пищу, которую там выдают бездомным и нуждающимся…

http://delo.ua/ukraine/kak-tigipko-el-kashu-s-bezdomnymi-172696/

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«Дело» в публикации «Хомутынник пошел против Минфина и налоговой» пишет: ведомства выдают диаметрально противоположные трактовки норм Налогового кодекса: комитет Верховной Рады сначала "вернул" мелким ювелирам право быть на едином налоге, но через пару дней это право "забрали" письмом Министерства финансов…

http://delo.ua/ukraine/homutynnik-poshel-protiv-minfina-i-nalogovoj-172692/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Гривна перестает фальшивить», в котором пишет: наличную гривну подделывают все реже - в прошлом году количество выявленных банками фальшивых банкнот сократилось почти в полтора раза. Банкиры объясняют эту динамику повышением степени защиты денежных купюр, а также тем, что подделывать гривну менее выгодно, чем доллары или евро. При этом часть таких купюр остается невыявленной, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1862380

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Россияне предложат разместиться у них», в котором пишет: у объединенной биржи ММВБ-РТС появился первый в истории иностранный акционер. Им со второго раза стал Европейский банк реконструкции и развития, который приобрел более 6% акций биржи. В планах нового акционера - сделать ММВБ-РТС площадкой для размещения акций компаний, работающих в СНГ, в первую очередь из Украины. Эксперты не сомневаются в том, что Москва составит конкуренцию Варшаве, но крупных размещений в ближайший год не ожидают…http://www.kommersant.ua/doc/1862389

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Издание «Экономические известия» в публикации «Погода заморозила торговлю» пишет: рекордные морозы в Украине, которые уже получили статус стихийного бедствия, фактически заблокировали торговлю на открытых площадках - рынках и базарах - и в одночасье ликвидировали стихийную торговлю. Потребителям это грозит повышением цен в стационарных магазинах, а также снижением качества чувствительных к температурному режиму продуктов…

http://markets.eizvestia.com/full/pogoda-zamorozila-torgovlyu

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Сладкая недостаточность», в котором пишут: рынок кондитерских изделий дал крен. Производство падает на фоне роста поставок импорта в два раза. Участники рынка прогнозируют ухудшение ситуации в отрасли в нынешнем году…

http://markets.eizvestia.com/full/sladkaya-nedostatochnost

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Газета «Сегодня» в публикации «С богачей возьмут до 40% налога» пишет: Кабмин хочет заставить тех, у кого доходы свыше 100 тысяч, платить повышенный налог…

http://www.segodnya.ua/news/14333696.html

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Также «Сегодня» в публикации «За стабильный доллар - спокойствие в стране, против - кризис в ЕС» пишет: Нацбанк Украины заверяет, что обвалу гривни не бывать…

http://www.segodnya.ua/news/14333672.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Что показала проверка энергокомпаний» пишет: Росфинмониторинг выявил в государственных энергокомпаниях РФ целый букет нарушений в сфере корпоративного управления. Это не только поставщики и подрядчики, связанные с топ-менеджерами, но и обналичка, вывод средств за рубеж, а также скрытые материальные вознаграждения…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1489342/energetiki_ushli_za_rubezh

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Также «Ведомости» в публикации «Чехия и Британия решили не вступать в бюджетный пакт ЕС» пишут: на саммите Евросоюза в ночь на вторник 25 из 27 стран договорились создать более тесный фискальный союз и постоянно действующий Европейский механизм стабильности…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1489513/strany_es_prinyali_dogovor_ob_uzhestochenii_byudzhetnoj

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Издание «Известия» в публикации «ГЛОНАСС получит деньги на этой неделе» пишет: затянувшееся согласование статей бюджета федеральной целевой программы ГЛОНАСС закончилось…

http://izvestia.ru/news/513656

(УНИАН)