ТОП-5 (утро-день)

НБУ создаст фонд для реализации стратегических для государства инвестпроектов — источник

Национальный банк Украины намерен инициировать создание фонда развития для обеспечения реализации важнейших для Украины инвестиционных проектов, прежде всего в базовых отраслях экономики. Об этом УНИАН сообщил источник, близкий к руководству НБУ.

В качестве портфельных инвесторов фонда могут выступить коммерческие банки, иностранные фонды и другие структуры, заинтересованные в финансировании важнейших для Украины инвестиционных проектов, с включением их представителей в состав совета по управлению фондом.

При этом источник сообщил, что основными источниками формирования фонда станут выданные лицензии на добычу золота. В настоящее время размер уставного капитала фонда уточняется.

Как отметил собеседник агентства, фонд будет аккумулировать государственные и частные средства, с целью осуществления финансирования важнейших проектов в агропромышленном секторе, в строительстве, транспорте, сфере телекоммуникаций, а также социально-значимых государственных проектов.

Привлечение инвестиций будет осуществляться путем размещения ценных бумаг фонда. При этом гарантируется их свободное обращение при поддержке Нацбанка. «Преимуществом этих ЦБ для инвесторов станут как высокие проценты, так и 100%-ные гарантии, вызванные спецификой уставного капитала», - отметил источник.

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Размер помощи одиноким матерям в 2012 году вырастет на 15%, сообщает Минсоцполитики

Размер помощи одиноким матерям в 2012 году вырастет на 15%, в среднем он составит около 450 грн.

Как сообщается на официальном сайте Министерства социальной политики, по итогам 2011 года размер помощи одиноким матерям вырос на 10,2%.

В министерстве также напомнили, что законопроект №9516 от 29 ноября 2011 года, которым определялся порог доходов семьи, ниже которого одинокая мать имела право на помощь на ребенка, отозван из парламента.

Согласно сообщению Минсоцполитики, на сегодня 10% одиноких матерей декларируют доходы, чтобы получить помощь в размере, превышающем минимальный.

Министерство отмечает, что все предложения относительно любых изменений в законодательстве по социальной поддержке одиноких матерей в обязательном порядке будут обсуждаться с общественными организациями до внесения на рассмотрение Верховной Рады.

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Министр экологии Украины подписал в США два соглашения о генетических ресурсах 30 января в г. Нью-Йорке (США) министр экологии и природных ресурсов Украины Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ от имени Украины подписал два международных соглашения относительно генетических ресурсов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

В частности, Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ подписал Нагойский протокол о доступе к генетическим ресурсам. Настоящий документ предусматривает справедливое и равноправное распределение выгод от использования генетических ресурсов, в том числе путем предоставления необходимого доступа к ним и путем надлежащей передачи соответствующих технологий, с учетом всех прав на такие ресурсы и технологии, а также путем надлежащего финансирования, способствуя таким образом сохранению биологического многообразия и постоянному использованию его компонентов.

Кроме того, Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ подписал Нагойско-Куала-Лумпурский дополнительный протокол об ответственности и возмещении к Картахенскому протоколу о биобезопасности. Настоящий документ устанавливает международные правила и процедуры относительно ответственности и возмещения вреда, которые могут причинить биомногообразию генетически модифицированные организмы. Протокол применяется в случае нанесения ущерба вследствие трансграничного перемещения ГМО, предназначенных для использования в качестве пищевых продуктов или корма, переработки, в замкнутых системах и преднамеренного высвобождения в окружающую среду, а также к ущербам, нанесенным из-за неумышленного и незаконного трансграничного перемещения ГМО.

«Прозрачность в вопросах использования, доступа и перемещения генетических материалов является очень важной для Украины, ведь речь идет об экологической безопасности страны, - отметил Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ. – Отныне и эта сфера будет урегулирована не только отечественным законодательством, но и международными процедурами».

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Лидеры ЕС определились c политикой роста и созданием рабочих мест

Брюссель. Лидеры стран-членов Европейского Союза подписали заявление "К дружественной к росту консолидации и дружественного к занятости росту".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, заявление было подписано в рамках неформального заседания Европейского совета.

Подписи под документом поставили лидеры 26 стран-членов ЕС, кроме премьер-министра Швеции, который должен согласовывать текст документа с парламентом страны.

"Рост и занятость могут возобновиться только если мы продолжим согласованный и всесторонний подход, комбинируя умную фискальную консолидацию, которая защищает инвестиции в будущее развитие, устойчивую макроэкономическую политику и активную стратегию занятости, которая защищает нашу социальную сходство", - написано в заявлении.

Документом определены три приоритетных направления, которыми должны заниматься страны-члены при поддержке общеевропейских действий. Среди них - стимулирование роста занятости, прежде всего для молодежи, завершение создания единого рынка, а также усиление финансирования экономики и, в частности, малого и среднего бизнеса.

В рамках приоритета создания новых рабочих мест предполагается, что страны-члены ЕС создадут национальные планы занятости, предусматривающие конкретные меры по увеличению количества рабочих мест, в том числе за счет развития "зеленой" экономики и уменьшения налогов на зарплату. Предполагается, что специальное внимание в этих планах должно быть уделено усилиям по предоставлению первого рабочего места молодежи; значительному увеличению различных курсов и тренингов, которые бы способствовали получению молодыми людьми реальных возможностей трудоустроиться; содействовать трансграничному движению молодежи внутри ЕС с целью трудоустройства.

В сфере завершения формирования единого европейского рынка лидеры ЕС хотят как можно скорее достичь соглашения по стандартизации, энергоэффективности, упрощении бухгалтерского учета и правил государственных закупок до конца 2012 года; быстро реализовать представленный Еврокомиссией план действий по развитию электронной торговли; усилить двусторонние и многосторонние усилия для отмены торговых барьеров и обеспечения лучшего доступа на рынок и надлежащих условий инвестиций для европейских экспортеров.

"2012 год должен стать решающим для продвижения в торговых сделках с ключевыми партнерами", - написано в заявлении.

В сфере усиления финансирования экономики лидеры ЕС договорились до июня завершить работу по улучшению использования европейских структурных фондов в рамках реализации уже существующих и новых проектов; усилить поддержку малому и среднему бизнесу со стороны Европейского инвестиционного банка; обеспечить лучший доступ к венчурному капиталу; продолжить уменьшение неоправданных административных и регуляторных барьеров для малого и среднего бизнеса.

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Новое фискальное соглашение подпишут 25 стран-членов ЕС. Отказались Англия и Чехия

Новое фискальное соглашение ЕС подпишут 25 стран-членов Европейского Союза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом написал в своем Twitter`е Президент Европейского Совета Херман Ван РОМПОЙ.

Как сообщил журналистам премьер-министр Швеции Фредерик РАЙНФЕЛЬДТ, который покинул заседание Совета 30 января, от присоединения к документу кроме Великобритании, отказалась и Чехия, которая одновременно заявила о возможности присоединиться позже.

Предполагается, что до подписания в марте этого года фискальное соглашение будет рассмотрено национальными парламентами стран-членов, которые решили к нему присоединиться.

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