Польша планирует завершить подготовку к Евро-2012 до 15 мая

Варшава. Польские власти намерены завершить подготовку к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу за три недели до его начала - 15 мая текущего года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила министр спорта и туризма Польши Йоанна МУХА.

«15 мая все дела в сферах подготовки должны быть завершены. Нам останутся еще три недели на то, чтобы спокойно еще раз проанализировать готовность», - сказала она.

Министр назвала ключевым заданием в сотрудничестве с Украиной обеспечение быстрого и удобного пересечения болельщиками совместной границы, заметив, что в то же самое время Польша должна пресечь попытки контрабанды и въезда на территорию стран Шенгена людей, которым это запрещено.

«Из того, что знаю, тесты проходят, и результаты позитивные, но когда будет намного больше людей, пытающихся пересечь границу, может быть, конечно, хуже», - признала министр.

При этом Й.МУХА не уточнила, на сколько, по оценкам польских властей, может увеличиться пасажиропоток на польско-украинской границе, заметив, что это будет зависеть от того, сколько людей решат ездить на матчи автомобилем, а сколько – летать самолетом.

Польский министр, кроме проблемы дорогих отелей в Украине, упомянула необходимость проведения совместных промо-акций Евро-2012.

«Это не так, что ничего не делается, но стоит ... (Необходимо) на финише ускорить, а не сбавить темп», - сказала она.

Й.МУХА рассказала, что предложила главе правительства Польши Дональду ТУСКУ в ближайшее время провести совместное заседание Межправительственного польско-украинского комитета по Евро-2012, назвав его необходимым. Однако министр не уточнила терминов, когда может пройти такая встреча.

Как сообщал УНИАН, с 8 июня по 1 июля текущего года в четырех украинских и четырех польских городах пройдут матчи Евро-2012, право организовывать которые Украина с Польшей впервые в истории выиграли в апреле 2007 года.

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