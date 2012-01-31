ТОП-5 (день-вечер)

Конкурс по продаже 50% «Закарпатьеоблэнерго» перенесен на 13 февраля

Конкурс по продаже 50% госпакета акций ПАО «Закарпатьеоблэнерго» перенесен на 13 февраля текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александр РЯБЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября 2011 года ФГИУ выставил на продажу 50% государственных акций ПАО "Закарпатьеоблэнерго". Начальная цена госпакета акций - 135 млн. грн. Конкурс по продаже 50% "Закарпатьеоблэнерго" должен был состоятся 20 января 2012 года. ФГИУ допустил обе подавшие заявки компании - ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) и ООО «Энергетическая Украина ТВ» к участию в конкурсе.

Однако намеченное на 20 января заседание конкурсной комиссии по продаже 50% госпакета акций "Закарпатьеоблэнерго", в ходе которого должен был быть определен покупатель данного пакета, не состоялось из-за отсутствия кворума.

Справка УНИАН. ПАО «Закарпатьеоблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии в Закарпатской области.

Государству принадлежат 75% акций компании, которые переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины». 10,53% акций компании принадлежали VS Energy International N.V. (Нидерланды).

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Заявки на конкурс по продаже 45% «Черновцыоблэнерго» подали ЛЭО и VS Energy

На участие в конкурсе по продаже 45%-ного государственного пакета акций ПАО «ЭК «Черновцыоблэнерго» подали заявки ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО), VS Energy International Ukraine («ВС Энерджи Интернейшнл Украина»).

Об этом сообщил журналистам председатель Фонда государственного имущества Украины Александр РЯБЧЕНКО.

Напомним, вчера, 30 января, был последний день приема заявок на конкурс по продаже госпакета акций «Черновцыоблэнерго».

По данным пресс-службы ФГИ, всего на конкурс было подано две заявки.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 14 декабря 2011 г. объявил приватизационный конкурс по продаже 45% госпакета акций ПАО «ЭК «Черновцыоблэнерго».

Приватизационный конкурс по продаже 45% госакций "Черновцыоблэнерго" состоится 7 февраля 2012 г.

Конкурсные условия в данном конкурсе идентичны конкурсным условиям по продаже госпакетов акций других энергокомпаний.

Справка УНИАН. «Черновцыоблэнерго» в 2010 году сократило чистую прибыль в 4,1 раза по сравнению с 2009 годом – до 4,781 млн. грн. Уставный фонд «Черновцыоблэнерго» составляет 14,195 млн. грн., номинал акции – 0,25 грн.

НАК «Энергетическая компания Украины» принадлежат 70% акций «Черновцыоблэнерго», VS Energy International N. V. (Нидерланды) – 21,97% акций.

ООО «Луганское энергетическое объединение» входит в группу Energy Standart, контролируемую бизнесменом Константином ГРИГОРИШИНЫМ.

Группа VS Energy контролируется российским бизнесменом Александром БАБАКОВЫМ.

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ФГИУ подписал мировое соглашение с "Крымским Титаном"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) подписал мировое соглашение с ЧАО "Крымский Титан" относительно аренды Иршанского горно-обогатительного комбината и Вольногорского горно-металлургического комбината.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО.

«Мировое соглашение подписано, судом утверждено», - отметил он.

По информации А.РЯБЧЕНКО, подписание соглашения состоялось 24 января текущего года.

Как отметил председатель ФГИУ, арендатор должен будет погасить накопившуюся задолженность в сумме 120 млн. грн. по аренде. Он также отметил, что, скорее всего, стоимость аренды будет повышена. Однако отказался уточнить – насколько.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября 2011 г. глава ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО заявил, что Фонд госимущества планирует заключить мировое соглашение с арендатором целостных имущественных комплексов Вольногорского горно-металлургического комбината и Иршанского горно-обогатительного комбината - "Крымским Титаном", предусматривающее реструктуризацию в течение двух лет создавшейся задолженности по аренде этих двух предприятий.

По его информации, на тот момент общая сумма задолженности арендатора перед бюджетом составляет 130 млн. грн.

А.РЯБЧЕНКО также заявил о возможности заключения с "Крымским Титаном" нового пятилетнего договора об аренде Вольногорского ГМК и Иршанского ГОКа.

Напомним, Вольногорский ГМК и Иршанский ГОК были переданы ЗАО "Крымский Титан", подконтрольному Дмитрию ФИРТАШУ, в аренду сроком на пять лет в сентябре 2004 года. Срок их аренды закончился в сентябре 2009 года. И хотя государство владеет 50% + 1 акция в "Крымском Титане" через ГАК "Титан", оперативное управление предприятием осуществляет владелец 50% - 1 акция – OstChem Holding AG. 90% акций OstChem Holding AG принадлежат Group DF, объединяющей активы украинского бизнесмена Д. ФИРТАША.

ФГИУ ранее обращался с иском к «Крымскому Титану» с требованием погасить долг за аренду двух целостных имущественных комплексов - Вольногорского ГМК и Иршанского ГОКа.

Справка УНИАН. ЧАО «Крымский Титан» - современное высокотехнологичное предприятие, выпускающее диоксид титана, минеральные удобрения, красный железо-окисный пигмент, серную кислоту, сернокислый алюминий, железный купорос, жидкое стекло.

«Крымский Титан» является одним из крупнейших производителей диоксида титана в Восточной Европе, которому принадлежит 2% мирового рынка двуокиси титана пигментного. Экспорт продукции осуществляется в 53 страны мира и составляет порядка 70% общих объемов производства.

В состав ЧАО «Крымский Титан», помимо головного предприятия, входят два филиала – Иршанский горно-обогатительный комбинат и Вольногорский горно-металлургический комбинат, специализирующиеся на развитии горного, добывающего, обогатительного и металлургического производств.

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Мининфраструктуры составит «черный список» отелей. Их исключат из программы приема гостей

Министерство инфраструктуры Украины может составить «черный список» отелей, которые предлагают слишком завышенные цены гостям чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, отели, которые попадут в этот список, будут исключаться из программы приема гостей международных форумов и чемпионатов.

«После Евро-2012 будет масса событий, тот же чемпионат Европы по баскетболу в 2015 году. Мы составим для себя "черный список" и будем не рекомендовать западным турагенствам работать с этими отелями», — сказал он.

Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что стоимость проживания в гостиницах на период проведения матчей Евро-2012 может регулировать только рынок, а не государственные структуры.

«В Вене в период чемпионата отели подняли стоимость в четыре раза. На цену может повлиять только рынок. Главное, чтобы не получилось так, как в Южной Африке, где из-за высоких цен от забронированных номеров отказались 20% болельщиков», - сказал он.

По словам вице-премьера, в 2011 году в городах, которые принимают Евро-2012, введено в эксплуатацию 1044 гостиничных номера. В первой половине 2012 года планируется ввод еще 4500 номеров.

«Основной ввод гостиничных номеров будет в первой половине 2012 года», - сказал он.

Про информации Б. КОЛЕСНИКОВА, на сегодня в Украине сертифицировано 2573 отелей, их них 503 имеют категорию; в частности, 5 звезд — 15 отелей, 4 звезды — 77 отелей, 3 звезды — 215 отелей, 2 звезды — 100 отелей, 1 звезда — 96 отелей.

Для целевых групп УЕФА законтрактовано 12396 номеров, в том числе 5993 — в Киеве, 2052 — в Донецке, 2165 — в Харькове, 2186 — во Львове.

Для болельщиков законтрактовано 52 275 номеров в отелях категории 1-2 звезды, общежитиях, санаториях и турбазах. В частности, 20737 номеров законтрактовано в Киеве, 13676 — в Донецке, 10162 — в Харькове, 7700 — во Львове.

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На приватизацию в І полугодии выставят госпакеты двух энергогенерирующих компаний

Фонд Государственного имущества Украины планирует в первом полугодии текущего года выставить на приватизацию госпакеты акций еще двух энергогенерирующих компаний.

Об этом сегодня, 31 января, сообщил журналистам председатель Фонда государственного имущества Украины Александр РЯБЧЕНКО.

По его словам, ФГИУ также рассчитывает до конца года завершить приватизацию всех планируемых к продаже госпакетов акций энергокомпаний.

Напомним, в этом году ФГИУ планировал выставить на продажу госпакеты акций двух генерирующих компаний «Центрэнерго» и «Донбассэнерго».

Справка УНИАН. ПАО «ГЭК «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

НАК «Энергетическая компания Украины» владеет 78,29% акций «Центрэнерго», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% – юридические лица.

ПАО «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

Государству принадлежат 85,77% акций ПАО, которые переданы в управление НАК «Энергетическая компания Украины».

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