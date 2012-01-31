Анонс на 1 февраля

* Под председательством премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Во время заседания Правительства планируется проведение брифингов при участии министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолия Близнюка и министра чрезвычайных ситуаций Виктора Балоги.

* Пресс-конференция на тему: «Как согреть дом без газа?». В работе примет участие завотделом теплофизических проблем биоэнергетики Института технической теплофизики НАН Украины Георгий Гелетуха.

* Состоится видеомост Москва – Киев на тему: «Будущее угольной отрасли в Украине и России». Участники в Киеве: Тарас Стецькив, член Комитета ВРУ по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности; Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических исследований; Алексей Стогний, зав.отделом прогнозирования развития топливных баз Института общей энергетики НАНУ. В Москве: Иван Грачев, председатель Комитета ГД по энергетике; Юрий Саакян, ген.директор Института проблем естественных монополий; Рубен Бадалов, первый зам.председателя Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности.

* При участии зам.председателя КГГА Александра Пузанова состоится подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в отрасли развития и внедрения информационных и телекоммуникационных технологий между КГГА и компанией «Cisco Systems Management B.V.». В 12-20 - брифинг Александра Пузанова и управляющего директора «Cisco» в России, странах СНГ и Грузии Павла Бетсиса.

* Пресс-конференция на тему: "Экономические и социальные последствия принятия закона Украины "О рынке земель" для украинских фермеров". Участники: Николай Маркевич, президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины; Иван Томич, президент Союза сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов; Павел Кулинч, зам..зав.отдела проблем аграрного, земельного и экологического права Института государства и права имени В.Корецкого; Роман Коринец, президент Национальной ассоциации совещательных служб Украины, руководитель экспертного центра общего проекта USAID UNITER Past Ukraine и АФЗУ.

* При участии зам.председателя КГГА Руслана Крамаренко и начальника ГУ градостроения и архитектуры Сергея Целовальника состоится объявление победителей Международного открытого градостроительного конкурса «Дніпровські перлини». Концепция сохранения и развития киевских островов» и пресс-конференция о дальнейшей реализации и воплощения лучшей концепции. На пресс-конференции будут присутствовать авторы проекта-победителя.

* 19-30 - В УНИАН в рамках Спецпроекта “Лаборатория “Сделай себя сам” состоится тренинг на тему: «Социальные сети и бизнес. Новые средства коммуникации и особенности их применения в бизнесе». Семинар проведет бизнес-философ, писатель, ведущий «Стресс-шоу. Психология денег» Геннадий Балашов. Вопросы: как начать бизнес с социальной сети; деньги, выгода и репутация - три основы современного бизнеса; деньги - главное; все должно быть маленьким и быстрым; - дешевле, выгоднее, быстрее (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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