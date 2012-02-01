ДАЙДЖЕСТ СМИ за 1 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Членство Украины в Энергетическом cообществе не оправдало надежд ни Киева, ни ЕС - исследование» пишет: сотрудничество Украины и ЕС в 2011 году в рамках Энергетического cообщества можно считать провальным. По мнению экспертов, у сторон были разные ожидания от него, поэтому в 2012 году партнеры должны вести диалог открыто и откровенно…

http://delo.ua/business/chlenstvo-ukrainy-v-energeticheskom-coobschestve-ne-opravdalo-nadezhd-172785/

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Также «Дело» в публикации «Представитель EX.UA назвал причины закрытия сервиса» пишет: в администрации файлообменного сервиса ex.ua, работа которого была приостановлена 31 января, опровергли сообщения об изъятии принадлежащих ресурсу серверов…

http://delo.ua/ukraine/predstavitel-exua-nazval-prichiny-zakrytija-servisa-172803/

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«Дело» в публикации «Что изменилось в банковском законодательстве Украины за январь 2012-го» пишет: начало этого года ознаменовалось значительным количеством изменений в действующем законодательстве, регулирующем банковскую деятельность. Более подробно об этом изданию рассказала старший юрист киевского офиса ЮФ "Халас и Партнеры" Юлия Гоптаренко…

http://delo.ua/opinions/chto-izmenilos-v-bankovskom-zakonodatelstve-ukrainy-za-janvar-2-172702/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Морозы вышли Украине током», в котором пишет: Украина начнет импорт электроэнергии из России, остановив ее экспорт в Молдавию и Белоруссию. На такие меры пришлось пойти из-за остановки десяти энергоблоков, вызванной аварией на линии электропередачи и сильными морозами. В "Укрэнерго" обещают решить проблему до 12 февраля. По мнению экспертов, чтобы ситуация не повторилась, государству необходимо стимулировать модернизацию генерирующих компаний…

http://www.kommersant.ua/doc/1863139

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «В Крыму занялись оценкой земельных участков ЧФ РФ», в котором пишет: Совет министров Крыма намерен завершить в этом году оценку земельных участков, используемых Черноморским флотом Российской Федерации за пределами населенных пунктов. При этом существует ряд проблем относительно пользования ЧФ РФ земельными участками, наибольшей из которых является вопрос о спорных 880 га, находящихся в восточной части Крыма…http://www.kommersant.ua/doc/1863034

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Издание «Экономические известия» в публикации «Морозы убивают всходы» пишет: Гидрометцентр сообщил о необходимости пересева 50% озимых культур. Это примерно 4 млн. га и дополнительные расходы на уровне 10 млрд. грн.

http://markets.eizvestia.com/full/morozy-ubivayut-vshody

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Сертицензии заменят на лицефикаты», в котором пишут: власть готовит принципиальную новацию в земельных отношениях. Работа посреднических компаний, оказывающих услуги, связанные с земельными вопросами, признана неудовлетворительной - их лицензии могут быть аннулированы уже со следующего года. Чтобы продолжать работать в земельной сфере, игрокам нужно будет получить персональные сертификаты. Если этот проект получит одобрение парламента, то станет одним из самых радикальных изменений, которые привнесла земельная реформа…

http://markets.eizvestia.com/full/serticenzii-zamenyat-na-licefikaty

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Газета «Сегодня» в публикации «Ждем Евро: не сданы лишь терминал D в "Борисполе" и львовский аэропорт» пишет: льготы в электричках оставят, а на купе и СВ поднимут цены…

http://www.segodnya.ua/news/14334118.html

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Также «Сегодня» в публикации «Последний день киевского ЦУМа: скидки на все, очереди на улице» пишет: вчера люди гребли матрешки и делали фото на фоне хрусталя, а уже сегодня универмаг закрыли на год на реконструкцию…

http://www.segodnya.ua/news/14334108.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Деньги «на столбах»: тяжелое похмелье «легкого» кредита» пишет: сейчас не редкость объявления «Кредиты физлицам: без справок, без залога, без поручителя». «Дармовой» кредит, как правило, заканчивается для заемщика либо потерей части своего имущества, либо новым займом для погашения старого...

http://economics.unian.net/rus/detail/118497

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Налог на недвижимость в обмен на льготы власть имущим» пишет: анализ документа вызывает вопрос не только, почему украинские законодатели решили игнорировать мировую практику в этой сфере, но и почему не посчитались с элементарными правилами экономики?..

http://economics.unian.net/rus/detail/118464

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Сахарная отрасль: горький привкус «сладкого» урожая» подает интервью председателя правления Национальной ассоциации сахаропроизводителей «Укрцукор» Николая Ярчука…

http://economics.unian.net/rus/detail/118453

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «В 2012 г. неизбежна пауза в росте экономики России» пишет: в 2011 г. экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла на 4,3%. В этом году на такой рост рассчитывать не приходится…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1490524/nadezhda_na_investicii

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Также «Ведомости» в публикации «Кандидаты от думской оппозиции не будут противопоставлять себя Путину» пишут: кандидаты в президенты от думской оппозиции решили не противопоставлять себя Владимиру Путину…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1490525/putina_ne_tronut

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Издание «Известия» в публикации «ФНС предлагает реформу налога на прибыль» пишет: некоторых экспертов такой компромиссный вариант разочаровал. По их мнению, невзирая на существенное облегчение учета, трудозатраты компаний все равно останутся на прежнем уровне…

http://izvestia.ru/news/513766

(УНИАН)