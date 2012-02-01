К Евро-2012 будет упрощен таможенный контроль на украинско-российской границе

Москва. К Евро-2012 таможенный контроль на украинско-российской границе будет осуществляется только один раз – российскими или украинскими таможенниками.

Об этом УНИАН сообщили в Центральном таможенном управлении Федеральной таможенной службы РФ.

«В рамках соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве, а также протокола между ФТС России и ГТС Украины планируется исключить применение форм таможенного контроля одной из сторон в случае, когда контроль уже был проведен другой стороной», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что реализация совместного контроля позволит ускорить прохождение границы и повысить уровень комфортности для граждан, ее пересекающих.

По информации ведомства, актуальность решения данных вопросов связана с проведением Чемпионата Европы по футболу в Украине летом этого года.

Также рассматриваются возможности синхронизации оформления таможенными службами России и Украины организованных групп болельщиков и туристов. Для этих целей запланировано выделение отдельных мест оформления и полос контроля.