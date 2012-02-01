Азаров просит украинцев экономить тепло, горячую воду и электроэнергию

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ просит граждан Украины экономить тепло, горячую воду и электроэнергию.

Как передает корреспондент УНИАН, такую просьбу к гражданам Украины он озвучил сегодня на заседании Кабмина.

«Хочу призвать граждан мобилизоваться в такой сложной ситуации, максимально экономить тепло, горячую воду, электроэнергию, оберегать оборудование, а не портить его, как это случилось в Запорожье и привело к отключению одного из энергоблоков Запорожской электростанции», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также, Н.АЗАРОВ просит граждан Украины предоставлять помощь людям, попавшим в сложную ситуацию в холода.

«Граждан, предприятия, организации убедительно прошу не быть безразличными, поддержать и защитить людей, которые не могут сами себе помочь в такое сложное время. Мы один народ», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, также сегодня на заседании Кабмина премьер-министр поручил Министерству энергетики и угольной промышленности Украины минимизировать плановые отключения электроэнергии на период холодов.

Кроме того он заверил, что Украина готова к существенному ухудшению погодных условий, в частности к снижению температуры ниже 30 градусов мороза.