Комиссия иностранных врачей осмотрит Тимошенко до 8 февраля

Комиссия украинских и иностранных врачей осмотрит осужденную экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО, которая содержится в Качановской колонии Харькова, до 8 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сообщил председатель фракции "БЮТ-Батькивщина", защитник Ю.ТИМОШЕНКО Андрей КОЖЕМЯКИН.

«Приблизительной датой утверждено то, до какого момента должно пройти обследование. Это – до 8 февраля. Когда это будет, мы не можем сказать. Однако мы хотим, чтобы это произошло как можно скорее», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

Он отметил, что категорическим требованием Ю.ТИМОШЕНКО остается то, чтобы в комиссию не входили украинские врачей, занимающие должности в Министерстве здравоохранения Украины.

Как сообщал УНИАН, защита Ю.ТИМОШЕНКО настаивает ее на независимом медицинском обследовании, в частности подала соответствующие письма о допуске канадских и немецких врачей для обследования состояния здоровья экс-премьер-министра.

18 января 2012 года в Генпрокуратуре Украины сообщили, что в ответ на обращение послов стран Евросоюза, США и международных медицинских организаций готовы в пределах своей компетенции способствовать организации работы совместной медицинской группы для проведения независимого обследования Ю.ТИМОШЕНКО.

30 января генеральный прокурор Виктор ПШОНКА провел совещание с руководством МИД, Министерства здравоохранения и Государственной пенитенциарной службы Украины по созданию международной медицинской группы из представителей Канады, Германии и Красного Креста для обследования Ю.ТИМОШЕНКО.

По данным ГПУ, от Германии в группе – двое представителей, а от Канады и Красного Креста - по трое.

«В ближайшее время рабочая группа проведет медицинское обследование Ю.ТИМОШЕНКО и, в случае необходимости, предоставит лечение», - подчеркнул 31 января руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины Юрий БОЙЧЕНКО.