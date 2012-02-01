Совет Европы проведет экспертизу Госпрограммы противодействия коррупции в Украине

До конца февраля 2012 года Совет Европы проведет экспертизу и передаст в Украину экспертные выводы относительно соответствия европейским стандартам Государственной программы по предотвращению и противодействию коррупции на 2011-2015 годы.

Об этом сообщил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ по итогам встречи представителей Минюста с экспертом Совета Европы Тилманом ХОПОМ, которая состоялась сегодня в Киеве с целью обсуждения предварительных результатов экспертизы, проинформировали УНИАН в пресс-службе министерства.

Отмеченная правительственная программа, по словам министра юстиции, была передана на экспертизу в Совет Европы в декабре 2011 года по инициативе украинского правительства.

Министр напомнил, что Государственная программы по предотвращению и противодействию коррупции на 2011-2015 годы была утверждена постановлением Кабинета министров Украины 28 ноября 2011 года.

Целью Программы является внедрение механизмов уменьшения уровня коррупции в Украине. Ожидается, что реализация программы позволит усовершенствовать антикоррупционное законодательство Украины с учетом мировых стандартов; снизить уровень коррупции в системе правоохранительных органов, других органов государственной власти и органов местного самоуправления; уменьшить объемы теневой экономики; сформировать у общественности активную позицию по предотвращению и противодействию коррупции и др.

В ходе встречи в Минюсте представители Министерства юстиции обсудили с экспертом Совета Европы Т.ХОПОМ предварительные результаты экспертизы на соответствие европейским стандартам указанной Госпрограммы. В частности, украинской стороной был предоставлен эксперту ряд комментариев относительно отдельных положений Государственной программы, которые нуждались в дополнительных разъяснениях, необходимых для окончательного формирования экспертами Совета Европы заключения по результатам экспертизы данного документа.

Т.ХОП является советником проекта «Эффективное управление и борьба с коррупцией в странах Восточного партнерства», который был начат в рамках работы Тематической платформы № 1 «Демократия, надлежащее управление и стабильность» инициативы ЕС «Восточное партнерство».

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