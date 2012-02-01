ТОП-10 (1 февраля)

Украина привлечет представителей ЕС на переговоры с Россией – Бойко

Украина намерена привлекать представителей ЕС на переговоры с Российской Федерацией относительно снижения цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам перед заседанием Кабинета министров Украины министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО.

«Мы действительно пригласили и направили письмо господину ЭТТИНГЕРУ (Комиссар Европейского Союза по вопросам энергетики Гюнтер ЭТТИНГЕР - УНИАН), пригласили Европейскую комиссию к участию в переговорах», - сказал Ю.БОЙКО.

Отвечая на вопрос о вероятности того, что российская сторона согласится на участие представителей ЕС в переговорах, Ю.БОЙКО отметил, что Украина постоянно ведет переговоры с Российской Федерацией о возможности образования газотранспортного консорциума с участием трех сторон – ЕС, Украины, России. «У нас идут конструктивные переговоры о привлечении европейских партнеров», - подчеркнул министр.

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Украина увеличила суточное потребление импортного газа до 128 млн. куб. м

Украина увеличила среднесуточное потребление импортного природного газа до 128 млн. куб. м.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ в ходе заседания правительства в Киеве в среду, 1 февраля.

По его словам, в течение последних суток из подземных хранилищ газа (ПХГ) было поднято 138,5 млн. куб. м газа. Импортные поступления для Украины составили 128 млн. куб. м. Всего использовано 325 млн. куб. м.

«Газотранспортная система Украины работает в штатном режиме, без сбоев и аварийных ситуаций», – сказал он.

Первый вице-премьер-министр также подчеркнул, что ресурсов природного газа достаточно не только для прохождения зимнего максимума, но и на весь отапливаемый сезон.

Как сообщал УНИАН, 27 января А.КЛЮЕВ заявлял, что Украина увеличила среднесуточное потребление импортного природного газа до 115-120 млн. куб. м. Среднесуточный отбор газа их ПХГ вырос до 90-100 млн. куб. м.

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"Укринтерэнерго": необходимость импорта электроэнергии из РФ вызвана дефицитом на внутреннем рынке из-за форс-мажора

Украина начала импорт электроэнергии из России в связи с дефицитом электроэнергии на внутреннем рынке, спровоцированным выходом из строя ряда тепловых энергоблоков, повреждением линий выдачи мощности «ЗАЭС-Южнодонбасская», а также отключением от энергосистемы из-за неисправностей 6-го энергоблока Запорожской АЭС. Об этом УНИАН сообщил источник в НЭК «Укрэнерго».

Собеседник агентства добавил, что в настоящее время с российской стороной ведутся также переговоры об открытии дополнительных импортных поставок в рамках договоров об аварийной взаимопомощи. Кроме того, источник подтвердил, что, согласно решению Министерства энергетики и угольной промышленности от 30 января, прекращен экспорт электроэнергии в Беларусь и Молдову (операторами экспорта по данным направлениям являются ООО "Востокэнерго", ООО «ДТЭК. Пауэр Трейд» и ГПВД "Укринтерэнерго").

«Однако и в России из-за сильных морозов большой профицит электроэнергии не наблюдается, у них там тоже вылетел ряд блоков», - сказал источник.

Оператором импорта российской электроэнергии выступает ООО «Востокэнерго», входящее в структуру частного энергохолдинга ДТЭК, сообщили УНИАН в пресс-службе ООО «ДТЭК. Пауэр Трейд».

«Экспорт начат сегодня в рамках договора между "Востокэнерго" и «Интер РАО ЕЭС», - сказали в компании, уточнив при этом, что соответствующий договор между контрагентами подписан 30 января. Мощность поставок в настоящее время составляет 400 МВт ровным графиком.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской АЭС НАЭК «Энергоатом», 6-й энергоблок станции, остановленный в пятницу, 27 января, планируется подключить к энергосистеме 3 февраля. Кроме того, в пресс-службе отметили, что повреждение линий выдачи мощности «ЗАЭС-Южнодонбасская» привело лишь к частичному ограничению выдачи электроэнергии со станции на 40 МВт.

Справка УНИАН. ООО «Востокэнерго» и ООО «Пауэр Трейд», входящие в структуру холдинга ДТЭК, приобрели доступ к межгосударственным линиям электропередачи мощностью 1485 МВт по направлениям в Беларусь, Молдову и Польшу для экспорта электроэнергии в феврале за 14 тыс. грн. Напомним, по итогам годового аукциона на право экспорта электроэнергии в 2012 году энергохолдинг ДТЭК сохранил доминирующее положение по восточноевропейскому (Венгрия, Словакия, Румыния, Польша), молдавскому и белорусскому направлениям экспорта электроэнергии.

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Дефицит платежного баланса Украины в 2011 году составил 2,5 млрд. долл.

Дефицит сводного платежного баланса Украины по итогам 2011 года (по предварительным данным) составил 2,448 млрд. долл. по сравнению с профицитом 5,031 млрд. долл. за 2010 год.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным Нацбанка, дефицит текущего счета увеличился до 9,280 млрд. долл. (5,5% от ВВП) по сравнению с 3,018 млрд. долл. (2,2% от ВВП) в 2010 году.

По оценкам регулятора, главными факторами такого увеличения дефицита стали: рост стоимостных объемов импорта энергоносителей (на 8,8 млрд. долл. по сравнению с 2010 годом); расширение внутреннего спроса, связанное с реализацией ряда инвестиционных проектов, направленных как на подготовку к Евро-2012, так и на обновление основных фондов отечественных предприятий (в результате импорт продукции машиностроения увеличился на 7,3 млрд. долл. по сравнению с 2010 годом). Рост дефицита текущего счета также вызван ухудшением во втором полугодии внешней конъюнктуры на мировых товарных рынках и увеличением выплат доходов по инвестициям (на 2,5 млрд. долл.).

В 2011 году профицит финансового и капитального счета составил 6,8 млрд. долл. (в 2010 году - 8 млрд. долл.). В Нацбанке отмечают, что этот профицит был сформирован почти исключительно за счет реального сектора, который активно привлекал инвестиционный и долговой капитал. Чистые привлечения правительства были значительно ниже, чем в 2010 году, а банки продолжали сокращать свою внешнюю задолженность.

Справка УНИАН. Профицит платежного баланса Украины в 2010 году составил 5,031 млрд. долл. по сравнению с дефицитом 13,726 млрд. долл. в 2009 году.

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Китаю удастся добиться для юаня статуса резервной мировой валюты - эксперт

Генеральный директор инвестиционно-банковской компании European Capital Management Вадим БРАИЛОВСКИЙ прогнозирует, что к 2020-2025 году Китаю удастся реализовать свою стратегию по созданию международного финансового центра в Шанхае, а также получению юанем статуса резервной мировой валюты.

Такое мнение он высказал в рамках исследовательской программы Института Горшенина «Мировой финансовый рынок», данные которого были переданы агентству УНИАН.

Говоря о ближайших перспективах, эксперт отметил, что в 2012 году Китай будет сдерживать рост своей валюты по отношению к доллару США.

«Народный банк Китая прекрасно понимает и осознает, что резкий рост курса «жэньминьби» (китайского юаня - УНИАН) негативно отразится на внешнеторговом балансе страны и приведет к значительному сокращению юаня, что в условиях недостаточно высокого внутреннего спроса может затруднить развитие экономики», - подчеркнул В.БРАИЛОВСКИЙ

«Полагаю, что в 2012 году доллар по отношению к китайскому юаню усилится на 5-10%, его курс составит 6,65-6,97 юаня за 1 доллар США», - сказал он.

При этом эксперт отметил, что США настаивают на том, что Китай искусственно сдерживает рост юаня для получения конкурентных преимуществ на мировом рынке. «Сенат даже одобрил законопроект, требующий укрепления юаня. Пекин в ответ предупредил, что принятие такого закона может спровоцировать торговую войну между государствами, поэтому многое будет зависеть также от двухсторонних политических и экономических отношений США и Китая в 2012 году», - сказал В.БРАИЛОВСКИЙ.

По его мнению, уменьшение золотовалютных резервов Народного банка Китая (с 3,27 до 3,18 трлн. долларов) может быть использовано властями страны в качестве дополнительного повода для отказа от ревальвации юаня, которой требуют от Пекина США и Евросоюз.

В то же время В.БРАИЛОВСКИЙ отмечает увеличение оборота юаня в мире.

«Китай и Япония, вторая и третья по размеру экономики мира, в январе 2012 года достигли договоренности рассчитываться между собой в китайских юанях. Как известно, в 2011 году объем торговли между этими странами составил 260 млрд. евро. Кроме того, некоторые центральные банки, например, таких стран, как Бразилия и Нигерия, уже держат часть своих валютных резервов в юанях. Также с 2010 года ценные бумаги в Гонконге номинируются в китайских юанях», - сообщил финансист.

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Вмешательство власти в деятельность предпринимателей ограничат. Янукович поручил

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил министру юстиции Александру ЛАВРИНОВИЧУ подготовить законопроекты по ограничению вмешательства субъектов властных полномочий в деятельность предпринимателей.

Об этом говорится в поручении, размещенном на официальном сайте главы государства.

Министру поручено предусмотреть во время подготовки законопроектов, в том числе по вопросам дальнейшего проведения административной реформы в Украине, меры по ограничению вмешательства субъектов властных полномочий в деятельность предпринимателей, в частности, через введение правового механизма, который будет предусматривать, что прекращение деятельности субъектов ведения хозяйства, остановка производства, прекращение изготовления и реализации ими продукции, выполнения работ и предоставления услуг, а также применение других мер реагирования, которые ограничивают ведение предпринимательской деятельности, будут осуществляться исключительно по решению суда.

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Янукович одобрил формирование Президентского кадрового резерва

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ одобрил Стратегию государственной кадровой политики на 2012-2020 годы, которая, среди прочего, предусматривает образование и формирование Президентского кадрового резерва «Новая элита нации».

Об этом говорится в указе главы государства, размещенном на его официальном сайте.

Целью создания Президентского кадрового резерва является привлечение наиболее одаренных граждан Украины к проведению в государстве экономических реформ, обеспечение подготовки таких граждан к работе в приоритетных сферах государственного управления.

Кроме того, стратегия предусматривает совершенствование системы прогнозирования потребности в подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов с высшим образованием во всех сферах обеспечения жизнедеятельности государства; формирование и обеспечение выполнения государственного заказа на подготовку квалифицированных рабочих кадров и специалистов с высшим образованием в соответствии с определенными государством приоритетами социально-экономического развития.

Стратегия содержит задачи по разработке национальной системы оценивания качества образования; проведению оптимизации государственных стандартов высшего образования; созданию современной методики разработки государственных стандартов профессионально-технического образования.

Должны быть разработаны государственные стандарты по новым рабочим профессиям, обновление действующих государственных стандартов; повышение престижа рабочих профессий; реформирование системы профессионально-технического, высшего и последипломного образования с целью обеспечения получения качественного образования; наработка механизма государственного гарантирования трудоустройства и карьерного роста после получения последипломного образования.

Среди задач - и совершенствование законодательства с целью упрощения условий и процедуры лицензирования деятельности по предоставлению образовательных услуг для обеспечения оперативного реагирования учебных заведений на потребности рынка труда.

Должны быть проведены и реформирование системы повышения квалификации и переподготовки кадров на основе модернизации форм и методов обучения с учетом специфики отрасли или сферы управления; переориентация системы повышения квалификации на предоставление специальных знаний, формирование умений, необходимых для выполнения работы по определенной профессии, должности, внедрение системы непрерывного профессионального обучения кадров, и др.

Президент обращает внимание и на необходимость детенизации рынка труда, предупреждения злоупотреблений работодателей в трудовых отношениях с работниками, в частности при решении вопросов принятия на работу, организации и оплаты труда; пересмотр квалификационных характеристик в части определения знаний, умений, навыков, ценностных характеристик и личных качеств работников, необходимых для выполнения задач на соответствующей должности.

Должно быть проведено и внедрение периодического оценивания результатов профессиональной деятельности работников, которое будет включать проведение оценки уровня достигнутых результатов профессиональной деятельности, квалификационного развития и обеспечения материального стимулирования по результатам оценивания; совершенствование механизма конкурсного отбора на должности, назначение на которые в соответствии с законодательством осуществляется на конкурсной основе; создание единой системы оценивания и стимулирования работы государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления; преодоление существующего дисбаланса в оплате труда работников высших и низших категорий.

Поставил В.ЯНУКОВИЧ и ряд задач по направлениям социальной защиты работников, в том числе и по обеспечению роста реальной заработной платы, по соблюдению государственных гарантий оплаты труда, по недопущению установления заработной платы работникам ниже прожиточного минимума, определенного законом.

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Банковская система Украины в 2011 году сократила сальдированный убыток на 40%

Банковская система Украины по итогам 2011 года, по сравнению с 2010 годом, сократила сальдированный убыток на 40% - до 7,708 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно предоставленной информации, доходы банков увеличились на 4,3% - до 142,778 млрд. грн., расходы - на 0,4%, до 150,486 млрд. грн.

Регулятивный капитал банковской системы вырос на 11% - до 178,454 млрд. грн.

Количество зарегистрированных банков в 2011 году увеличилось на 4 - до 198 банков.

Количество банков с иностранным капиталом в прошлом году сократилось на два - до 53 банков, в т.ч. количество банков со 100%-ным иностранным капиталом увеличилось с 20 до 22. Доля иностранного капитала в уставном капитале украинских банков составила 41,9% по сравнению с 40,6% на конец 2010 года.

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ФГИУ определил оценщика госпакета "Днепроэнерго"

Компания ООО "УСК - Консалтинг" (Харьков) признана победителем объявленного Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ) конкурса по отбору оценщика 25% госпакета акций ПАО "Днепроэнерго".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Оценка будет проведена с целью последующей продажи 25% "Днепроэнерго" единственному участнику конкурса по приватизации данного госпакета - DTEK Holdings Ltd.

Напомним, единственный участник конкурса про продаже 25% госпакета акций «Днепроэнерго» - DTEK Holdings Ltd предложил за приватизируемый госпакет акций 1 млрд. 174 млн. 100 тыс. грн., что на 100 тыс. грн. больше начальной цены.

Поскольку в торгах принимал участие всего один участник, ФГИУ в соответствии с законодательством принял решение провести независимую оценку госпакета акций, после чего предложить компании-участнику приобрести данный пакет по цене оценки.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины 16 ноября 2011 года объявил конкурс по продаже 25% государственного пакета акций ПАО "Днепроэнерго". Начальная цена госпакета акций "Днепроэнерго" составляла 1 млрд. 174 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Днепроэнерго» – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины.

Энергохолдинг ДТЭК через кипрскую DTEK Holdings Limited контролирует 41,4374% акций «Днепроэнерго».

В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт (29% установленной мощности всех ТЭС Украины).

ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.

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Украина завершила первый этап перехода к цифровому телевидению

Украина завершила первый этап перехода от аналогового к цифровому телевидению. Об этом заявил председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Владимир МАНЖОСОВ на пресс-конференции «Результаты проверки выполнения лицензионных условий по созданию сети цифрового эфирного телевидения в Украине компанией «Зеонбуд» 31 января.

Как сообщает ТСН, по словам представителей Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, проверка подтвердила успешное завершение первого этапа – сеть развернута на территории всей страны и уже передает цифровой сигнал 22 телекомпаний в тестовом режиме. Сигнал с эфира принимается качественно и стабильно, что было продемонстрировано на установленном мониторе.

По словам В.МАНЖОСОВА, компания "Зеонбуд", несмотря на бытовавший в обществе скепсис, фактически за 11 месяцев выполнила все взятые на себя обязательства, построив, к тому же, самую крупную в Европе сеть цифрового эфирного вещания.

«664 передатчика на 166 передающих станциях обеспечивают круглосуточное вещание 4 национальных мультиплексов. Сеть технически полностью готова к вещанию в формате как стандартного, так и высокого качества. Основное внимание уделяется надежности работы оборудования. Многие системы продублированы, а также осуществляется постоянный мониторинг качества входящего и выходящего сигнала на всех передающих станциях», - поделился подробностями генеральный директор ТОВ «Зеонбуд» Виктор ГАЛИЧ.

Он также добавил, что, благодаря взаимодействию с Концерном РРТ и Украинским государственным центром радиочастот, удалось решить и такую важную проблему, как обеспечение «мирного» сосуществования аналогового и цифрового вещания, учитывая сложность распределения частот.

Общий объем инвестиций компании в проект составил 134 млн долларов США.

«Таким образом, можно говорить о завершении первого важного этапа перехода Украины к цифровому телевидению. Впрочем, окончательное внедрение цифры в украинском телеэфире состоится тогда, когда каждый наш соотечественник сможет беспрепятственно пользоваться этой новейшей и качественной услугой», - отметил председатель Национального совета.

Как известно, государство обязалось обеспечить возможность для граждан Украины принимать цифровой сигнал бесплатно. В то же время, переход на новое качество вещания потребует от населения определенных разовых затрат на приобретение приемников-декодеров сигнала или так называемых сет-топ-боксов.

Как сообщил председатель Госкомитета по телевидению и радиовещанию Александр КУРДИНОВИЧ, для малообеспеченных домохозяйств предусмотрена государственная помощь. В государственном бюджете Украины на 2012 год уже выделено на эти цели 350 млн. 120 тыс. грн. Этих средств хватит, чтобы обеспечить сет-топ-боксами более 800 тысяч семей. Еще 700 тысяч семей получат декодеры в следующем году.

Кроме того, в феврале в Украину поступит первая партия сет-топ-боксов количеством до 200 тыс. шт. для свободной продажи всем желающим. Его стоимость составит около 400 грн. А.КУРДИНОВИЧ также выразил уверенность в том, что государство с целью удешевления сет-топ-боксов рассмотрит возможность отмены ввозной пошлины.

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