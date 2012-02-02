Анонс на 2 февраля

* Состоится конференция по случаю Всемирного дня водно-болотных угодий. Будут презентованы новые водно-болотные угодья (ВБУ) международного значения, Национальный доклад о выполнении Рамсарской конвенции в Украине, рассмотрен вопрос состояния и перспектив создания трансграничных ВБУ при участии Украинской стороны, туризма и рекреации на ВБУ Украины.

* 2-3 февраля Украину с официальным визитом посетит премьер-министр Республики Молдова Влад Филат. В рамках визита планируются двусторонние встречи В.Филата с руководством Украины для обсуждения актуальных вопросов украинско-молдавского сотрудничества. В рамках визита также планируется провести бизнес-форум.

* Состоится заседание НКРЭ.

* Круглый стол на тему: "Гуманизация ответственности за экономические преступления". Участники: Виталия Попович, зав.отделом по вопросам национальной безопасности, обороны, правоохранительной деятельности и борьбы с преступностью, Главное научно-экспертное управление, Аппарат ВРУ; Тарас Якимец, зав.сектором публичного права, Научно-экспертный отдел правового управления Аппарата ВСУ; Евгений Солодко, адвокат, партнер «Адвокатской группы «Солодко и партнеры»; Сергей Гребенюк, адвокат, старший юрист, Адвокатское Бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».

* Состоится общественное обсуждение законопроекта о рынке земли, организованное Украинским союзом промышленников и предпринимателей совместно с Украинской аграрной конфедерацией. Участники: президент УСПП Украины Анатолий Кинах, председатель Совета предпринимателей при КМУ, президент УАК Леонид Козаченко, министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, председатель Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Григорий Калетник, представители Всемирного банка, ЕС, ЕБРР, ведущие аграрии Украины, эксперты.

* Состоится встреча председателя ГНС в г.Киеве Ирины Носачевой с представителями малого и среднего бизнеса для обсуждения и решения проблемных вопросов. В обсуждении примут участие около 300 представителей предпринимательских кругов города Киева, общественных организаций и членов Общественной коллегии ГНА в г.Киеве.

* Пресс-конференция и.о.председателя Антимонопольного комитета Украины Рафаэля Кузьмина, посвященная итогам деятельности Комитета за прошлый год. Р.Кузьмин сообщит о результатах деятельности Комитета, в частности о прекращении заговоров, злоупотреблений монопольным положением, недобросовестной конкуренции субъектов ведения хозяйства и антиконкурентных действий органов власти. Также будет проинформировано о приоритетных направлениях работы органов Комитета в 2012 году.

* Состоятся публичные дебаты на тему: «Изменения правил потребительского кредитования: в интересах банков или в интересах клиентов?». Мероприятие организовано по инициативе ОО «Лига финансового развития» при поддержке проекта USAID «Развитие финансового сектора» FINREP и еженедельника «Зеркало недели. Украина». Приглашены: Юрий Полунеев, народный депутат, член Комитета ВР по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики; Михаил Стрельников, председатель Комитета по контролю над банковскими учреждениями в составе ВГО «СГОУ «Народный Совет»; Борис Тимонькин, председатель правления АО «Укрсоцбанк»; Сергей Наумов, председатель правления ПАО КБ «Правекс-Банк».

* Пресс-конференция на тему: “Тарифы на ЖКУ: реальные угрозы к росту?”. Организатор - ГолосUA. Участники: директор Департамента стратегического развития и планирования Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере коммунальных услуг Украины Дмитрий Орлачев, президент “Всеукраинской ассоциации частных инвесторов жилищно-коммунального хозяйства” Сергей Бульбас, директор “Института города” Александр Сергиенко.

* Состоится встреча председателя Госэкоинспекции Украины П.Жилы и посла США в Украине Джона Таффорта по поводу передачи приборов радиационного контроля для измерения электрических величин и ионизирующих излучений (дозиметров - радиометров поисковых МКС - РМ 1401 KU). Приборы были приобретены посольством США в рамках проекта международной технической помощи США «Предоставление технической помощи с целью усиления системы экспортного контроля Украины и противодействия распространению оружия массового поражения». Оборудование будет передано для работы государственным инспекторам по охране окружающей природной среды в территориальные органы Госэкоинспекции Украины.

* Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк побывает с рабочей поездкой в Полтавской области. В программе визита предусмотрено участие Н.Присяжнюка в открытии свинокомплекса ООО “Белгранкорм - Полтавщина”. В помещении Полтавской ОГА Н.Присяжнюк осмотрит тематическую выставку, посвященную реализации “Программы социального развития сельских населенных пунктов области”. Министр примет участие в совещании о состоянии и перспективах сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий (г. Полтава, Полтавская ОГА). Также министр ознакомится с работой региональной государственной лаборатории ветеринарной медицины г. Полтавы.

* Пресс-конференция на тему: «Нужно ли отдавать церкви объекты культурного наследия?». Участники: депутат Киеврады, глава постоянной комиссии по вопросам культуры и туризма Александр Бригинец и председатель Всеукраинской ассоциации музеев, ген.директор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника (1995-2010) Сергей Кролевец.

* Пресс-конференция на тему: «Продолжается наступление на украинское культурное пространство». Участники: новоизбранный председатель Киевской писательской организации Михаил Сидоржевский, писатель Владимир Даниленко, освобожденный директор Национального музея Тараса Шевченко Наталия Клименко, директор музея «Мамаева Слобода» Константин Олийнык, музеевед Олекса Доля.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63