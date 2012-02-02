ДАЙДЖЕСТ СМИ за 2 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Хакеры блокировали работу правительственных порталов Украины» пишет: сайты Партии регонов, Кабмина, Верховной Рады и Государственной налоговой службы не работают. Все это может быть результатом закрытия файлообменника EX.uа…

http://delo.ua/tech/hakery-blokirovali-rabotu-pravitelstvennyh-portalov-ukrainy-172896/

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Также «Дело» в публикации «Киев занял 8-е место в мире по росту цен на элитную недвижимость» пишет: столица Украины по темпам роста в 2011 году цен на элитное жилье - на 7,5% - заняла восьмое место среди 23 городов мира…

http://delo.ua/business/kiev-zanjal-8-e-mesto-v-mire-po-rostu-cen-na-elitnuju-nedvizhimost-172888/

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«Дело» в публикации «Метинвест» устанавливает контроль над «Запорожсталью»?» пишет: председатель наблюдательного совета «Запорожстали» Эдуард Шифрин уволен с занимаемой должности. Эксперты связывают его отставку с выкупом «Метинвестом» оставшейся доли группы «Индустриал», ранее контролирующей 50% уставного капитала предприятия…

http://delo.ua/business/metinvest-ustanavlivaet-kontrol-nad-zaporozhstalju-172854/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Прибыль удерживают в уме», в котором пишет: банковская система так и не смогла оправиться от кризиса и показать прибыль. Ее убытки сократились всего на 40% — до 7 млрд грн. Банкиры говорят, что многие учреждения только недавно начали формировать резервы под проблемные кредиты в полном объеме, что и сохранило убыточность всей системы. Процесс формирования резервов продолжится и в этом году, однако прибыльных банков окажется больше, считают финансисты…

http://www.kommersant.ua/doc/1863735

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Экономь-предложение», в котором пишет: ухудшение ситуации на мировом рынке вынудило правительство занизить свои ожидания по налоговым поступлениям в 2013-2014 годах. Прогноз доходов госбюджета уменьшен по сравнению с сентябрьскими расчетами на 5-14,5 млрд грн. Снижение ориентиров лишь отчасти объясняется замедлением роста глобальной экономики. Более 39 млрд грн. бюджет недополучит из-за уменьшения ставок налога на прибыль и НДС. Это означает, что социальные и капитальные расходы не будут расти, поэтому для экономического подъема потребуется увеличение частных инвестиций, уверяют эксперты…http://www.kommersant.ua/doc/1863635

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Издание «Экономические известия» в публикации «ЕС поможет договориться» пишет: по просьбе украинской стороны Еврокомиссия согласилась присоединиться к переговорам Москвы и Киева об изменении условий газового сотрудничества. Российский «Газпром» пока не отреагировал на инициативу партнеров и, по мнению экспертов, не будет спешить с ответом. Ведь данные опубликованной отчетности корпорации подтверждают, что цена российского газа для Украины выше, чем для стран ЕС…

http://markets.eizvestia.com/full/es-pomozhet-dogovoritsya

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Азаров сэкономит на энергии», в котором пишут: несговорчивость России в вопросе стоимости газа заставила правительство не только сократить закупку слишком дорогого энергоносителя, но и заняться энергосбережением. Премьер поручил профильным министерствам разработать комплексную программу для снижения энергозатрат в ЖКХ…

http://state.eizvestia.com/full/azarov-sekonomit-na-energii

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Газета «Сегодня» в публикации «Маршрутчики отказываются ездить в мороз, а люди жалуются на холод в салоне» пишет: перевозчики не выпускают на дороги авто из-за неубранного снега и плохого топлива…

http://www.segodnya.ua/news/14334516.html

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Также «Сегодня» в публикации «Киев получит прозвище «Мозаика впечатлений» или «Город, где все начинается» пишет: с понедельника, 6 февраля, начнется голосование за неофициальный символ столицы…

http://www.segodnya.ua/news/14334552.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Дело ЕХ.ua - борьба с "пиратством" или еще один шаг к "сядем все"?» пишет: на практике доказать вину будет очень сложно, если ЕХ.UA станет придерживаться той позиции, что является исключительно ресурсом для хранения, а не распространения файлов, так как ответственность за размещаемый контент лежит на пользователе, считают эксперты…

http://economics.unian.net/rus/detail/118688

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Рынок нефти и газа-2011: количество M&A сделок выросло, стоимость - упала» пишет: при осуществлении M&A сделок в Украине инвесторам следует обратить внимание не только на общеэкономические риски, но и учесть "национальную" специфику нефтегазовой отрасли. Можно столкнуться с рядом существенных проблем...

http://economics.unian.net/rus/detail/118630

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «У «Газпрома» и его клиентов не совпадают данные по поставкам газа» пишет: с поставками российского газа в Европу снова начались странности. Италия второй день получает меньше заявленного объема, похожие новости из Чехии, Венгрии, Польши и Словакии. Но «Газпром» уверяет, что поставки не сокращались…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1491709/utechka_gaza_iz_evropy

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Также «Ведомости» в публикации «Facebook объявила об IPO» пишут: крупнейшая в мире социальная сеть Facebook подала заявку на проведение публичного размещения акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В ходе IPO компания планирует привлечь $5 млрд

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1491769/facebook_obyavila_ob_ipo

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Издание «Известия» в публикации «Банки поборются за «бюджетную» ипотеку» пишет: сотрудникам госучреждений государство намерено частично компенсировать жилищные кредиты…

http://izvestia.ru/news/513910

(УНИАН)