Формирование реестра админуслуг продолжается. Дополнят услугами госадминистраций - Клюев

Начало функционирования публичного Реестра административных услуг – еще один шаг на пути упрощения жизни гражданам и бизнесу.

Об этом в комментарии УНИАН заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ.

По его словам, максимальная публичность в действиях власти – залог повышения качества ее работы и снижения уровня коррупции. Он подчеркнул, что в реестре, который опубликовало на своем сайте Минэкономразвития, каждый желающий сможет узнать стоимость любой административной услуги, предоставляемой министерствами и ведомствами платно, а также увидеть список услуг, которые органы власти обязаны предоставлять бесплатно.

А.КЛЮЕВ сообщил, что работа по формированию реестра продолжается и в ближайшее время он будет дополнен доработанной информацией об услугах, предоставляемых местными госадминистрациями, а в будущем – об услугах, предоставляемых органами местного самоуправления.

Чем больше граждане будут иметь информации, тем сложнее будет чиновникам манипулировать ими, пытаясь выкачать из них дополнительные деньги, заявил А.КЛЮЕВ. Он подчеркнул, что создание этого реестра также является одним из шагов по реализации идеи «электронного управления». «Десятки реестров должны быть в открытом электронном доступе. Тогда реально упростится как жизнь граждан, так и функционирование самих государственных органов», - сказал первый вице-премьер-министр. По его словам, главная задача этой реформы – концентрация на качестве услуг, предоставляемых властью гражданам и предприятиям.

По словам А.КЛЮЕВА, вскоре Верховной Радой должен быть принят базовый закон об административных услугах – он дорабатывается в парламентском комитете ко второму чтению. Он отметил, что цель закона – максимально упорядочить эту сферу, минимизировать коррупционную составляющую. Отсутствие четкого определения понятия админуслуг, субъектов их предоставления, разграничения административных и хозяйственных услуг, в том числе – платных и бесплатных, привело к необоснованной коммерциализации этой сферы, подчеркнул он. В качестве примера А.КЛЮЕВ привел введение множества необоснованных платных услуг местными органами власти. По-сути они начали превращаться в монопольные бизнес-структуры, которые придумывали все новые возможности для заработка, заявил он. «Мы это прекратили, но теперь важно сконцентрироваться на качестве предоставляемых услуг. Максимальное удобство, доступность информации и прозрачность – вот главные принципы, которые мы обязаны внедрить в этой сфере», - заявил первый вице-премьер-министр.

По его словам после принятия этого закона на базе местных разрешительных центров будут созданы центры предоставления административных услуг по такому же принципу «единого окна». Законопроект обязывает свести к минимуму количество документов и процедурных действий, которые требуются для получения админуслуг – с человека будет запрещено требовать документы, не предусмотренные законом, отметил А.КЛЮЕВ. Он также добавил, что часть документов центр должен будет получать в других госорганах самостоятельно. Кроме этого, по его словам, законопроект предусматривает введение граничного срока для предоставления административных услуг.

А.КЛЮЕВ сообщил, что в ближайшее время также планируется законодательно закрепить исчерпывающий перечень таких услуг.

Справка УНИАН. Реестр административных услуг был разработан Министерством экономического развития и торговли Украины и размещен на сайте Министерства во исполнение постановления Кабинета Министров №1274 от 5 декабря 2011 года.

Это единая компьютерная база данных об административных услугах, предоставляемых в соответствии с законодательством центральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, местными администрациями, предприятиями, учреждениями и организациями, которые принадлежат к сфере их управления, а также органами местного самоуправления.

Реестр формируется с целью ведения учета административных услуг, обеспечения свободного доступа к информации о субъектах оказания таких услуг, а также порядку, условиях и размерах платы за их предоставление.

Согласно постановлению, министерства и другие центральные органы исполнительной власти, местные государственные администрации должны обеспечить своевременное представление Минэкономразвития информации об административных услугах, предоставляемых ими, предприятиями, учреждениями и организациями, которые принадлежат к сфере их управления, а также и их территориальными органами.

Ответственность за достоверность и своевременность представления указанной информации возлагается на министерства, другие центральные органы исполнительной власти и местные госадминистрации.