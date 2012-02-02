Азаров поднял вопрос уголовного преследования глав украинских госкомпаний в Молдове

Украина обеспокоена уголовным преследованием руководителей крупных украинских компаний в Молдове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с премьер-министром Республики Молдова Владом ФИЛАТОМ.

«Мы обеспокоены наличием проблем, связанных с судебными и арбитражными процессами в отношении украинских государственных предприятий «Энергорынок», «Энергоатом», «Одессаоблэнерго» и другими, и молдавских энергетических стратегических предприятий «Молдэлектрика», «Молдтрансэлектро». Нашу обеспокоенность вызывают факты откровенного давления на руководителей украинских предприятий», - сказал Н.АЗАРОВ. Он подчеркнул, что речь идет об уголовном преследовании «компетентными органами Молдовы» президента НАЭК «Энергоатом» Юрия НЕДАШКОВСКОГО, который объявлен в международный розыск.

Также Н.АЗАРОВ отметил уголовное преследование в Молдове относительно члена межправительственной украино-молдавской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества ПОЛИЩУКА, а также попытку его задержания 12 ноября 2011 года пограничными органами Молдовы. «Учитывая необходимость правового урегулирования возникших проблем, хотел бы предложить организовать в кратчайшие сроки встречу представителей компетентных органов Украины: Генеральной Прокуратуры, Службы Безопасности, МВД с их молдавскими коллегами. Целью этих встреч должно стать комплексное обсуждение сложившейся ситуации, в результате которой нарушаются существующие международные обязательства и ставится под угрозу энергетическая безопасность обеих стран, а также отработка плана совместных действий по предотвращению противоправной деятельности», - отметил глава правительства.