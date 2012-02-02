Веб-сайт НБУ не работает

На данный момент осложнен доступ к сайту Национального банка Украины, его страница не открывается.

«Сейчас с этим разбираются. Причину случившегося пока назвать никто не сможет», - сказали УНИАН в Нацбанке.

Как сообщал УНИАН, вечером 1 февраля перестал работать сайт Кабинета министров Украины, а 31 января и 1 февраля работал с перебоями и официальный сайт президента Украины.

В то же время в социальных сетях содержится призыв массово заходить на сайт президента, Партии регионов, СБУ и других официальных сайтов, чтобы «свалить» их и, таким образом, отомстить за закрытие популярного украинского файлообменника Ex.ua.

31 января правоохранительные органы пресекли деятельность веб-ресурса Ех.ua за нарушения прав интеллектуальной собственности. В милиции отметили, что во время обысков в офисе и дата-центрах файлообменного ресурса оперативники изъяли 200 серверов с общим объемом информации более 6000 терабайт.

31 января «лег» сайт Министерства внутренних дел Украины. В милиции отметили, что сайт временно не работает в связи с большим количеством посетителей и возможными хакерскими атаками за закрытие Ex.ua.

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