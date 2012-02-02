Вместе с сайтом МВД "зависли" сайты СБУ, КС, АМКУ. Сайт Генпрокуратуры работает

К неработающему с вечера 31 января официальному сайту МВД Украины сегодня добавились сайты Службы безопасности Украины и Конституционного Суда Украины, а также Антимонопольного комитета Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом в пресс-центре СБУ, хоть и обещали, но до сих пор не ответили на вопрос относительно хакерских атак, в частности, на требования Партии регионов провести расследование атаки как на партийный сайт, так и на сайты государственных учреждений.

Сайт Генеральной прокуратуры вчера и сегодня работает бесперебойно, но в пресс-службе также не удалось узнать позицию ведомства относительно хакерских атак.

Кроме того, сегодня есть проблемы и с работой сайта Национального банка Украины, вместе с тем, заработал сайт Президента Украины, работает и сайт Кабинета министров.

Как сообщалось, проблемы с работой сайтов органов власти начались после того, как правоохранители закрыли крупнейший украинский портал файлообмена Ех.ua. На ресурсе Ех.ua все желающие могли бесплатно загружать фильмы, музыку, программное обеспечение.

В офисе компании МВД провело 31 января следственные действия. Правоохранители заявляют, что ресурс нарушал законодательство о защите авторских прав, хотя работники сайта утверждают, что все вопросы с правообладателями законодательно урегулированы.

В социальных сетях звучат призывы атаковать сайты госорганов Украины. При этом владельцы Ех.ua заявляют, что не имеют отношения к хакерских атакам, и призывают своих сторонников не нарушать закон.

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