Фонд Елены Пинчук «АНТИСПИД» и «Банк Кредит Днепр» начали благотворительную кампанию

Фонд Елены Пинчук «АНТИСПИД» и «Банк Кредит Днепр» 2 февраля 2012 года начали кампанию по сбору средств для адресной помощи детям, которых затронула эпидемия ВИЧ/СПИДа. Кампания реализуется во всей региональной сети банка, в его банкоматах, а также на веб-ресурсах Фонда «АНТИСПИД» и банка.

В рамках кампании все желающие – как частные лица, так и бизнес-структуры, которым небезразличны судьбы ВИЧ-позитивных детей, – могут сделать свой благотворительный взнос в их поддержку. Для того чтобы сделать пожертвование, можно обратиться в любое из отделений «Банка Кредит Днепр». Также можно воспользоваться соответствующими сервисами в банкоматах или системе интернет-банкинга «Free Bank». Все благотворительные платежи осуществляются без комиссии и дополнительных оплат. Кампания не будет ограничена во времени.

Директор Фонда Елены Пинчук «АНТИСПИД» Ольга Руднева отмечает: «Наш фонд продолжает развивать проекты, которые дают возможность каждому человеку в Украине присоединиться к борьбе со СПИДом и помочь детям, жизнь которых затронула эпидемия ВИЧ/СПИДа. Теперь эта возможность появилась и у клиентов «Банка Кредит Днепр». Мы надеемся, что наши совместные усилия помогут сохранить здоровье и душевное равновесие детей, которые с первых дней жизни вынуждены бороться с вирусом».

Алексей Алёхин, директор по развитию ПАО «Банк Кредит Днепр» говорит: «Проект с Фондом Елены Пинчук «АНТИСПИД» отвечает принципам социальной ответственности, которые исповедует «Банк Кредит Днепр». В их основе – конкретная и адресная помощь тем людям, которые наиболее нуждаются в ней. Совместный проект с Фондом «АНТИСПИД» позволит нашему банку объединить усилия и вместе постараться решить одну из главных проблем украинского общества – распространение эпидемии ВИЧ/СПИДа, в частности – среди детей».

Сотрудничество двух организаций началось еще в декабре 2011 года, когда банк сделал целевое благотворительное пожертвование для проекта «Мечты сбываются!», который воплотил мечты 800 ВИЧ-позитивных детей.

По состоянию на 1 июля 2011 года 2 669 детей в Украине имели подтвержденный ВИЧ-диагноз (в 2010 году – 2 418 детей), 6 403 ребенка ожидали определения ВИЧ-статуса, и эти показатели продолжают расти. Украина по-прежнему занимает первое место в Европе по темпам распространения ВИЧ/СПИДа, и среди людей с ВИЧ/СПИДом в Украине только каждый второй знает о своем диагнозе.

Справка. Фонд Елены Пинчук «АНТИСПИД» (www.antiaids.org) был создан в 2003 году и работает за счет частных средств. Фонд стремится работать на всех уровнях, от общенациональных проектов до адресной помощи людям, пострадавшим от эпидемии ВИЧ/СПИДа. В течение более восьми лет своей работы фонд постоянно занимается проблемами ВИЧ-позитивных детей. Фонд постоянно помогает детским домам, в которых находятся ВИЧ-позитивные дети. Фонд также оказывал помощь инфекционному отделению Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины, инфекционной больнице и отделению для лечения при ВИЧ/СПИДе в Киеве и Чернигове, Центру детской кардиологии и кардиохирургии. Также были созданы мобильные клиники для оказания помощи ВИЧ-позитивным детям, которые живут в отдаленных регионах Николаевской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской, Киевской области и в Крыму.

За детальной информациейможно обратиться к Александру Коптеву, менеджеру по коммуникации Фонда Елены Пинчук «АНТИСПИД»: +380 44 490 4805, A.Koptev@antiaids.org.

ПАО «Банк Кредит Днепр» (www.creditdnepr.com.ua) - универсальный банк, основанный в 1993 году. Согласно данным АУБ, по итогам 9 месяцев 2011 года «Банк Кредит Днепр» находится в ТОП-3 отечественных банков по приросту депозитов физлиц. Региональная сеть банка насчитывает почти 100 отделений.