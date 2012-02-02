ТОП-10 (2 февраля)

Роспотребнадзор проведет очередную серию проверок украинских сыров

Москва. В российской Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) проведeт очередную серию проверок украинских сыров, поставляемых в Россию, на предмет содержания растительных жиров.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава ведомства, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий ОНИЩЕНКО сказал на пресс-конференции в Москве.

«Следующая операция проверок, которая сейчас собирается в России, приведет к тому, что мы от предупреждений перейдем к конкретным действиям - запретим ввоз или изымем продукцию из оборота», - сказал Г.ОНИЩЕНКО.

Он подчеркнул, что все образцы украинских сыров, которые были проверены в Москве, содержали пальмовое масло.

«Если вы в продукте меняете животный жир на какой-то другой, в данном случае экзотический - пальмовое масло, это уже не сыр, это сырный продукт. Цена должна быть значительно ниже» - отметил он.

По его словам, себестоимость сыра, в котором содержится растительный жир, примерно на 30% ниже себестоимости сыра с животным жиром.

Г.ОНИЩЕНКО отметил, что руководство министерства аграрной политики и продовольствия Украины обещало начать экспертные переговоры, но пока это не произошло.

Как сообщал УНИАН, 24 января в Роспотребнадзоре заявили, что 14 видов сыров шести украинских производителей не соответствуют техническому регламенту.

23 января сайт Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины сообщил, что министр сельского хозяйства России Елена СКРЫННИК не видит проблем с украинскими сырами.

«Я считаю, что этот вопрос и не стоял, потому что мы как реализовывали эту продукцию, так и продолжаем ее реализовывать», - сказала Е.СКРЫННИК.

По ее словам, она уже обсудила этот вопрос с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем ПРИСЯЖНЮКОМ. «Мы пришли к общему мнению, что не видим в данном вопросе никаких проблем», – отметила она.

8 января 2012 года главный санитарный врач России Геннадий ОНИЩЕНКО заявил, что Россия может пойти на ограничение ввоза из Украины аграрной продукции.

Также Роспотребнадзор заявлял об ухудшении потребительских свойств молочной продукции, которая поставляется в РФ из Украины в последнее время.

В свою очередь, председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван БИСЮК проинформировал, что Госветфитослужба уже обратилась к российским коллегам с просьбой предоставить официальную информацию относительно проверок сырной продукции, импортируемой из Украины.

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Польша может упростить контроль для украинских автоперевозчиков на время Евро-2012

Министерство инфраструктуры Республики Польша рассмотрит возможность упрощения контроля разрешительных документов на перевозку пассажиров украинскими автоперевозчиками на период проведения чемпионата Европы по футболу Евро-2012, а также 14 дней до и после проведения чемпионата.

Как сообщило УНИАН Министерство инфраструктуры Украины, такая возможность рассматривалась во время заседания Смешанной украинско-польской Комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок 31 января -1 февраля 2012 года в Киеве.

«Польская сторона сообщила, что возможно за 14 дней до проведения и в течение 14 дней после проведения турнира в рамках либерализации перевозок контролирующие органы Польши не будут требовать у украинских перевозчиков разрешительных документов на осуществление пассажирских перевозок», - говорится в сообщении Мининфраструктуры.

Также ведомство сообщает, что Украина и Польша установили окончательную квоту разрешений для осуществления пассажирских перевозок в 2012 году и предварительную на 2013 год на уровне 250 разрешений для перевозчиков каждой из стран. Срок действия разрешений автоматически продлен до 31 января 2013 года.

По информации министерства, на сегодняшний день существует 76 регулярных автобусных линий между Украиной и Польшей.

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Минсоцполитики предлагает уплачивать единый взнос в ПФ раз в квартал

Министерство социальной политики предлагает уплачивать единый взнос в Пенсионный Фонд раз в квартал.

Соответствующий законопроект правительство утвердило на заседании 1 февраля 2012 года, сообщается на официальном сайте ведомства.

Законопроектом, в частности, устанавливается, что физлица-предприниматели, избравшие упрощенную систему налогообложения, будут уплачивать единый взнос в Пенсионный фонд ежеквартально. По мнению Минсоцполитики, это позволит обеспечить ритмичное поступление средств в бюджет фонда и уменьшить суммы перечислений из госбюджета в течение года.

При этом предлагается оставить неизменной периодичность представления отчетности для этой категории плательщиков - один раз в год. На сегодня данные плательщики уплачивают единый взнос один раз в год.

Кроме того, будут унифицированы с нормами Налогового кодекса сроки уплаты единого взноса для предпринимателей, находящихся на общей системе налогообложения, и для самозанятых лиц (адвокатов, нотариусов и других).

Поскольку эти лица платят единый взнос с сумм дохода, который определяется ими в налоговой отчетности, то данным законопроектом предлагается установить для них срок уплаты единого взноса, следующий после истечения предельных сроков предоставления налоговой отчетности о доходах физических лиц (соответственно через 40 календарных дней после окончания года и до 1 мая следующего года). На сегодня законодательством определено, что такие плательщики уплачивают единый взнос один раз в год не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным годом, - то есть до представления налоговой отчетности.

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Ех.ua заявляет, что милиция отозвала требование о блокировке портала

Милиция отозвала требование о блокировке портала файлообмена Ех.ua.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице Ех.ua в Facebook.

«Следствие разобралось, что факт размещения на портале нелицензионных продуктов не может стать причиной для блокирования домена, поэтому требование было отозвано. Теперь домен снова может быть включен, однако сервера портала все еще у милиции. Их изъятие никак не способствует установлению личностей пяти человек, который разместили контрафактный контент. Более того, после блокирования домена установить личности нарушителей стало невозможно. Сервера были изъяты под предлогом того, что на них могут быть копии, размещенных нарушителями продуктов Adobe», - говорится в сообщении.

Кроме того, там же размещена фотография письма начальника следственного отдела Печерского районного управления МВД Украины в Киеве с просьбой отменить блокировку домена www.ех.ua.

В то же время пресс-служба МВД пока не комментирует эту информацию.

Как сообщалось, 31 января правоохранители закрыли крупнейший украинский портал файлообмена Ех.ua. На ресурсе Ех.ua все желающие могли бесплатно загружать фильмы, музыку, программное обеспечение.

В офисе компании МВД провело 31 января следственные действия. Правоохранители заявляют, что ресурс нарушал законодательство о защите авторских прав, хотя сотрудники сайта утверждают, что все вопросы с правообладатели законодательно урегулированы.

Между тем в социальных сетях звучат призывы атаковать сайты госорганов Украины в отместку за закрытие Ех.ua. При этом владельцы Ех.ua заявляют, что не имеют отношения к хакерским атакам и призывают своих сторонников не нарушать закон.

31 января хакерской атаке подверглись сайты Президента Украины и МВД. Вчера вечером стал недоступен сайт Кабинета министров. Также нельзя зайти на сайт правящей Партии регионов.

По состоянию на день 2 февраля к неработающему с вечера 31 января официальному сайту МВД Украины сегодня добавились сайты Службы безопасности Украины и Конституционного Суда Украины.

Кроме того, сегодня есть проблемы и с работой сайта Национального банка Украины. Вместе с тем, заработал сайт Президента Украины, работает и сайт Кабинета министров.

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ЕС занялся реформированием МВД Украины. Выделил на эти цели более 1 млн. евро

Европейский Союз выделил помощь внутренним войскам Министерства внутренних дел Украины (МВД) в размере 1,55 млн. евро для повышения эффективности правоохранительных органов Украины в обеспечении прав и свобод граждан.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве ЕС в Украине.

Средства выделены в рамках проекта "Содействие совершенствованию системы охраны общественного порядка внутренними войсками МВД Украины". Этот проект будет способствовать проведению структурных реформ в правоохранительных органах Украины путем внедрения лучших европейских и мировых практик, обеспечивая верховенство права в Украине.

В состав консорциума стран ЕС, которые будут воплощать проект, входят Франция и Румыния. «Проект Твиннинг предлагает многообразие европейского опыта: как со стороны «новых» членов ЕС, так и европейских государств с традициями правоохранительной деятельности», - отмечается в сообщении.

Твининг является инструментом ЕС из институционного развития и поддержки стран, входящих в программу Европейского соседства и партнерства (ENPI).

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Янукович подписал Государственную программу приватизации на 2012-2014 годы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Государственную программу приватизации на 2012-2014 годы, сообщает сайт Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Напомним, Верховная Рада 13 января приняла Закон «О Государственной программе приватизации» (№ 9509).

Данным законом утверждена Государственная программа приватизации на 2012-2014 годы.

В законе отмечается, что целью Программы является содействие оптимизации доли государственного сектора экономики в условиях рынка, повышение эффективности экономики и усиление ее конкурентоспособности.

Данным законом предусмотрено внедрение упрощенных способов продажи объектов государственной собственности (кроме контрольного пакета акций акционерных обществ, относящихся к группе Г), которые не имеют спроса у потенциальных покупателей (в случае, когда объекты не проданы с применением других конкурентных способов). В частности, следующих способов: продажи по методу уценки до уровня фактического спроса без ограничения минимальной цены продажи; дробления пакетов акций (относительно пакетов акций, которые принадлежат государству в размере менее 25% уставного капитала акционерного общества) и продажи их отдельными лотами на фондовых биржах; продажи без объявления цены.

Программа выполняется в три этапа. Во время первого этапа (І полугодие 2012 года) создается необходимая правовая, нормативная и организационная база для перехода к приватизации на основах, определенных программой.

Во время второго этапа (ІІ полугодие 2012 года – 2013 год) завершается продажа объектов малой и массовой приватизации и объектов, приватизация которых началась до вступления в силу программы. Мероприятия по выполнению программы на втором этапе включают: привлечение к приватизации всех объектов групп А, В, Д, Е и Ж, а также тех, приватизация которых началась до вступления в силу программы, и завершение их продажи до конца 2013 года; завершение процесса закрытия сертификатной приватизации; внедрение приватизации объектов государственной собственности вместе с земельными участками, на которых они расположены; формирование перечня объектов, приватизация которых завершается в 2013-2014 годах.

Во время третьего этапа (2014 год) предусматривается завершение приватизации как широкомасштабного социально-экономического проекта, подготовка предложений относительно внесения изменений в законодательство в части определения функций органов управления, включая Фонд государственного имущества Украины, для обеспечения перехода от процесса приватизации к продаже объектов государственной собственности как функции по управлению объектами государственной собственности. Мероприятия по выполнению программы на третьем этапе включают: завершение процедур продажи объектов; подготовку предложений относительно внесения изменений в законодательство в сфере приватизации в части переориентации заданий органов приватизации на учет и управление объектами государственной собственности.

В законе отмечено, что выполнение программы даст возможность, в частности, уменьшить долю государственного сектора в экономике до 25-30% внутреннего валового продукта. В государственном секторе экономики будет сформирован производственный комплекс, который способен обеспечить эффективное выполнение государством своих функций; привлечь большие объемы частного капитала, в том числе иностранного, создать мощные вертикально интегрированные структуры, конкурентоспособные на мировом рынке, провести модернизацию производства, внедрить новейшие технологии, создать новые виды продукции, внедрить современный менеджмент.

Прогнозный объем поступлений в течение действия программы в государственный бюджет Украины средств от продажи и управления государственным имуществом составляет 40-60 млрд. грн.

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Ежегодно в Украине исчезает 16-17 сел

Ежегодно в Украине исчезает 16-17 сел. Как передает кореспондент УНИАН, об этом заявил министр агрополитики Николай ПРИСЯЖНЮК сегодня на совещании в Полтаве с главами РГА и райсоветов.

«Ежегодно с карты государства исчезает 16-17 сел. Они исчезают потому, что нет экономической мотивации, работы. Я всегда говорил и буду говорить - наша платформа для развития аграрного сектора - украинское село», - сказал министр.

По его словам, сегодня на местах следует сделать все, чтобы укрепить села. «Мы 20 лет назад добровольно вступили в рыночные реформы, предусматривающие совершенно иные отношения, чем мы с вами привыкли раньше. Однако и в капиталистическом мире наступил кризис и идет поиск другой модели, а мы с вами пытаемся подражать то одной, то другой модели, не учитывая наши национальные особенности. А они есть - и они многофункциональны, многогранны, начиная от условий проживания и ведения хозяйства, отношений и даже той коррупции, где тоже есть у нас свои национальные особенности, которые отличаются от других», - заявил министр.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день стоит первейшая задача - дать ответ, какая форма аграрного сектора станет приоритетной для Украины - крупнотоварное производство, или фермерство или единоличные хозяйства.

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Украина ежедневно увеличивает потребление электроэнергии на 2% Потребители Украины с начала текущей недели в среднем на 2% ежедневно увеличивают потребление электроэнергии.

Это следует из аналитической информации о работе Объединенной энергосистемы Украины, размещенной на сайте ГП «Энергорынок».

Так во вторник, 31 января, энергопотребление в стране выросло на 1,7% – до 666,41 млн. кВт/ч, по сравнению с понедельником, в среду, 1 февраля, – на 2,4%, до 682,983 млн. кВт/ч, по сравнению со вторником.

Ежедневное потребление по сравнению с зафиксированными показателями прошлой недели (23-29 января) выросло в среднем на 10%.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, в ближайшие дни в Украине морозы усилятся. Температура воздуха ночью составит от -23 до -28 градусов, на Прикарпатье – до -30. Днем – 17-22 мороза.

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Рост потребления газа Украина компенсирует исключительно за счет своих ПХГ, заявляет Нафтогаз

НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что «увеличение потребления природного газа в Украине, связанное со значительными морозами, компенсируется исключительно за счет отбора газа из украинских подземных газохранилищ».

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В компании подчеркивают, что объемы транзита природного газа через территорию Украины и отбор импортированного природного газа находятся на уровне, определенном контрактом с ОАО «Газпром».

НАК гарантирует выполнение графиков поставок природного газа в страны Европы и потребителям внутри страны.

Напомним, заместитель председателя правления ОАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Александр МЕДВЕДЕВ заявил, что Украина отбирает газ на уровне годового объема в 60 млрд. куб. м.

А.МЕДВЕДЕВ также выразил недоумение по поводу сообщений о якобы происходящих значительных сокращениях поставок российского природного газа в Европу.

«В условиях суровой зимы в России и Европе наша компания максимально нарастила поставки газа не только в европейские страны, но и в страны СНГ – в частности, в Белоруссию и в Украину, и одновременно увеличила подъем «голубого топлива» из подземных хранилищ. Например, в европейских подземных хранилищах отбор нашего газа в течение последней недели увеличен почти в 4 раза», - заявил он.

По словам А.МЕДВЕДЕВА, в переводе на годовые объемы уровень поставок сегодня равнозначен 180 млрд. куб. м, тогда как в 2011 году в Европу было экспортировано 150 млрд. куб. м газа.

«Кроме того, сидя на транзитных трубах, Украина отбирает сейчас газ на уровне годового объема в 60 млрд. кубометров, что значительно больше контрактных объемов», – сказал он.

А.МЕДВЕДЕВ также отметил, что весьма показательно, что в эти морозные дни куда-то исчезли голоса апологетов спотового рынка и провозвестников глобального потепления.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО сообщил, что Украина по результатам января вышла на годовой график потребления российского газа в объеме 27 млрд. куб. м. Он добавил, что Киев начал потреблять больше топлива в связи с аномальными холодами, но это компенсируется за счет газа из подземных хранилищ. Ю.БОЙКО отметил, что Киев, несмотря на снижение потребления российского топлива, в полном объеме выполняет поставки газа в Европу.

Как сообщал ранее председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН, Украина намерена в январе-феврале импортировать 4,6 млрд. куб. м. газа. В частности, в январе Украина планировала импортировать 2,1 млрд. куб. м., а в феврале – 2,5 млрд. куб. м. Кроме того, в январе Украина планировала отобрать из подземных хранилищ газа (ПХГ) 3 млрд. куб. м газа, а в феврале – 2,5 млрд. куб. м. газа. По его словам, в зависимости от погодных условий, импорт может увеличиться в январе до 2,5 млрд. куб. м., а в феврале – до 2,8 млрд. куб. м.

Украинская сторона неоднократно заявляла о намерении сократить закупки газа в РФ в этом году до 27 млрд. куб. м с предусмотренных контрактом 52 млрд. куб. м. Контракт содержит условие "бери или плати" для 80% годового объема закупки газа, что в 2012 году составляет 41,6 млрд. куб. м.

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Весной придется пересевать 2 млн. га озимых - Присяжнюк

В Украине весной нуждаются в пересеве около 2 млн. га озимых. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Полтаве заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, засушливая осень, потом отсутствие снега и сегодняшние морозы свидетельствуют о том, что около 2 млн. га озимых в Украине нуждаются в пересеве.

В связи с этим, Минагропрод рекомендовал увеличить посевы кукурузы и ячменя.

"Поскольку необходимо дополнительное количество семян, министерство инициировало предложение об уменьшении ставки НДС на кукурузу, - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Напомним, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины предлагает временно, до 1 мая 2012 года, освободить импорт семян кукурузы от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС).

По данным Минагропрода, в Украине озимой пшеницей было засеяно 6,5 млн. га, ячменем - 1,2 млн. га, рожью - 0,3 млн. га и озимым рапсом - 0,9 млн. га.

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