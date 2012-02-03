Пайфер правительству США: нужно свести к минимуму встречи с руководством Украины

Бывший посол США в Украине Стивен ПАЙФЕР просит правительство США ограничить контакты с руководством Украины на высшем уровне и одновременно составить списки лиц, причастных к преследованию бывших членов правительства, для введения в отношении них визовых санкций.

"Правительство США должно продолжать фактическую политику сведения к минимуму встреч на высшем уровне с ЯНУКОВИЧЕМ. Американские должностные лица должны проинформировать украинских, что пока Киев сажает в тюрьмы лидеров оппозиции и сворачивает демократию, никакие встречи на высоком уровне не будут возможными", - заявил С.ПАЙФЕР на заседании Комитета иностранных дел Сената США, сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам С.ПАЙФЕРА, такой подход не означает замораживание связей с Украиной. "Нормальное дипломатическое сотрудничество должно продолжаться на большинстве уровней. Мишенью должно стать высшее руководство в Киеве, то есть те, кто несет ответственность за демократический регресс Украины", - уточнил он.

С.ПАЙФЕР также отметил, что правительство США должно тщательно пересмотреть свои приоритеты в программах помощи, особенно учитывая то, что ресурсы из бюджета для Украины будут ограниченными. "Помощь США должна быть направлена на поддержку гражданского общества в Украине, которое достигло значительных результатов за последние 20 лет", - подчеркнул он.

"Возможно, настало время для чиновников США и ЕС провести консультации по введению списков украинских граждан, которым будет отказано в визах в США и государства ЕС. Даже угроза этого может стать мощным мессиджем для Киева и серьезно повлиять на Президента ЯНУКОВИЧА и элиту вокруг него", - убежден С.ПАЙФЕР.

Бывший посол США в Украине также проинформировал Комитет иностранных дел Сената США о том, вскоре после избрания Виктора ЯНУКОВИЧА Президентом начали возникать вопросы относительно приверженности новых властей демократическим принципам и практикам. "В течение 2010 и 2011 годов появилось беспокойство относительно авторитарных тенденций власти", - отметил С.ПАЙФЕР, напомнив об отмене Конституционным Судом изменений в Конституцию Украины, принятых в декабре 2004 года, о нарушении принципов прозрачности проведения местных выборов 2010 года, об арестах бывших чиновников, работавших в правительстве Юлии ТИМОШЕНКО, по обвинениям, которые, по мнению большинства наблюдателей, являются политически мотивированными.

С.ПАЙФЕР при этом напомнил, что Freedom House в 2011 году назвала Украину первым постсоветским государством, утратившим статус "свободного", и была названа "частично свободным" государством.

"Авторитарные тенденции в Украине отразились на отношениях Киева с Западом ... Европейские и американские чиновники уже давно выражают свою обеспокоенность за демократический регресс, включая предупреждение украинским чиновникам, высказанные еще в январе 2011 года, не продвигать обвинения против ТИМОШЕНКО, чье дело является олицетворением проблемы избирательного применения закона в Украине ", - отметил экс-посол.

"Демократический регресс наиболее негативно сказывается на шансах украинского народа иметь свободную, справедливую, эффективную и конкурентную политическую систему. Она также имеет деструктивное влияние на провозглашенную ЯНУКОВИЧЕМ внешнюю политику. Свертывание демократии подвергает опасности отношения Украины с Западом, особенно с Европейским Союзом. Как отметил Президент ЕС, Европейский союз не намерен подписывать с Украиной Соглашение об ассоциации, пока не изменятся политические обстоятельства в Украине ", - констатировал он.

"ЯНУКОВИЧ также, возможно, рассчитывает на то, что Европейский Союз и США не заметят свертывание им демократии и примут Украину без необходимости менять его внутреннюю политику, считая, что Запад не захочет подталкивать Украину на орбиту Москвы. Однако такое мнение является иллюстрацией принятия желаемого за действительное и переоценки геополитического значения, которое сейчас Запад придает Украине", - резюмировал С.ПАЙФЕР.