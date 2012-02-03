Анонс на 3 января

* 3-4 февраля Президент Украины Виктор Янукович с рабочим визитом побывает в Федеративной Республике Германия. Глава государства примет участие в 48-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.

* Украинско-молдавский бизнес-форум, организованный при поддержке УСПП. Будут обсуждаться перспективы сотрудничества между Украиной и Молдовой в сфере сельского хозяйства, легкой промышленности, туризма, строительной отрасли и фармацевтики. Участники: президент УСПП, народный депутат Украины А.Кинах, министр энергетики и угольной промышленности Украины Ю.Бойко, Премьер-министр Республики Молдова В.Филат, делегация деловых кругов Молдовы и Украины.

* Состоится открытое заседание Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере коммунальных услуг. Участники: Валерий Саратов, глава Комиссии; члены Комиссии: Сергей Дунайло, Валерий Кальченко и Юрий Хиврич.

* Состоится брифинг первого заместителя председателя ГНС Украины - начальника налоговой милиции Андрея Головача на тему: «Налоговая милиция Украины разоблачила самую большую в истории Украины сделку по НДС».

* Под председательством министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка состоится совещание на тему: «Состояние и перспективы сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий в Киевской области». По итогам совещания состоится пресс-конференция Н.Присяжнюка.

* Круглый стол на тему: «Угрозы мировой финансовой системы 2012». Организатор - Институт Горшенина. Вопросы: Вероятность технического дефолта США и оценка его последствий. Сколько продержится Евросоюз? Перспективы ведущих экономик мира. Участники: Вадим Пушкарев, председатель правления ВТБ Банка (Украина); Александр Савченко, президент Международного института бизнеса, экс-заместитель главы НБУ; Александр Сугоняко, президент АУБ; Игорь Уманский, экс-министр финансов Украины; Владимир Застава, директор департамента коммуникаций Института Горшенина.

* Институт энергетических исследований совместно с аналитически-информационным агентством «Главком» проведет «Энергетические дебаты» на тему: «Газотранспортный консорциум: с Европой или без?». Участники: экс-посол Украины по особым поручениям по энергетической безопасности Вячеслав Княжницкий и независимый эксперт в сфере энергетики Александр Нарбут. Модератор - директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.

* Пресс-конференция на тему: “Основания, обстоятельства и последствия закрытия ex.ua”. Участники: директор “Всеукраинской лиги авторов” Николай Сосновский и президент “Ассоциации медиа-юристов” Татьяна Котюжинская.

* Пресс-конференция на тему: «Решение КС по социальным выплатам и пенсиям – государство снимает с себя обязательства?». Участники: Владимир Тимофеев, зам.председателя ОО «За справедливость» по защите прав военнослужащих, работников милиции и СБУ Украины; Анатолий Колядин, комитет «Чернобыль 86», Приглашены: Сергей Червонопиский, глава союза ветеранов Афганистана, представитель пенсионного фонда Украины, представитель Государственной исполнительной службы Украины, представитель Минтруда и социальной политики Украины.

* Брифинг Министерства экономического развития и торговли. Горячая телефонная линия.

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