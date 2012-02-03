Курс НБУ на 03.02.12

Официальный курс НБУ на 03.02.12100 USD – 798.9700 (2 февраля – 798.9700)100 EUR – 1046.1713 (2 февраля – 1052.6430)10 RUR – 2.6469 (2 февраля – 2.6276) Учетные курсы банковских металлов на 03.02.12 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-139620.01 (2 февраля-139340.37)961 XAG 10 Серебро-2690.13 (2 февраля-2700.52)962XPT10Платина-129353.24(2 февраля-128714.07)964XPD10Палладий-55448.52 (2 февраля-55368.62)

Официальный курс НБУ на 03.02.12 100 USD – 798.9700 (2 февраля – 798.9700) 100 EUR – 1046.1713 (2 февраля – 1052.6430) 10 RUR – 2.6469 (2 февраля – 2.6276) Учетные курсы банковских металлов на 03.02.12 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-139620.01 (2 февраля-139340.37) 961 XAG 10 Серебро-2690.13 (2 февраля-2700.52) 962XPT10Платина-129353.24(2 февраля-128714.07) 964XPD10Палладий-55448.52 (2 февраля-55368.62)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter