ДАЙДЖЕСТ СМИ за 3 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Сайт EX.UA заработал» пишет: вчера вечером с файлообменника EX.UA сняли запрет. Сайт заработал около полуночи, но часть информации все еще недоступна…

http://delo.ua/tech/sajt-exua-zarabotal-172959/

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Также «Дело» в публикации «Газпром» опять стал обвинять Украину в воровстве газа» пишет: в начале недели сразу две страны - Чехия и Италия - заявили, что недополучают российский газ. «Газпром» сначала молчал, а затем выразил недоумение по поводу сокращения поставок голубого топлива, взвалив всю вину на Украину…

http://delo.ua/ukraine/gazprom-opjat-stal-obvinjat-ukrainu-v-vorovstve-gaza-172968/

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«Дело» в публикации «Таможенный союз готов компенсировать Украине убытки от вхождения в союз» пишет: Россия, Беларусь и Казахстан готовы компенсировать Украине возможные убытки в случае вступления в Таможенный союз. То есть, если страны ВТО выставят Украине компенсации, Таможенный союз возместит их. Речь идет о сумме в 1,9 млрд долларов…

http://delo.ua/world/tamozhennyj-sojuz-gotov-kompensirovat-ukraine-ubytki-ot-vhozhdenija-172950/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Вызов принят», в котором пишет: американская разведка обнародовала свою оценку политической ситуации в Украине. В спецслужбах США убеждены, что с приходом к власти президента Виктора Януковича страна стала скатываться к авторитаризму. После этого бывший посол США в Украине Стивен Пайфер призвал власти Соединенных Штатов избегать встреч с руководством Украины на высшем уровне. В то же время политические соратники Януковича считают, что на развитие отношений с США отчет американской разведки не повлияет…

http://www.kommersant.ua/doc/1864337

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «В Киеве поделили евро», в котором пишет: вчера начался визит в Украину премьер-министра Молдавии Владимира Филата. По итогам его переговоров с украинским премьером Николаем Азаровым был подписан договор о создании еврорегиона "Днестр". В Киеве намерены использовать это объединение для привлечения финансовой помощи Евросоюза, а также в качестве инструмента мягкого влияния Украины на ситуацию в Приднестровье…http://www.kommersant.ua/doc/1864465

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Издание «Экономические известия» в публикации «Сбербанк подвинет МВФ» пишет: в российском финучреждении заявили о готовности предоставить Украине финансирование в случае отказа МВФ…

http://markets.eizvestia.com/full/sberbank-podvinet-mvf

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Зерно - в ущерб маслу», в котором пишут: Гостаможня и «Укрзалізниця» блокировали экспорт подсолнечного масла и шрота. Маслопроизводители - на грани остановки. По всему видно, что торможение экспорта масла предпринимается для того, чтобы вывезти излишки зерна…

http://markets.eizvestia.com/full/zerno-v-ushherb-maslu

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Газета «Сегодня» в публикации «В Киеве ударил самый сильный мороз за 83 года: преступлений стало меньше, а горожане отказываются от пива» пишет: холода существенно изменили жизнь людей - зарисовки издания…

http://www.segodnya.ua/news/14334948.html

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Также «Сегодня» в публикации «Украинскую экономику подняли урожай и стройки» пишет: доходы бюджета к 2014 году перестанут расти из-за уменьшения на 4% налога на прибыль (на 3% НДС) и составят около 352 миллиарда гривен…

http://www.segodnya.ua/news/14334904.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Кислые» активы сольют в санационный банк и спишут?» пишет: НБУ обнародовал положение о деятельности санационного банка. Он будет создан на базе «Родовида». Но остается главный вопрос - сумеет ли государство «воздержаться» от вливаний в приобретенные банковские активы и когда получит хоть мизерный возврат того, что уже потрачено?..

http://economics.unian.net/rus/detail/118765

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Проблемы с поставками газа в Европу сохраняются» пишет: странности с экспортом российского газа в Европу продолжаются. О 7%-ном снижении поставок заявила Польша, Италия получает на 20% меньше заявленного, Австрия и Словакия - на 30%. Но на доходах «Газпрома» это не должно сказаться…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1493038/gazprom_v_nedoumenii

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Также «Ведомости» в публикации «Банки продолжают повышать ставки депозитов» пишут: в России депозиты становятся все более выгодными. На этой неделе еще четыре крупных банка увеличили их доходность, а пять - продлили прием «зимних» вкладов с максимальными ставками…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1493035/uderzhat_vkladchika

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Издание «Известия» в публикации «Девелоперы поселят людей на заводах» пишет: застройщики жилых домов бизнес- и элит-класса в Москве осваивают новое направление: переоборудование бывших фабрик и заводов в лофт-апартаменты. Инвестиции в перестройку равны стоимости строительства нового дома, но срок реализации проекта сокращается в два раза…

http://izvestia.ru/news/514113

(УНИАН)