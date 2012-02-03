Янукович назначил Калинина председателем СБУ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Игоря КАЛИНИНА председателем Службы безопасности Украины. Соответствующий указ размещен на официальном сайте Президента. Другим своим указом В.ЯНУКОВИЧ освободил И.КАЛИНИНА от должности начальника Управления государственной охраны Украины. Как сообщал УНИАН, 18 января В.ЯНУКОВИЧ своим указом освободил от должности председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Хорошковский вместо Ярошенко, или Я. Кабмин под выборы чищу?..

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