Реестр коррупционеров засекретят, чтобы не дразнить электорат?

Одной из самых больших бед Украины продолжает оставаться коррупция. Судя по тому, что многолетняя борьба с ней не приносит положительных результатов, напрашивается вывод – либо то, что называют борьбой, таковой не является, либо личные и корпоративные интересы стали настолько жизненно полагающими принципами нашего общества, что в бою с ними национальные интересы продолжат оставаться в проигрыше. Рада принимает массу антикоррупционных законов, которые, заработав, демонстрируют свою полную несостоятельность, а также главный «побочный» эффект – коррупционные схемы, как и ряды «берущих», только растут. Все эти законодательные новшества в основном выполняют очень ограниченную функцию, но, видимо, для нынешней власти первостепенную - преследование оппозиции. Таким образом, их основная задача остается в жизни «невостребованной». Это касается как самого закона о борьбе с коррупцией (вступил в силу 1 июля п.г.), так и различных его «дописок» в виде законов о госслужбе, доступе к публичной информации, госзакупках и т.д. Относительно первого, то основным его дефектом является «неприкосновенность» коррупции в высших эшелонах власти.

Экс-министр экономики Виктор Суслов так прокомментировал данный документ: «В первую очередь этот закон направлен на борьбу с неорганизованной коррупцией на низовом уровне власти, но не на борьбу с созданием больших коррупционных схем, в которых принимают участие как политические силы, так и высокопоставленные должностные лица». По его мнению, случаи коррупции при участии народных депутатов должны были бы быть выписаны в законе отдельно, с учетом их особого статуса. «Закон запрещает депутатам лоббировать интересы коммерческих структур, но ни один депутат не был привлечен за это к ответственности. Не было механизма, и нет его», - сказал В.Суслов.

И этим все сказано, даже о будущих законодательных новациях. К примеру, Реестр коррупционеров. Положение о нем обнародовано на сайте Минюста, который является держателем «списка». Он будет представлять собой электронную базу данных о лицах, совершивших коррупционные правонарушения.

Как обещает власть, в реестре будет обеспечиваться единый учет соответствующих лиц и лиц, которые были привлечены к уголовной, административной или гражданско-правовой ответственности за коррупционное правонарушение. Они будут вноситься в реестр на основании решения суда, которое вступило в законную силу, или приказа о наложении на них дисциплинарного взыскания за совершение коррупционного правонарушения. Доступ к информации, а также право изымать или вносить сведения в Реестр, будут иметь Министерство юстиции и его территориальные подразделения.

Кроме того, информация, которая содержится в реестре, будет использоваться для анализа сфер государственной политики и должностей с самыми большими коррупционными рисками. Она будет также предоставляться правоохранительным органам в рамках уголовного или административного производства.

Но самое главное - сведения из реестра будут подпадать под действие Закона «О защите персональных данных» и будут предоставляться исключительно по запросу госорганов (в т.ч. местного самоуправления) для проведения специальной проверки сведений о людях, претендующих на госдолжности.

И что интересно, сначала принимаются законы о публичной информации и персональных данных, затем заявляется о составлении реестра коррупционеров (и этому нельзя было не обрадоваться – власть якобы переходит к политике прозрачности, все «интимные» подробности станут достоянием общественности), а потом руками Конституционного Суда, в отношении которого можно смело применить термин «опричнина Президента», гражданам отказали в доступе к информации о политиках и чиновниках, кроме как к данным о выполнении ими функций государства. КС всего лишь определился с понятием «конфиденциальная информация»! Таким образом, КС создал условия для развития коррупции, лишив общество эффективных механизмов контроля власти...

Понятное дело, это же касается и Реестра коррупционеров, его закроют от посторонних глаз, так как попасть в него имеют реальный шанс чиновники высшего ранга, как, в принципе, и народные избранники. Просто никто не хочет «расстраивать» электорат, особенно с учетом выборов. Между тем, ни для кого не секрет, что даже при ИХ зарплатах покупка, к примеру, «Бентли» для себя любимого, а также каждому из своих чад по вип-авто (что и есть в реалиях), не по карману. Сюда добавим «избушки» в элитном предместье столицы, а также за пределами родины, яхты, самолеты и так далее. В таком случае, зачем было Президенту объявлять тотальную войну с коррупцией?..

Кстати, есть в Положении о Реестре коррупционеров и другие просчеты, кроме «демократических».

Как отмечает Александр Пинчук, управляющий партнер Правовой группы "Доминион", «возникает огромный скепсис относительно надлежащего функционирования такого антикоррупционного инструментария. Во-первых, Единый государственный реестр не будет публичным, а выдержки из него смогут получать только органы государственной власти. Такой фактор, да еще в нашей стране, дает основания предположить, что держатель реестра сможет злоупотреблять доступом и использованием информации в Реестре.

Во-вторых, поскольку основным или главным источником информации о лицах, совершивших коррупционные правонарушения, является Единый государственный реестр судебных решений Украины, то необходимо, чтобы сначала он заработал в нормальном режиме, чтобы все принятые решения судов вносились в него своевременно и т.д.

Кроме того, возникает сомнение в возможности внесения полных данных о лице в Единый государственный реестр. В частности, согласно нормам Закона "О защите персональных данных", доступ к базам персональных данных или их распространение разрешается только с согласия субъекта персональных данных.

При таких условиях создание реестров является ни чем иным, как попыткой отвлечь от реальных проблем в этой сфере. Такие шаги не помогут преодолеть коррупцию в стране, где чиновники могут ездить на краденых автомобилях, а министерства используют нелицензионное программное обеспечение».

Владимир Гарипов, управляющий партнер ООО «Юридическая контора Спектор» считает, что «создание Единого государственного реестра призвано, в первую очередь, облегчить процедуру получения информации о том, было ли лицо, желающее занять должность в госорганах, привлечено к ответственности за коррупционное правонарушение. В то же время, наличие данных об определенном лице в Реестре не может быть причиной отказа при принятии человека на работу в госорганы, поскольку требования и ограничения в отношении желающих попасть на госслужбу, предусматриваются исключительно специальными законами».

Что касается порядка ведения Реестра, то, по словам эксперта, тут также возникают некоторые вопросы. «Во-первых, порядок передачи решения суда держателю Реестра (Министерству юстиции), а также обязанность суда или других органов передать решение держателю должно быть предусмотрено общим приказом Министерства юстиции и Государственной судебной администрации (п.2.3. Положения о Едином государственном реестре), который до сих пор не принят и неизвестно, когда будет принят.

Также все данные в Реестре основываются на решении (приговоре) суда, в котором могут не содержаться указанные в положении данные (место рождения, место работы, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов, но они являются обязательными для Реестра (п.2.6. Положения о Едином государственном реестре)», - подчеркнул юрист.

Юрист ЮК Jurimex Нина Кучерук подчеркивает, что «установление компетентными органами достоверности представленной кандидатом информации, в частности, является гарантией избежания в будущем ситуаций несоответствия должностного лица занимаемой должности из-за отсутствия у него соответствующего образования, гражданства и т.д. Вместе с тем, нормативное закрепление положений о лишении лица права на занятие должности из-за непредоставления им согласия на проведение проверки противоречит положениям ст. 22 Конституции Украины (при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод), ведь до возникновения такого права не ставилось в зависимость от проведения проверки и соответственно предоставления/непредоставления согласия на ее проведение. Тем самым, выдвигая дополнительные требования при назначении лиц на должности, Порядок организации специальной проверки не препятствует коррупции (хотя и усложняет ее), а увеличивает перечень оснований и органов, в которых она распространяется».

Вот так мы боремся с коррупцией – на нарушениях одних законов выписываем новые. Что, в принципе, уже стало традицией. Кстати, все нововведения в данной сфере реализуются согласно рекомендациям GRECO- группа государств по противодействию коррупции Совета Европы (Украина присоединилась к инициативе 1 января 2006 года). В 2009 году Украина не имела претензий - рекомендаци были выполнены частично или находились в стадии решения. Через полтора года наша страна стала первым государством-участником европейской антикоррупционной инициативы, которой эксперты понизили степень выполнения по трем рекомендациям: № 3 -пересмотреть систему административной ответственности за коррупционные нарушения; № 5 - усилить независимость прокуратуры от политического влияния и уточнить ее полномочия; № 24 - ввести ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения.

В ноябре п.г. на сайте Министерства юстиции был обнародован отчет GRECO относительно третьего раунда оценивания Украины. GRECO предоставлено 7 рекомендаций в сфере криминализации коррупционных деяний, 9 рекомендаций – относительно прозрачности финансирования политических партий. До 30 апреля 2013 года Украина должна информировать Организацию о реализации «советов». Видимо, у наших верхов получится отчитаться. Ведь на бумаге все выглядит вполне корректно.

Что же касается самих украинцев, ради которых в принципе и реализуется «антикоррупционная» стратегия государства, то они не верят, что нововведения в этой сфере смогут дать действенные результаты. Так, согласно результатам опроса, проведенного Институтом Горшенина, 72,1% украинцев считают, что антикоррупционное законодательство не поможет победить коррупцию в стране. 53,5% уверены, что антикоррупционный закон не будет способствовать искоренению коррупции по причине невыполнения в Украине законов вообще. При этом каждый четвёртый из нас (25,8%) уверен, что для борьбы с коррупцией одного только закона не достаточно.

Итого: Украина продолжает занимать ведущие позиции в мировых рейтингах по уровню коррупции, «нарушителями», как правило, являются представители власти, а украинцы все больше перестают верить в искренность намерений Президента и его окружения.

А власть не сворачивает с выбранного пути, ведет только ей понятную борьбу за справедливость. Принимает несовершенные, а порой аморальные законы, наполняет лично для себя (чтобы на всякий случай был компромат) реестр коррупционеров. Янукович обещает им «поотбивать руки. Не будут ничего уже брать этими руками». Но, видимо, на это времени не хватает у гаранта. При этом «берущие» спят спокойно. Чего же им волноваться при таких раскладах…

Нана Черная (УНИАН)