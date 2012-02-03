Анонс на 6 февраля

* Премьер-министр Украины Николай Азаров посетит Дарницкую ТЭЦ с рабочей поездкой.

* В Киевском апелляционном хозяйственном суде состоится заседание суда по делу о рассмотрении апелляционной жалобы ОАО “Авиакомпания “Сибирь” (Россия) на решение хозяйственного суда г.Киева от 6 сентября 2011 года, которым авиакомпании было отказано в ее иске о взыскании c Минобороны Украины $15,32 млн. в связи с понесенным авиакомпанией ущербом при крушении ее пассажирского самолета Ту-154 в 2001 году. Представителем интересов авиакомпании “Сибирь” в суде является компания Правовая группа “Павленко и Побережнюк”.

* Состоится заседание Согласительного совета ВРУ.

* Состоится конференция на тему: "Когда Украина станет житницей Европы и мира? Как решить ключевые проблемы отечественного растениеводства". Организаторы: Национальная академия аграрных наук Украины. Аграрное издательство "Альфа-стевия", при поддержке: "Монсанто Украина". Участники: Александр Иващенко, академик-секретарь отделения растениеведения НААН; Сергей Булыгин, академик-секретарь отделения земледелия НААН; Владислав Кравченко, заместитель академика-секретаря отделения растениеведения НААН; Виктор Кириченко, директор Института растениеводства им. В.Юрьева; Григорий Седило, директор Института земледелия и животноводства западного региона; Анатолий Черенков, директор Института сельского хозяйства степной зоны; Елена Фомина, директор компании "Монсанто Украина" и др.

* Состоится брифинг советника президента - руководителя ГУ по вопросам международных отношений Администрации Президента Андрея Гончарука.

* Пресс-конференция руководителя группы советников председателя Национального банка Украины Валерия Литвицкого на тему: «Макроуроки года» (экономический контент).

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