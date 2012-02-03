ТОП-10 (3 февраля)

Европа получает меньше газа, поскольку «Газпром» снизил поставки - Бойко

Министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО заявляет, что европейские страны получают меньше природного газа, поскольку российский «Газпром» снизил его поставки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

По его словам, «основная проблема в том, что есть существенное похолодание в России и существенно снизился заход в страну (природного газа в Украину – УНИАН)». При этом он добавил, что при техническом соглашении в 490 млн. куб. м газа в сутки сейчас поставки газа в Украину идут на уровне 415 млн. куб. м газа в сутки.

«Мы отбираем газ строго в соответствии с контрактом, но из-за того, что не доходит газ из России, то естественно, он не доходит и в Европу», - добавил министр.

Напомним, 2 февраля НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что «увеличение потребления природного газа в Украине, связанное со значительными морозами, компенсируется исключительно за счет отбора газа из украинских подземных газохранилищ».

Это сообщение НАК прозвучало на фоне заявления гендиректора «Газпром экспорта» Александра МЕДВЕДЕВА по поводу сокращения экспорта российского газа в Европу (о 7%-ном снижении поставок заявила Польша, Италия получает на 20% меньше заявленного, Австрия и Словакия - на 30%): «Сидя на транзитных трубах, Украина отбирает сейчас газ... значительно больше контрактных объемов».

Как сообщал УНИАН, 2 февраля пресс-служба польской государственной компании PGNIG сообщила нашему агентству, что крупнейший поставщик газа в Польшу - российский «Газпром» - с февраля сократил поставки «голубого толпива» в эту страну.

«За последние сутки поставщик ООО «Газпром-Экспорт» не подтвердил заявки PGNIG, и наступило уменьшение поставок с этого направления на около 7%", - сказано в сообщении.

Пресс-секретарь PGNIG Йоанна ЗАКШЕВСКАЯ сказала УНИАН, что «Газпром» не предупредил о планируемом сокращении поставок газа и пока не ответил на официальное письмо польской компании с просьбой прояснить ситуацию.

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Украина за трое суток потребила 1 млрд. куб. м газа, сообщил Азаров

В связи с аномальными морозами Украина за трое суток потребила 1 млрд. куб. м газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ журналистам по время посещения Центра ядерной медицины.

«Одного газа мы за трое суток сожгли миллиард», - сказал Н.АЗАРОВ. Он подчеркнул, что таких аномальных холодов по всей территории Украины уже не было давно.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что энергосистема Украины потребляла позавчера 31 тыс. МВт в сутки. «Такого не было у нас еще, не было такого колоссального потребления», - отметил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ заявил, что в течение последних суток из подземных хранилищ газа (ПХГ) было поднято 138,5 млн. куб. м газа. Импортные поступления для Украины составили 128 млн. куб. м. Всего за сутки было использовано 325 млн. куб. м.

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Янукович назначил Калинина председателем СБУ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Игоря КАЛИНИНА председателем Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте Президента.

Другим своим указом В.ЯНУКОВИЧ освободил И.КАЛИНИНА от должности начальника Управления государственной охраны Украины.

Как сообщал УНИАН, 18 января В.ЯНУКОВИЧ своим указом освободил от должности председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО.

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Украина в январе увеличила производство электроэнергии до 18,4 млрд. кВт/ч

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ), по оперативным данным, в январе 2012 года увеличилось на 0,4%, или 74 млн. кВт/ч, по сравнению с январем 2011 года – до 18,446 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, в прошлом месяце тепловые электростанции (ТЭС и крупные ТЭЦ) увеличили выработку электроэнергии на 8,1%, или 638 млн. кВт/ч, – до 8,49 млрд. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) – сократили на 0,9%, или 73 млн. кВт/ч, – до 8,356 млрд. кВт/ч, блок-станции и коммунальные ТЭЦ – сократили на 1,2%, или 11 млн. кВт/ч, – до 895 млн. кВт/ч.

ГЭС и ГАЭС в январе сократили выработку электроэнергии на 40,4%, или 479 млн. кВт/ч, – до 706 млрд. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует в 2012 году увеличить производство электроэнергии на 3,25%, или на 6,296 млрд. кВт/ч, - до 200,19 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2011 годом.

Справка УНИАН. Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ), по оперативным данным, в 2011 году увеличилось на 3,2%, или на 5,994 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2010 годом – до 193,894 млрд. кВт/ч.

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Торги по продаже "Винницаоблэнерго" не состоялись

Намеченное на сегодня, 3 февраля, заседание конкурсной комиссии по продаже 50% госпакета акций ПАО "Винницаоблэнерго", на котором в ходе аукционных торгов должен был быть определен покупатель данного пакета, не состоялось из-за отсутствия кворума.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Как отметили в ФГИУ, на сегодняшнем заседании конкурсной комиссии из ее членов присутствовали только двое представителей Фонда и один представитель "Винницаоблэнерго".

Как сообщал УНИАН, намеченное на 20 января заседание конкурсной комиссии по продаже 50% госпакета акций ПАО "Закарпатьеоблэнерго" также не состоялось из-за отсутствия кворума в конкурсной комиссии.

ФГИУ допустил к участию в конкурсе по продаже 50% госпакета акций ПАО "Винницаоблэнерго" все три компании, подавших заявки на конкурс, - ООО «Луганское энергетическое объединение» ("ЛЭО"), VS Energy International Ukraine ("ВС Энерджи Интернейшнл Украина") и ПАО "Львовоблэнерго".

ФГИУ 14 декабря 2011 г. объявил приватизационный конкурс по продаже 50% госпакета акций ПАО "Винницаоблэнерго".

Начальная стоимость выставляемых на продажу пакетов акций ПАО "Винницаоблэнерго" составляет 167 млн. 650 тыс. грн.

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Практически во всех портах Украины объявлена ледовая кампания

Практически во всех портах Украины, за исключением портов «Севастополь», «Ялта» и «Феодосия», объявлена ледовая кампания, сообщили агентству УНИАН в госпредприятии «Дельта-лоцман».

По данным предприятия, толщина льда в акваториях украинских портов колеблется от 10 до 25 см.

«Ситуация осложнена сильными порывами ветра от 10 до 20 м/с, обледенением, наличием дрейфующих ледовых полей. Особенно сложная обстановка в северной части Керченского пролива из-за нагромождения льдов», - сказал заместитель директора ГП «Дельта-Лоцман» про регулированию движения судов и лоцманскому обеспечению Юрий ХАРЬКОВ.

По его словам, лоцманские проводки судов по Бугско-Днепровско-Лиманскому и Херсонскому морским каналам осуществляются только с буксирным сопровождением буксирами ледового класса.

Лоцманские проводки судов по Керчь-Еникальскому каналу и в порты Азовского моря осуществляются с обязательным ледокольным сопровождением ледоколами «Капитан Белоусов» (Украина), «Капитан Демидов» и «Капитан Крутов» (оба - Россия).

«Несмотря на сложные погодные условия, обстановка контролируется и принимаются все меры для обеспечения безопасности судоходства», - отметил Ю.ХАРЬКОВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры со ссылкой на заместителя министра Константина ЕФИМЕНКО, особого внимания в нынешних погодных условиях требует проводка судов через Керчь-Еникальский канал, который «дает для нашего морехозяйственного комплекса 100 млн. долларов прибыли».

«Перспектива этого канала достаточно велика. Поэтому мы заинтересованы в создании всех условий для обеспечения бесперебойного и безопасного судоходства каналом при любых погодных условиях», - сказал К.ЕФИМЕНКО.

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Еврокомиссия отмечает сокращение поставок российского газа в некоторые страны ЕС

Брюссель. Европейская комиссия отмечает сокращение объемов поставок российского газа в некоторые страны Евросоюза, однако считает ситуацию не критичной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Марлен ХОЛЗНЕР.

“Мы не находимся в критическом состоянии, поскольку все страны-члены смогли подготовиться”, - сказала она.

По словам представителя Еврокомиссии, сокращение поставок газа на сегодняшний день наблюдаются в нескольких странах - членах ЕС, в частности, в Польше, Словакии, Австрии, Венгрии, Греции, Румынии и Италии.

Как отметила М.ХОЛЗНЕР, контрактами, которые действуют между российским “Газпром” и европейскими компаниями, предусмотрена определенная гибкость в объемах поставок при сложных погодных условиях, которые в настоящее время наблюдаются в России. Вместе с тем, она не смогла уточнить, насколько могут быть изменены объемы поставок газа, отметив, что этот вопрос обусловливается контрактами между участниками рынка.

М.ХОЛЗНЕР также отметила, что Еврокомиссия поддерживает контакты с российским посольством при ЕС, а также сегодня проинформировала членов Газовой координационной группы о ситуации с поставками газа.

Кроме того, М.ХОЛЗНЕР напомнила, что после перебоев с поставками газа в январе 2009 года ЕК предприняла ряд мер, в частности, помогла профинансировать проекты по объединению энергетических сетей стран - членов Евросоюза. При этом ЕС одобрил Директиву, которая обязывает страны-члены принимать соответствующие меры, чтобы они могли прожить 30 дней при отсутствии поставок газа или в условиях перебоев с его поступлением.

Как сообщал УНИАН, раньше по поводу сокращения объемов экспорта российского газа в Европу гендиректор «Газпром экспорта» Александр МЕДВЕДЕВ заявил, что Украина отбирает значительно больше газа, чем предусмотрено контрактами.

2 февраля НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что «увеличение потребления природного газа в Украине, связанное со значительными морозами, компенсируется исключительно за счет отбора газа из украинских подземных газохранилищ».

Сегодня, 3 февраля, министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО заявил, что европейские страны получают меньше природного газа, поскольку российский «Газпром» сократил его поставки.

По словам Ю.БОЙКО, «основная проблема в том, что есть существенное похолодание в России, и существенно снизился заход в страну (природного газа в Украину – УНИАН)». При этом он добавил, что при техническом соглашении в 490 млн. куб. м газа в сутки сейчас поставки газа в Украину идут на уровне 415 млн. куб. м газа в сутки.

«Мы отбираем газ строго в соответствии с контрактом, но из-за того, что не доходит газ из России, то, естественно, он не доходит и в Европу», - добавил министр.

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Украина не вела никаких переговоров о сдаче ГТС в аренду – Янукович

Украина не вела никаких переговоров о сдаче своей газотранспортной системы в аренду.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом Виктор ЯНУКОВИЧ заявил в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung.

По убеждению Президента, «фундаментальный интерес» Украины заключается в том, чтобы не утратить статус транзитной страны.

«Мы делаем все возможное, чтобы и в дальнейшем оставаться надежным партнером, особенно для стран ЕС», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время глава Украинского государства отметил, что украинская ГТС нуждается в модернизации, расходы на которую эксперты оценивают в сумме от 5 до 7 млрд. долларов США, а срок проведения соответствующих работ – от 5 до 7 лет.

«В этой связи мы хотим вернуться к нашей концепции, которая уже обсуждалась ранее: трехсторонний газовый консорциум, в котором будут учтены интересы, как России, так и стран ЕС. Модернизация будет означать также, что будут существенно расширены транспортные мощности. Для всех участников это было бы выгоднее, чем строительство новых дополнительных систем», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Президент считает, что в консорциуме справедливым бы было такое распределение активов, если Россия и ЕС получают по 33%, Украина – 34%. «Такое деление обеспечило бы транспарентность этой системы», - заявил глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что для Украины заключенный три года назад газовый контракт с Россией является крайне невыгодным, а цена на газ в размере 516 долларов США за 1000 кубометров является несправедливой. «В долгосрочной перспективе эта цена угрожает национальной безопасности Украины. Она ставит в неблагоприятное положение наших товаропроизводителей на международных рынках», - отметил Президент.

Как сообщал УНИАН, в начале января Верховная Рада Украины приняла решение отложить рассмотрение законопроекта о реформировании нефтегазового комплекса, который предусматривает передачу газотранспортной системы страны в аренду, до завершения газовых переговоров с РФ.

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«Нафтогаз» предложил «Газпрому» помощь в обеспечении Европы газом Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» готова помочь ОАО «Газпром» в полном обеспечении потребителей Европы природным газом, сообщили УНИАН в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

Как отмечается в сообщении, значительные морозы на территории Российской Федерации повлекли уменьшение объемов поставок природного газа на границе с Украиной. В то же время компания подчеркивает, что не осуществляет дополнительных отборов газа из заявленных ОАО «Газпром» транзитных объемов, а рост потребления в Украине компенсирует за счет отбора газа из украинских подземных газохранилищ (ПХГ).

В компании также подчеркнули, что «Нафтогаз Украины» в полном объеме выполняет заявки ОАО «Газпром» на транзит российского природного газа через территорию Украины в страны Европы.

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ФГИУ выставит в июне на продажу "Центрэнерго" и "Донбассэнерго"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует объявить в июне т.г. приватизационные конкурсы с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 53,289% государственного пакета акций ПАО "Центрэнерго" и 60,773% госпакета акций ПАО "Донбассэнерго".

Как сообщает сайт Фонда госимущества, соответствующие изменения внесены приказом ФГИУ №143 от 27 января 2011 г. в помесячный пообъектный план-график выставления на продажу в I-IV кварталах 2012 г.

Напомним, с начала 2012 г. ФГИУ уже провел конкурсы по продаже госпакетов акций двух других генерирующих компаний - "Захидэнерго" и "Днепроэнерго". В обоих случаях покупателем пакетов был признан энергохолдинг ДТЭК.

Справка УНИАН. ПАО «ГЭК «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

НАК «Энергетическая компания Украины» владеет 78,29% акций «Центрэнерго», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% – юридические лица.

ПАО «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

Государству принадлежат 85,77% акций ПАО, которые переданы в управление НАК «Энергетическая компания Украины».

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