Клюев назначен главой комиссии по утилизации ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ
11:41, 04 февраля 2012Разное
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Кабинет министров назначил главой комиссии по координации работ по утилизации непригодных и избыточных ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ первого вице-премьер-министра Украины - министра экономического развития и торговли Андрея КЛЮЕВА.
Это закреплено постановлением правительства №50 от 1 февраля 2012 года.
Кроме того, постановление определяет, в частности, что комиссия будет являться временным консультативно-совещательным органом Кабмина.
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