АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В УКРАИНЕ: последствия и риски (обновляется)

В связи с аномальными морозами Украина за трое суток потребила 1 млрд. куб. м газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ журналистам по время посещения Центра ядерной медицины.

«Одного газа мы за трое суток сожгли миллиард», - сказал Н.АЗАРОВ. Он подчеркнул, что таких аномальных холодов по всей территории Украины уже не было давно.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что энергосистема Украины потребляла позавчера 31 тыс. МВт в сутки. «Такого не было у нас еще, не было такого колоссального потребления», - отметил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ заявил, что в течение последних суток из подземных хранилищ газа (ПХГ) было поднято 138,5 млн. куб. м газа. Импортные поступления для Украины составили 128 млн. куб. м. Всего за сутки было использовано 325 млн. куб. м.

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Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО не смог вылететь в ФРГ из-за отмены рейса авиакомпании «Люфтганза» в связи с сильным морозом.

Об этом К.ГРИЩЕНКО сообщил на своей странице в Twitter.

«Люфтганза» из-за мороза отменила утренний рейс в Мюнхен, а я из-за этого вынужден был отменить важные встречи в столице Баварии. Бывает и такое», - написал министр.

Как сообщал УНИАН, 3-4 февраля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществит рабочий визит в ФРГ, где примет участие в 48-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.

Мюнхенская конференция является известным представительским форумом, который ежегодно собирает глав государств и руководителей правительств, парламентариев, известных политиков, научных работников и экспертов для обсуждения насущных международных проблем в военно-политической сфере и сфере безопасности.

Среди тем нынешней конференции - укрепление энергобезопасности, преодоление мирового финансово-экономического кризиса.

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ПАО «Хмельницкобленерго» обратилось к жителям региона с просьбой самостоятельно ограничить электрическую нагрузку в часы максимальных нагрузок энергосистемы - с 17.00 до 19.00.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета Хмельницкого, эти меры связаны с резким снижением температуры воздуха и дефицитгенерирующих мощностей в Объединенной энергосистеме Украины.

Энергетики отмечают, чтобы необходимо временно отключить от электросети электроотопление, бойлеры, стиральные машины, утюги и другие приборы.

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В Крыму на участке от с. Лучистое к автодороге Р-29 Алушта-Судак-Феодосия на период снегопада и гололеда запрещено движение для всех видов транспорта.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, проезд до с. Лучистое обеспечено со стороны автомобильной дороги М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта.

Населенные пункты на этом участке отсутствуют.

Также пресс-служба ведомства сообщает, что всего по Украине, по оперативным данным, на утро 3 февраля на зимнем содержании дорог общего пользования для обеспечения проезда автотранспорта было задействовано почти 2 тысячи единиц техники и 2,812 тыс. рабочих.

Ночью над обеспечением проезда работало 137 единиц техники и 219 дорожников.

Из-за погодных условий в Киевской области было закрыто 80 автобусных рейсов, в Сумской - 184, Ивано-Франковской - 103, в Кировоградской области - 16, в Винницкой области - 130, в Хмельницкой - 82, Днепропетровской - 350, в Крыму - 125, в Ривненской области — 60.

Из-за снежных заносов, снижение температуры и гололеда с задержкой доставляются почтовые отправления в Запорожской, Одесской, Херсонской областях и Крыму.

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В Соломенском районе Киева из-за аварии в теплосети на улице Питерская без тепла остались 14 жилых домов.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, директор коммунального предприятия «Железнодорожное» Виталий ГЛОТОВ проинформировал, что последствия аварии планируют ликвидировать до конца дня.

По его словам, это уже повторный прорыв сети за последнюю неделю по этому адресу. Первый был устранен во вторник – коммунальщики заменили часть трубы. Однако прорыв трубопровода централизованного отопления диаметром 150 мм произошел повторно, в результате чего без тепла осталось 14 жилых домов.

В настоящее время на объекте работают аварийные службы района и «Киевэнерго». Специалисты заменят 10 метров трубы, в течение дня последствия аварии будут ликвидированы. Вечером начнут работы по подключению домов к теплоносителю.

Как сообщили УНИАН в ПАО «Киевэнерго», специалисты компании до конца дня ликвидируют повреждение теплосетей по ул. Питерской в Соломенском районе и по ул. Александровской в Шевченковском районе.

На Соломенке повреждение трубопровода централизованного отопления диаметром 150 мм было обнаружено сегодня в 8.30. Причина повреждения – изношенность теплосети, которая эксплуатируется с 1988 года.

Из-за повреждения временно прекращено теплоснабжение 16 домов (13 жилых и 3 административных). Дома расположены частично на улицах Питерской, Ереванской и Чеколовском бульваре.

Повреждение на пересечении улиц Александровской и Эстонской было обнаружено сегодня около 10.00. Повреждение произошло на битум-перлитовом трубопроводе диаметром 300 мм также из-за изношенности сети, так как проложена она была в 1974 году. Работы по ликвидации аварии специалисты «Киевэнерго» будут проводить на проезжей части дороги.

Без отопления временно остались 32 дома (21 жилой, 9 ведомственных и 2 детских садика). Эти потребители расположены частично на улицах Александровской, Невской, Щербакова и проспекте Победы.

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По оперативной информации, суточное потребление газа в АР Крым 1 февраля составило 12,42 млн. куб. м и превысило показатели 31 января (12,4 млн. куб. м). Таким образом, два дня подряд потребители полуострова отбирали максимальные за последние десять лет суточные объемы природного газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГАО «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь).

В сообщении отмечается, что до этого суточное потребление природного газа в Крыму не превышало 11,7 млн. куб. м, отбор которых был зафиксирован в один из зимних дней 2006 года.

При этом и поступление природного газа в газотранспортную систему полуострова 1 февраля было максимальным за последние десять лет. От ДК «Укртрансгаз», из Глебовского подземного хранилища и месторождений «Черноморнефтегаза» в ГТС полуострова подали 13,15 млн. куб. м.

Самые большие объемы газа отобрали Симферополь (3,34 млн. куб. м) и Севастополь (1,54 млн. куб. м).

Все объекты газотранспортной системы Крыма продолжают работать в штатном режиме и надежно обеспечивают потребителей природным газом.

Напомним, что в осенне-зимний сезон, когда потребление природного газа в Крыму возрастает в 2-5 раз, голубое топливо подается потребителям из трех источников: ДК «Укртрансгаз», Глебовское подземное хранилище газа и месторождения «Черноморнефтегаза» в Черном, Азовском морях и в сухопутной части Крыма.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля премьер Николай АЗАРОВ сообщил, что в связи с аномальными морозами Украина за трое суток потребила 1 млрд. куб. м газа.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что энергосистема Украины потребляла позавчера 31 тыс. МВт в сутки. «Такого не было у нас еще, не было такого колоссального потребления», - отметил премьер-министр.

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Волынский областной центр по гидрометеорологии на ближайшие три дня объявил штормовое предупреждение.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Волынской облгосадминистрации.

Согласно прогнозу, 4-6 февраля на территории области ожидаются снегопады, метели, скорость ветра будет достигать 10-12 м/с, на дорогах - гололедица и снежные заносы.

Однако ожидается послабление морозов ночью - до 14-19 градусов, днем - до 7-12 градусов. Осадки должны прекратиться 7 февраля.

Как отмечено в сообщении, глава облгосадминистрации Борис КЛИМЧУК требует от органов исполнительной власти на местах, соответствующих областных служб немедленно организовать работу подразделов МЧС, облавтодора, облэнерго, коммунхоза по мониторингу возможных осложнений на дорогах и в населенных пунктах, а также по предотвращению случаев возможных чрезвычайных ситуаций в системах электроснабжения, коммунальных сетях и пр.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций мобилизует ресурсы для своевременного привлечения дополнительных сил и средств и оперативного реагирования на ситуацию. Под особым контролем – транспортное сообщение с населенными пунктами.

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В горах Крыма сегодня возможен сход снежных лавин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, «на южных склонах Ай-Петринской яйлы ожидается угроза схода снежных лавин».

Крым уже вторую неделю живет в условиях штормового предупреждения.

Как сообщал УНИАН, в третьей декаде января на 51-52 км дороги Ялта - Бахчисарай произошло смещение снега общим объемом 70 кубометров, во время инцидента никто не пострадал.

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Вчера в 21.24 в с. Геевка Змиевского района Харьковской области из-за аварии вышла из строя электроподстанция, в результате чего были обесточены 4 села, где проживает 977 человек.

Как сообщает пресс-служба МЧС, на месте происшествия работают бригады облэнерго.

Ситуация находится под контролем Главного территориального управления МЧС в Харьковской области.

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Три судна с 39 членами экипажа - преимущественно украинцами, заблокированные 1 февраля во льдах у берегов Восточного Крыма, технически исправны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС.

«Суда находятся в технически исправном состоянии, средства жизнеобеспечения экипажа работают в обычном режиме, без повреждений», - говорится в пресс-релизе.

Центр регулирования движения судов проводит мониторинг состояния застрявших в Булганакской бухте кораблей и дает их капитанам рекомендации по радиосвязи.

Во льдах заблокированы сухогруз «Апач» под флагом Мальты с 15 украинскими моряками, сухогруз «Гурон» под флагом Коморских островов с 14 украинцами и судно «Вега-2» под флагом Мальты с 8 гражданами России и двумя украинцами.

«Разрешение на проход судов по Керчь-Еникальському каналу дал старший ледовый координатор морской администрации (Мариуполь)», - заявили в МЧС.

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Количество жертв морозов в Украине увеличилось до 122

В Украине за период сильных морозов от переохлаждения умерли 122 человека.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.

По данным Министерства здравоохранения, за 8 дней в лечебные учреждения Украины с жалобами на обморожение или переохлаждение обратились 2036 человек. Из них 1591 были госпитализированы. Скончались в период сильных морозов 122, из них 12 – в больницах, 78 – обнаружили на улицах, еще 32 – в домах.

По информации Украинского гидрометеоцентра МЧС Украины, 4 февраля ожидается ослабление морозов: температура ночью 17-22°, в Волынской, Ривненской и Луганской до 26°, днем 9-14°; в южных областях и в Закарпатье ночью 11-16°, днем 4-9°; в Крыму и на юге Одесской области ночью 6-11° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла. В Украине, кроме восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма, временами снег, кое-где метели, днем в западных, Житомирской, Винницкой областях местами сильный снег.

На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный и восточный, 7-12 м/с, в южной части, Карпатах, а днем и в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

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Сильные морозы практически не повлияли на полноту и качество подготовки сил и войск Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, все задачи выполнялись в соответствии с ранее утвержденными планами и графиками.

Об этом корреспондента УНИАН сообщили в пресс-центре командования украинских ВМС.

На текущей неделе корабли несли боевое, противолодочное, поисково-спасательное и другие виды дежурств, в морской авиации прошла летная смена на трех летательных аппаратах общим налетом 7 часов 11 минут.

Как отмечают в пресс-центре, плановая работа стала возможной благодаря тому, что еще 26 января, с учетом прогнозируемого ухудшения погодных условий, в силы и войска была направлена телеграмма, которая обязывала командиров и начальников принять меры по предотвращению снижения боеспособности воинских частей, предупреждать аварийные ситуации на сетях снабжения водой, тепло- и энергоносителями в военных городках, случаи снижения температуры в казарменных и служебных помещениях, переохлаждения личного состава.

С этой целью были подготовлены средства резервного электропитания, налажено взаимодействие с подразделами МЧС по вопросам предоставления помощи по ликвидации последствий возможных аварий и др.

Кроме того, в Управлении тыла командования ВМС Украины создана оперативная группа по мониторингу температурных режимов в служебных и жилых помещениях, исправности и состояния котельных, обеспеченности их горючим. Под особым контролем группы также вопросы обеспеченности теплыми вещами личного состава, который выполняет задачи дежурной (вахтенной) службы на открытом воздухе, развертывание дополнительных пунктов обогрева личного состава в местах проведения мероприятий подготовки ВМС, дежурной (вахтенной) службы.

В соответствии с приказом министра обороны Украины Михаила ЕЖЕЛЯ, в 11 городах и населенных пунктах, где дислоцируются украинские ВМС, готовы к развертыванию 20 пунктов обогрева.

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Веерных отключений электроэнергии в связи с аномальными морозами в Украине не будет. Об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в ходе общения с пользователями сети Facebook. «Ни о каких веерных отключениях не может быть и речи, поскольку мы имеем достаточный запас мощности. Даже сейчас, несмотря на максимально потребляемую мощность, а я уже сказал, что мы достигли рекордного потребления электроэнергии, мы имеем, тем не менее, достаточный запас мощности. Был период, когда нам пришлось самим импортировать электроэнергию из России», - отметил Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что это было связано с одной стороны, с отключением одного из энергоблоков Запорожской АЭС, а с другой стороны, этот дефицит покрывался поставками из соседних областей.

«Так что никаких опасений не должно быть», - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 февраля, Н.АЗАРОВ заявил, что в связи с аномальными морозами Украина за трое суток потребила 1 млрд. куб. м газа.

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ГАИ советует водителям с небольшим стажем управления воздержаться от поездок из-за осложнения погоды

Госавтоинспекция рекомендует водителям с небольшим стажем управления воздержаться от поездок, а тем, кто выехал быть максимально внимательными и осторожными за рулем в связи с осложнением погодных условий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГАИ МВД Украины.

Как напомнили в ГАИ, 4 и 5 февраля в Украине, кроме восточных, Днепропетровской областей, Крыма и Приазовья, ожидаются снег и метели, в западных, северных и Винницкой областях местами сильный снег, на дорогах гололедица.

В связи с этим, Госавтоинспекция в очередной раз напоминает водителям о необходимости неуклонного соблюдения Правил дорожного движения. В условиях снегопада необходимо двигаться с включенным ближним светом фар (или противотуманными фарами), соблюдать скоростной режим, правила парковки (чтобы не мешать работе снегоуборочной техники), с особой осторожностью двигаться по мостам и эстакадам, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций. «Если возникает необходимость остановиться, снижайте скорость постепенно, а при остановке включайте аварийную световую сигнализацию», - советует ГАИ водителям.

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В воскресенье мороз станет слабее, но метели не прекратятся

В воскресенье, 5 февраля, в западных и северных областях Украины и в Винницкой области ожидаются снегопады, местами сильные, кое-где метели. В Черкасской, Кировоградской и Одесской областях небольшой мокрый снег, в Одесской области с дождем.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

В южной части местами туман. На дорогах страны гололедица.

Ветер будет преобладать юго-восточный, 7-12 м/с, в южной, восточной части и Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°, днем 4-9° мороза; в западных и восточных областях ночью 14-19°, в Луганской области до 22° мороза, днем 8-13° мороза; в южных областях ночью 5-10°, днем 1-6° мороза; на юге Одесской области и в Крыму ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве и области снег, ночью местами сильный, метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 9-14°, днем 4-9° мороза. По г. Киеву температура ночью 10-12°, днем 6-8° мороза.

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С 12 февраля в Украине будет обычный зимний температурный режим - Балога

С 12 февраля в Украине установится обычный зимний температурный режим.

Об этом сказал министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА в эфире «Интера».

Он отметил, что «с 12 февраля мы можем вздохнуть и думать о том, что наступает нормальный, обычный для Украины зимний температурный режим». По его словам, «апокалипсиса не предусматривается, и первый пик, который мы с вами имели на сегодняшний день (речь идет о 3 февраля - УНИАН) на утро, он прошел».

В.БАЛОГА отметил, что на от морозов пострадали много людей. По его словам, 101 человек погиб (по состоянию на 3 февраля – УНИАН), а полторы тысячи людей обратились к врачам. «Обратились за помощью полторы тысячи людей. Это то количество людей, которое сегодня находится в больнице, а в целом у нас в пунктах обогрева по состоянию на вечер (3 февраля - УНИАН) обратилось 56 тысяч людей». Он отметил, что по сравнению с прошлыми годами «мы нормально подготовились». По его словам, в этом году не было «чрезвычайных ситуаций ни государственного, ни регионального уровня».

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В Крыму 4-5 февраля сохраняется угроза схода лавин

В Крыму в эти выходные, 4-5 февраля, сохраняется угроза схода снежных лавин.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба крымского управления МЧС.

Опасность существует в районе Ай-Петринской яйлы.

Крым уже две недели живет в условиях штормового предупреждения из-за сложных погодных условий.

Проезд по дорогам региона, в частности в районе Ангарского перевала, обеспечен.

(УНИАН)