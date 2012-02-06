ДАЙДЖЕСТ СМИ за 6 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Запорожский титано-магниевый комбинат готовят к продаже Фирташу» пишет: Фонд госимущества предлагает Кабмину приватизировать часть акций Запорожского титаномагниевого комбината. СМИ сообщают, что покупателем акций будет Дмитрий Фирташ, которому правительство пока готово предоставить 49% пакета…

http://delo.ua/business/zaporozhskij-titano-magnievyj-kombinat-gotovjat-k-prodazhe-firtashu-173070/

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Также «Дело» в публикации «Закрыв EX.UA, власти Украины надеялись получить кредит МВФ» пишет: неудачная попытка закрыть файлообменник EX.UA была демонстративным жестом властей Украины с целью получить кредит МВФ. В США уже два года требуют закрыть именно этот файлообменник, а МВД было против…

http://delo.ua/ukraine/zakryv-exua-vlasti-ukrainy-nadejalis-poluchit-kredit-mvf-173058/

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«Дело» в публикации «Из-за контракта с Газпромом Украина может остаться без кредита МВФ - Богатырева» пишет: секретарь СНБО отметила взаимоувязанность госбюджета с газовыми вопросами и указала на данные Всемирного банка относительно превышения Украиной показателя дефицита бюджета за 2011 год (который был запланирован на уровне 3,5%)…

http://delo.ua/ukraine/iz-za-kontrakta-s-gazpromom-ukraina-mozhet-ostatsja-bez-kredita-m-173053/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Виктор Янукович поработал в безопасности», в котором пишет: 3-4 февраля президент посетил проходившую в Мюнхене международную конференцию по вопросам безопасности. В своем выступлении он сосредоточился на вопросах энергетики, вновь рассказал о невыгодности действующих контрактов с "Газпромом" и заявил, что Европа должна мотивировать Украину к сохранению членства в энергетическом сообществе. В ходе встречи не обошлось и без упоминания о преследовании представителей оппозиции в Украине, хотя в пресс-службе главы государства предпочли этот факт не афишировать…

http://www.kommersant.ua/doc/1866789

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Валерий Хорошковский: мы должны искать дополнительные источники доходов», в котором пишет: Украина начала новый этап переговоров с Международным валютным фондом, который должен позволить рефинансировать текущую задолженность страны перед МВФ. О дискуссиях с представителями фонда, изменении бюджетной и налоговой стратегии правительства изданию в интервью рассказал министр финансов Валерий Хорошковский…http://www.kommersant.ua/doc/1866860

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Издание «Экономические известия» в публикации «ЕС мерзнет и терпит» пишет: еще не успевший полностью разгореться конфликт Москвы, Киева и Брюсселя из-за возникшего дефицита в поставках российского газа в страны ЕС пошел на спад. Причины этого, по мнению экспертов, могут быть связаны с нестабильной политической ситуацией в России и приближающимися выборами главы государства - на этом фоне обвинения Украины в чрезмерном отборе топлива отходят на второй план…

http://state.eizvestia.com/full/es-merznet-i-terpit

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Ставка на понижение», в котором пишут: как сообщил источник в НБУ, регулятор готовится понизить учетную ставку вслед за уровнем инфляции - до 6,5-7%. Банкиры считают, что такие действия будут сигналом рынку о смягчении монетарной политики центробанка…

http://finance.eizvestia.com/full/stavka-na-ponizhenie

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Газета «Сегодня» в публикации «Прейскурант хакера: «убить» сайт госоргана - $150, получение пароля в Фейсбуке - $20, доступ к чужой почте - $30» пишет: за деньги можно «завалить» любой сайт, но самые прибыльные - персонажи игр…

http://www.segodnya.ua/news/14335574.html

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Также «Сегодня» в публикации «В этом году хотят объединить МВД и МЧС: что изменится для рядового украинца» пишет: исходя из предложений Балоги, паспортный контроль переедет в Минюст, а по вызову милиционеры и спасатели будут выезжать единым нарядом. Из-за нововведения сотрудники экстренных служб боятся сокращений…

http://www.segodnya.ua/news/14335562.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Газовое мифотворчество» - пора внести ясность» пишет: украинские переговорщики боятся не столько «Газпрома», с которым они прекрасно умеют создавать запутанные для постороннего глаза схемы, сколько опасаются, что он их переиграет, лишив возможности зарабатывать на отечественных потребителях российского газа...

http://economics.unian.net/rus/detail/118909

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Реестр коррупционеров засекретят, чтобы не дразнить электорат?» пишет: реестр коррупционеров закроют от посторонних глаз, так как попасть в него имеют реальный шанс чиновники высшего ранга, как, в принципе, и народные избранники. Просто никто не хочет «расстраивать» электорат, особенно с учетом выборов...

http://economics.unian.net/rus/detail/118865

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Гражданское общество с Болотной площади получило ответ с Поклонной горы» пишет: митинг и шествие 4 февраля в Москве показали, что протестная активность нисколько не спадает. Дождались граждане и реакции властей - в форме контрмитинга на Поклонной горе. Такой ответ только обостряет ситуацию, считают эксперты…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1494926/poklonnaya_v_otvet_bolotnoj

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Также «Ведомости» в публикации «Рекордный приток средств в фонды российских акций» пишут: эйфория на российском фондовом рынке продолжается. За последние семь дней января зарубежные инвесторы вернули в Россию $414 млн. Это рекорд с апреля прошлого года…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1494924/rossiya_na_pozitive

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Издание «Известия» в публикации «Коттеджи уйдут под воду» пишет: модернизация Чебоксарской ГЭС грозит домам, построенным на месте расселенного 20 лет назад поселка…

http://izvestia.ru/news/514233

(УНИАН)