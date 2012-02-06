Премьер-министр Румынии заявил об отставке правительства

Глава румынского правительства Эмиль БОК подал в отставку в после многочисленных недельных протестов населения против национальных мер жесткой экономии.

Об этом сообщает телеканал «France 24» со ссылкой на AFP.

"Я принял решение заявить об отставке правительства", - объявил премьер-министр Румынии во время трансляции заседания правительства в прямом эфире на телевидении, обосновав свое решение желанием «разрядить политическую и социальную ситуацию в стране».

Э.БОК также призвал парламент прийти к скорейшему соглашению относительно формирования нового правительства, чтобы не поставить под угрозу стабильность в стране.

Консультации между Президентом Румынии Траяном БЕСЕСКУ и парламентскими партиями планируется провести во второй половине дня.

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