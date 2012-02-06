Анонс на 7 февраля

* Состоится открытие десятой сессии Верховной Рады Украины шестого созыва. Пленарное заседание.

* В УНИАН Всеукраинское объединение граждан «Ассоциация жителей общежитий Украины» представит Проект национальной программы «Житло-гуртом». На сегодня более чем 6 млн. граждан живут в общежитиях, исправно оплачивают коммунальные услуги, но не имеют никакого права собственности на свои «квадратные» метры и перспектив на увеличение жилой площади. Государство хочет, но не может решить все социальные вопросы. Жители общежитий, при участии экспертов и научных работников разработали предложения по решению этой проблемы и объединили в Проект национальной программы «Житло-гуртом». Цель создания программы - объединить государственные, частные и общественные интересы на партнерских принципах. Участники: президент «Ассоциация жителей общежитий Украины» Анатолий Будник; вице-президенты Ассоциации Елена Балинская и Николай Палаш; академик Украинской академии наук и эксперт программ ООН Юрий Сенюк, представители Академии Муниципального Управления, Института социологии НАНУ, КГГА, Минрегионразвития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины и народные депутаты Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

* Пресс-конференция АУБ на тему: «Состояние экономики и банковской отрасли Украины. Итоги и прогнозы». Участники: Станислав Аржевитин, председатель Совета Ассоциации украинских банков, народный депутат Украины, Комитет ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики, Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков, вице-президент Центрально-Евразийской банковской федерации.

* Круглый стол на тему: "Жилищная реформа: страна ответственных собственников или наемники жилищного рабства?" Участники: Владимир Рыбак, председатель комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроения, ЖКХ и региональной политики; Александр Алипов, первый зам.министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины; Татьяна Бойко, руководитель жилищно-коммунальных программ Гражданской сети "ОПОРА"; Владимир Бригилевич, председатель Центра исследований местного самоуправления; Алексей Кучеренко, председатель Союза собственников жилья Украины.

* ФГИУ Конкурс по продаже ПАО "Черновцыоблэнерго".

* Состоится встреча Премьер-министра Украины Николая Азарова с общественными объединениями, которые занимаются вопросом энергоэффективности.

* 14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция пострадавших от строительных афер инвесторов на тему: «Виртуальные строительные объекты за реальные средства - в морозы не согреют! Довольно!». Почему инвесторы строительства, молодые семьи с детьми, в морозы остались на улице? Кто виноват в том, что строительные аферы в Украине разрастаются ? Как не стать следующей жертвой? Почему не выполняются решения судов? Могут ли пострадавшие инвесторы, объединив свои усилия, добиться возвращения средств? На что готовы пойти обманутые украинцы? В частности, речь пойдет о ситуации вокруг «Олимпик-парка». Участники: председатель Правозащитного движения «Взаимопомощь» Виктор Медвидь, председатель ОО «Олимпик парк» Олег Хаврук, лидер Правозащитной организации «Спільна мета», и непосредственно пострадавшие от аферы строительных компаний. Участники предоставят детальную информацию, документы и материалы. Будет обнародовано открытое Обращение ко всем ветвям власти.

* Пресс-конференция председателя ГНС в г. Киеве Ирины Носачевой и и.о.первого зам.председателя ГНС в г. Киеве - начальника управления налоговой милиции ГНС в г. Киеве Игоря Усика на тему: «Итоги работы налоговой столицы за 2011 год и стратегические направления работы на 2012 год».

* Состоится мульти-премьера безопасного Интернета. Организаторы: «Онляндия» и Internet Explorer 9 . Профессиональные педагоги по безопасной веб-стране «Онляндии» вместе с волонтерами компании «Майкрософт Украина» проведут игровой тренинг, посвященный правилам поведения в Интернете.

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