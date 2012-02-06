ТОП-10 (6 февраля)

Украина может помочь России в обеспечении Европы газом - Азаров

Украина без ущерба для себя может помочь «Газпрому» в обеспечении Европы необходимым объемом газа путем использования для собственных нужд газа из подземных газохранилищ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Он сообщил, что Украина сразу же после возникновения проблем с обеспечением газом Европы предложила «Газпрому» свою помощь.

«Когда Россия сократила подачу газа на Европу и официальные представители «Газпрома» это признали, мы им предложили – пожалуйста, обращайтесь к нам – составим договор. Поможем. Если вы считаете это необходимым», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что отбор газа из ПХГ для внутреннего потребления не может негативно сказаться на обеспечении Украины газом в перспективе.

«Это никак не может негативно отразиться, потому что для этого мы летом и закачивали газ в газохранилища, чтобы зимой из них отбирать», - сказал Н.АЗАРОВ.

Напомним, ранее ряд европейских стран заявили, что недополучают оговоренные контрактами объемы российского газа.

Зампред правления "Газпрома" Александром МЕДВЕДЕВЫМ в четверг, 2 февраля, сказал, что в связи с суровой зимой компания, напротив, максимально нарастила поставки в Европу - их суточный объем соответствует 180 миллиардам кубометров газа. А.МЕДВЕДЕВ выразил недоумение по поводу сообщений о якобы значительных сокращениях поставок российского газа в Европу. Однако пресс-секретарь Еврокомиссии Марлене ХОЛЬЦНЕР в пятницу, 3 февраля, заявила, что Россия сократила поставки газа в девять европейских стран.

4 февраля зампред правления холдинга "Газпром" Андрей КРУГЛОВ заявил. что Россия на несколько дней снизила поставки газа в Западную Европу, в объеме до 10%, но затем объемы поставляемого газа вернулись к показателям, предусмотренным контрактом.

Он также отметил, что "Газпром" не сможет поставить европейским потребителям дополнительные объемы газа, которые они запросили.

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Инфляция в Украине в январе составила 0,2%

Инфляция в Украине в январе 2012 года по сравнению с декабрем 2011 года составила 0,2%, против января 2011 года – 3,7%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

Согласно сообщению, цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в январе 2012 года к декабрю 2011 года выросли на 0,2% (в январе 2012 года к январю 2011 года выросли на 0,6%), в частности, на продукты питания – на 0,1% (снижение на 0,6%). Цены на хлеб и хлебопродукты снизились на 0,2% (рост на 4,3%), в том числе на хлеб – выросли на 0,1% (рост на 13%), макаронные изделия – не изменились (рост на 8,9%); цены на мясо и мясопродукты – выросли на 0,2% (рост на 10,1%), на рыбу и рыбопродукты – снизились на 0,1% (рост на 9,1%), на молоко, сыр и яйца – снизились на 0,8% (рост на 5,4%), в том числе на молоко – выросли на 0,1% (рост на 2,2%), сыр и творог – на 0,3% (рост на 5,8%), на яйца – снизились на 6,2% (рост на 3,9%); на масло и жиры цены снизились на 0,5% (рост на 5,1%), в том числе на масло сливочное – выросли на 0,2% (рост на 3%), масло подсолнечное – снизились на 0,3% (рост на 6%), на другие пищевые животные жиры – снизились на 1,8% (рост на 5,5%).

Цены на фрукты в январе 2012 года к декабрю 2011 года выросли на 2,4% (в январе 2012 года к январю 2011 года – снижение на 4,1%). На овощи цены выросли на 3,6% (снижение на 45,7%). Цены на сахар снизились на 2,4% (снижение на 24,4%), на безалкогольные напитки – выросли на 0,4% (рост на 13,6%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в январе 2012 г. к декабрю 2011 г. подорожали на 0,7% (в январе 2012 года к январю 2011 года – рост на 9%), цены на одежду и обувь снизились на 0,6% (рост на 0,5%).

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в январе 2012 года к декабрю 2011 года подорожали на 0,5% (в январе 2012 года к январю 2011 года – рост на 10%), в том числе квартплата выросла на 3% (рост 22,4%), цены на содержание и ремонт жилья не изменились (рост 351%), канализацию – выросли на 1,7% (рост 12,7%), воду – 1,3% (рост 13%), цены на электроэнергию – не изменились (рост 22,9%), на природный газ остались без изменений (не изменились), на горячую воду и отопление – выросли на 0,1% (рост 9%).

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в январе 2012 г. к декабрю 2011 года не изменились (в январе 2012 года к январю 2011 года – рост на 3,2%), в том числе мебель, ковры и другие виды напольных покрытий подорожали на 0,1% (рост 3,9%), домашний текстиль – на 0,2% (рост 4,8%), бытовая техника – снизились на 0,3% (не изменились).

Стоимость услуг здравоохранения в январе 2012 г. к декабрю 2011 года выросла на 0,1% (в январе 2012 года к январю 2011 года – рост на 6,1%), в том числе стоимость медицинских товаров и оборудования – не изменилась (рост 5,8%), амбулаторные услуги подорожали на 0,2% (рост 6,8%).

Цены в сфере транспорта в январе 2012 г. к декабрю 2011 года выросли на 0,2% (в январе 2012 года к январю 2011 года – рост на 18%), в том числе на покупку транспортных средств – снизились на 0,2% (рост 3,4%), на топливо и масла – на 0,3% (рост 23,8%); транспортные услуги подорожали на 0,6% (рост 19,4%), в том числе пассажирский железнодорожный транспорт – не изменились (рост 6,3%), пассажирский автодорожный транспорт – выросли на 0,7% (рост 21,3%).

Цены в сфере связи в январе 2012 г. не изменились (в январе 2012 года к январю 2011 года – на 3,5%), также не изменилась стоимость телефонных и телефаксовых услуг выросла (рост на 4,1%).

Цены в сфере отдыха и культуры в январе т.г. не изменились (в январе 2012 года к январю 2011 года – рост 2,7%), при этом стоимость аудиотехники, фото- и компьютерного оборудования снизилась в январе 2012 г. на 0,4% (снижение на 3,8%), стоимость отдыха и услуг культуры выросла на 0,4% (рост 6,4%), газеты, книги и канцелярские товары подорожали на 0,5% (рост 5,1%).

Цены в сфере образования в январе 2012 г. к декабрю 2011 г. выросли на 0,3% (в январе 2012 года к январю 2011 года – рост 5,7%), в том числе дошкольное и начальное образование подорожало на 1,2% (рост 7,8%), среднее образование – на 0,5% (рост 7,9%), стоимость высшего образования не изменилась (рост 4,7%).

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в январе 2012 г. к декабрю 2011 года выросла на 0,3% (рост 7,2%).

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в декабре 2011 года по сравнению с ноябрем составила 0,2%, против декабря 2010 года – 4,6%.

Показатель инфляции в январе-декабре 2011 года против аналогичного периода 2010 года составил 8%.

Госбюджетом Украины на текущий год предусмотрен прогноз инфляции на уровне 7,9%.

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Госдолг Украины в 2011 году вырос на 9% – до 59,2 млрд. долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 декабря 2011 года составил 473 млрд. 121 млн. 622,49 тыс. грн., или 59 млрд. 215 млн. 702,78 тыс. долл., что на 9% больше показателя на конец 2010 года и на 0,3% меньше показателя на конец ноября 2011 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на 31 декабря 2011 г. составил 299 млрд. 413 млн. 922,99 тыс. грн. (63,28% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 37 млрд. 474 млн. 520,37 тыс. долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 173 млрд. 707 млн. 699,50 тыс. грн. (36,72%), или 21 млрд. 741 млн. 182,41 тыс. долл.

Государственный долг Украины на конец декабря 2011 г. составил 357 млрд. 273 млн. 437,23 тыс. грн. (75,44%), или 44 млрд. 716 млн. 192,77 тыс. долл. Государственный внешний долг составил 195 млрд. 806 млн. 430,96 тыс. грн. (41,34%), или 24 млрд. 507 млн. 050,34 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 161 млрд. 467 млн. 006,27 тыс. грн. (34,09%), или 20 млрд. 209 млн. 142,43 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 115 млрд. 848 млн. 185,26 тыс. грн. (24,49%), или 14 млрд. 499 млн. 510,01 тыс. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 103 млрд. 607 млн. 492,03 тыс. грн. (21,9%), или 12 млрд. 967 млн. 470,03 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 12 млрд. 240 млн. 693,23 тыс. грн. (2,59%), или 1 млрд. 532 млн. 039,98 тыс. долл.

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Украина в январе увеличила добычу угля на 6,6% – до 7 млн. тонн

По оперативным данным Министерства энергетики и угольной промышленности, угледобывающие предприятия Украины в январе 2012 года увеличили добычу рядового угля до 6 млн. 967,5 тыс. тонн, что на 6,6%, или 430,3 тыс. тонн, больше, чем за январь 2011 года.

Как сообщили УНИАН в министерстве, добыча коксующегося угля за отчетный период выросла на 1,5%, или 30,1 тыс. тонн, – до 1 млн. 976,478 тыс. тонн, энергетического угля – на 8,7%, или 400,42 тыс. тонн, – до 4 млн. 991,045 тыс. тонн, по сравнению с январем 2011 года.

По данным министерства, угледобывающие предприятия Минуглепрома в январе т.г. увеличили добычу рядового угля на 3,5%, или на 65 тыс. тонн, – до 2 млн. 014 тыс. тонн. В то же время фактически госпредприятия сократили добычу угля на 39,2% в связи с передачей в концессию ДТЭК крупнейших госпредприятий «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит», производственные показатели, которых ранее относились к госсектору.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины в 2011 году увеличили добычу угля на 8,9%, или 6,693 млн. тонн, по сравнению с 2010 годом – до 81,859 млн. тонн.

Справка УНИАН. В ведении Минэнергоугля находится 18 угледобывающих объединений и 5 самостоятельных шахт.

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Масштабных аварий в системе ЖКХ нет, заявляет Минрегион

На сегодняшний день в Украине нет масштабных аварий в системе жилищно-коммунального хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александр АЛИПОВ.

«На сегодняшний день масштабных аварий нет», - сказал он.

А.АЛИПОВ уточнил, что масштабные аварии — «это когда город, полгорода, микрорайон находится вне системы жизнеобеспечения, то есть, он теряет какую-то услугу».

В то же время, по его данным, в стране ежедневно происходит до 30 аварий локального характера, которые устраняются в течение нормативных сроков, в зависимости от масштабности, до одних суток. При этом среди самых проблемных регионов первый замминистра назвал восток Украины.

Вместе с тем А.АЛИПОВ не назвал общее количество аварий, произошедших за время сильных морозов.

Первый замминистра отметил, что в результате ужесточения требований к строительным конструкциям зданий, жилые дома, построенные за последние несколько лет, выдерживают снижение температуры до 30 градусов мороза, в то время как «советские» дома выдерживают температуру «минус» 15-18 градусов.

По данным А.АЛИПОВА, при изношенности коммунальных систем на 65-70%, потери тепла в котельных составляют 10-15%, в теплосетях - 20%, в жилых домах - 40-50%.

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Украина прекратила импорт электроэнергии из России

ООО «Востокэнерго» входящее в состав частного энергохолдинга ДТЭК, в понедельник прекратило импорт электроэнергии из Российской Федерации в рамках коммерческого контракта с ОАО «Интер РАО ЕЭС».

Об этом УНИАН сообщили в НЭК «Укрэнерго».

«Импортные перетоки из России с понедельника прекращены», - сказали в компании, добавив при этом, что в субботу были также прекращены импортные поставки электроэнергии с Молдавской ГРЭС (Молдавия, «Интер РАО ЕЭС»), осуществлявшиеся в адрес Южной энергетической системы несколько дней февраля.

В ДТЭК не комментируют эту информацию.

Как сообщал УНИАН, Украина с 1 февраля начала импорт электроэнергии из России в связи с дефицитом на внутреннем рынке. Оператором импорта выступала компания ООО «Востокэнерго», входящая в структуру энергохолдинга ДТЭК. Импортные операции осуществлялись в рамках коммерческого договора с «Интер РАО ЕЭС», заключенного 30 января. Мощность поставок на 1 февраля составляла 400 МВт ровным графиком.

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ЛЭО и VS Energy допущены к участию в конкурсе по продаже «Черновцыоблэнерго»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) допустил ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) и VS Energy International Ukraine («ВС Энерджи Интернейшнл Украина») к участию в конкурсе по продаже 45% государственного пакета акций ПАО «ЭК «Черновцыоблэнерго.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Напомним, 30 января, был последний день приема заявок на конкурс по продаже госпакета акций «Черновцыоблэнерго». Всего на участие в конкурсе поступило две заявки.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 14 декабря 2011 г. объявил приватизационный конкурс по продаже 45% госпакета акций ПАО «ЭК «Черновцыоблэнерго».

Приватизационный конкурс по продаже 45% госакций "Черновцыоблэнерго" состоится 7 февраля 2012 г.

Конкурсные условия в данном конкурсе идентичны конкурсным условиям по продаже госпакетов акций других энергокомпаний.

Справка УНИАН. «Черновцыоблэнерго» в 2010 году сократило чистую прибыль в 4,1 раза по сравнению с 2009 годом – до 4,781 млн. грн. Уставный фонд «Черновцыоблэнерго» составляет 14,195 млн. грн., номинал акции – 0,25 грн.

НАК «Энергетическая компания Украины» принадлежат 70% акций «Черновцыоблэнерго», VS Energy International N. V. (Нидерланды) – 21,97% акций.

ООО «Луганское энергетическое объединение» входит в группу Energy Standart, контролируемую бизнесменом Константином ГРИГОРИШИНЫМ.

Группа VS Energy контролируется российским бизнесменом Александром БАБАКОВЫМ.

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Россия возобновила поставки газа в полном объеме в шесть стран ЕС

Брюссель. Россия возобновила поставки газа в полном объеме в шесть стран-членов Европейского Союза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Марлен ХОЛЗНЕР.

“Я должна сказать, что стало лучше за выходные. Мы находимся в тесном контакте со странами-членами, и они проинформировали нас, что поставки газа вернулись в норму в следующих странах-членах: Болгария, Словакия, Австрия, Венгрия, Польша и Греция”, - сказала она.

В Румынии, Германии и Италии, по словам представителя Еврокомиссии, поставки газа растут, однако еще не достигли показателей, которые были до минувшей недели.

При этом М.ХОЛЗНЕР отметила, что все страны-члены ЕС смогли использовать необходимые рыночные механизмы для того, чтобы предотвратить возможные прерывания поставок газа потребителям.

“Нет чрезвычайной ситуации в Европе, и потребители и промышленность получают газ в обычном объеме”, - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 февраля, М.ХОЛЗНЕР заявила, что Еврокомиссия обратилась за разъяснениями относительно уменьшения уровня поставок газа в Посольство России при ЕС, однако пока не получила ответа.

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Поставки украинской электроэнергии в Беларусь могут возобновиться 8 февраля

Минск. Поставки украинской электроэнергии в Беларусь могут возобновиться в среду, 8 февраля.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба компании «Белэнерго».

Напомним, что в связи с дефицитом электроэнергии на внутреннем рынке из-за сильных морозов, Украина приостановила с 1 февраля поставки электроэнергии в Беларусь.

«Ранее предусматривалось, что поставки возобновятся 3 февраля, потом срок сдвинулся на понедельник, но на сегодняшнее утро украинская сторона попросила еще два дня отсрочки, то есть до конца дня 7 февраля», - сказали в «Белэнерго».

Как подчеркнули в «Белэнерго», о сроках возобновления поставок украинская сторона уведомит белорусских партнеров дополнительно.

Как сообщал УНИАН, также с 1 февраля Украина начала импорт электроэнергии из России в связи с дефицитом на внутреннем рынке. Оператором импорта выступала компания ООО «Востокэнерго», входящая в структуру энергохолдинга ДТЭК. Импортные операции осуществлялись в рамках коммерческого договора с «Интер РАО ЕЭС», заключенного 30 января. Мощность поставок на 1 февраля составляла 400 МВт ровным графиком.

В понедельник, 6 февраля, ООО «Востокэнерго» входящее в состав частного энергохолдинга ДТЭК, в понедельник прекратило импорт электроэнергии из Российской Федерации.

Справка УНИАН. Согласно контракту, в 2012 году Беларусь планирует гарантированно импортировать из Украины 1,5 млрд. кВт/ч электроэнергии и еще до 3 млрд. кВт/ч - в случае экономической целесообразности.

В 2011 году, согласно контрактам, Беларусь должна была импортировать из Украины около 2,5 млрд. кВт/ч. Партнерами по поставке электроэнергии из Украины были две украинские компании – «Укринтерэнерго» и «Востокэнерго».

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ФГИУ в январе получил более 2,4 млрд. грн. от приватизации – 24,3% годового плана

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в январе текущего года получил 2 млрд. 427 млн. грн. средств от приватизации, что составляет 24,3% годового плана поступлений от приватизации, сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

В январе т.г. ФГИУ также получил от аренды госимущества 75 млн. грн., что составляет 11,6 % годового плана.

Напомним, Фонд госимущества с начала года перечислил в государственный бюджет 1 млрд. 932,1 млн. грн. от продажи 45,103%-го государственного пакета ПАО "Захидэнерго", а также 467,6 млн. грн. от реализации 40,061% "Донецкоблэнерго".

Годовой план поступлений от приватизации на 2012 г. составляет 10 млрд. грн., от аренды – 660 млн. грн.

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