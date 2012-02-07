ДАЙДЖЕСТ СМИ за 7 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Правительству Азарова сегодня предстоит выплатить более полумиллиарда долларов» пишет: первое погашение кредита МВФ в размере 4,6 млрд. грн. (около $580 млн.) запланировано на сегодня. Это будет дебютная выплата за три с половиной года, с тех пор как Украина получила первый транш Фонда…

http://delo.ua/finance/pravitelstvu-azarova-zavtra-predstoit-vyplatit-bolee-polumilli-173123/

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Также «Дело» в публикации «На Евро-2012 украинские отели поднимут цены в 30 раз» пишет: издание провело эксперимент и попробовало забронировать номер в отеле на период проведения в стране Евро-2012. Как выяснилось, стоимость проживания вырастет минимум с 3 до 30 раз…

http://delo.ua/ukraine/na-evro-2012-ukrainskie-oteli-podnimut-ceny-v-30-raz-173038/

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«Дело» в публикации «На обогрев дачи Януковича закупили 172 тыс. кубов газа» пишет: для обогрева государственной резиденции "Залесье", где Виктор Янукович с размахом отпраздновал свой 60-летний юбилей, Госуправление делами закупило 172 тыс. кубометров голубого топлива. На эти цели из бюджета выделили почти 700 тыс.грн.

http://delo.ua/ukraine/na-obogrev-dachi-janukovicha-zakupili-172-tys-kubov-gaza-173130/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Налоги готовят к новой редакции», в котором пишет: новые правила, касающиеся упрощенной системы налогообложения, действуют всего месяц, а в Партии регионов предлагают опять их изменить. Производителям и продавцам ювелирных изделий хотят вернуть право уплаты единого налога и ввести годовой мораторий на проверку малого бизнеса. Одновременно будут изменены критерии автоматического возврата НДС, что, по мнению экспертов, упростит его получение в оперативном режиме…

http://www.kommersant.ua/doc/1867418

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «РЖД отцепили 50 тыс. вагонов», в котором пишет: после схода цистерн на Дальнем Востоке на прошлой неделе ОАО "Российские железные дороги" приостановило работу более 100 тыс. вагонов, обслуживающих крупнейших грузоотправителей. Участники рынка заявили, что остановка 10% всего российского вагонного парка сопоставима по последствиям с кризисом 2008 года. В результате переговоров монополии и российского минтранса в конце прошлой недели количество "остановленных вагонов" было сокращено до 50 тыс. В Украине усматривают в этом запрете желание властей потеснить украинских производителей на российском рынке…http://www.kommersant.ua/doc/1867608

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Издание «Экономические известия» в публикации «Селу дадут крохи» пишет: с каждым годом Кабмин уменьшает помощь агропроизводителям под весенние работы. Если до кризиса только дотации на удобрения составляли не менее 300 млн. грн., то в 2012 г., похоже, эта сумма станет «всеобъемлющей» помощью сектору. «Спасательный круг» Кабмина аграриям в весенне-посевной кампании, по расчетам издания, не превысит 300 млн. грн. Это - менее 10% от затрат, которые предстоит сделать сельхозпроизводителям в связи с пересевом озимых культур…

http://markets.eizvestia.com/full/selu-dadut-krohi

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Банки множат долги», в котором пишут: финучреждения начали выходить на внутренний рынок заимствований, размещая свои облигации. Пока корпоративные размещения, как полагают эксперты, могут быть лишь техническими, поскольку реальный рыночный спрос на долговые бумаги при нынешних условиях нереален…

http://finance.eizvestia.com/full/banki-mnozhat-dolgi

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Газета «Сегодня» в публикации «Война сыров: Россия нанесла первый удар» пишет: соседи грозятся на этой неделе запретить ввоз украинских продуктов. Эксперты считают, что это снизит цены в Украине…

http://www.segodnya.ua/news/14336080.html

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Также «Сегодня» в публикации «Травмы на льду. Как получить компенсацию» пишет: украинцы, пострадавшие из-за неубранного снега, гололеда или намерзших сосулек, как правило, не добиваются компенсации ущерба через суд из-за незнания своих прав и отсутствия четкого алгоритма действий. Однако такая схема есть…

http://www.segodnya.ua/news/14336006.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Россия активизирует экспансию в Украине… кредитами?» пишет: сотрудничество с МВФ тормозится. В этой связи украинской властью изучается вопрос «кредитозаменителя». Им может стать «Сбербанк России». Но такая "перемена мест слагаемых" подразумевает кремлевскую экспансию со всеми вытекающими последствиями...

http://economics.unian.net/rus/detail/119042

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «В портах время "Ч" - ледовая кампания » пишет: украинские порты работают в приближенных к боевым условиях ледовой кампании. Но это не мешает им принимать и отправлять суда (Фоторепортаж)

http://economics.unian.net/rus/detail/118936

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «VIP-чиновников хотят пересадить с автомобилей на вертолеты» пишет: чтобы в столице РФ было меньше пробок, важные чиновники вместо автомобилей с мигалками могли бы передвигаться на вертолетах - такая идея обсуждается в московском правительстве…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1496011/vertolet_vmesto_migalki

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Также «Ведомости» в публикации «Citi предупредил клиентов о «мирной революции» в России» пишут: новый президентский срок Владимира Путина будет недолгим, а причиной его ухода станет «мирная революция» элит - такой политический прогноз по России дает Citi…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1496007/uhabistaya_revolyuciya

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Издание «Известия» в публикации «Минэнерго дало итоговый ответ на «Стратегию-2020» пишет: повышать акцизы на бензин до семи-восьми рублей и отказываться от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты нельзя, считают в российском ведомстве…

http://izvestia.ru/news/514427

(УНИАН)