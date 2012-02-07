Литвин не исключает, что Европа может применить санкции к Украине

не исключает, что Европа может применить санкции к Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал в своем выступлении на открытии десятой сессии Верховной Рады шестого созыва.

Он отметил, что за 17 лет Украина так и не смогла выполнить базовые обязательства перед Советом Европы и следствием этого является «постоянный мониторинг, новые рекомендации, которые трансформируются в дополнительные обязательства и отработки на Украине новых демократических стандартов».

«В этом контексте Верховная Рада Украины должна особенно ответственно отнестись к рекомендациям в наш адрес евроструктур, включая последнюю резолюцию ПАСЕ», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

При этом он отметил, что «всех нас должен, в конце концов, мобилизовать факт изменения тональности этих документов – если сначала их лейтмотивом были поощрение и рекомендации, то в последнее время – императивные требования».

«Лично у меня есть ощущение запрограммированности следующего шага – санкции, потому что выполнить все в короткий срок, а тем более внести изменения в Конституцию - достаточно проблематично», - отметил председатель ВР.

По его словам, сегодня «в повестке дня вопрос авторитета Украины».