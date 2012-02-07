Янукович открыл очередную сессию парламента (основные заявления)

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в экономическом плане 2012 год для Украины будет очень непростым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня в ВР, во время открытия десятой сессии парламента шестого созыва.

«С этой трибуны заявляю откровенно и честно: в экономическом плане этот год будет очень непростым», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По словам Президента, нужно минимизировать новые риски мирового экономического кризиса, укрепить наш национальный экономический фундамент.

По убеждению В.ЯНУКОВИЧА, опыт последних двух лет засвидетельствовал, что для дальнейшего движения вперед нам нужно сконцентрироваться на собственных силах и возможностях. По словам Президента, в центре внутренних преобразований в Украине должен стоять гражданин, его свободы и возможности, его социальное обеспечение.

«Мировой кризис еще раз засвидетельствовал, что нет в мире лучших и худших, есть сильные и слабые духом, уверенные в себе и растерянные», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, подчеркнув, что в 2012 году Украина окончательно должна преодолеть комплекс неполноценности. «Это наша общая задача, ее можно реализовать лишь с помощью широкого взаимопонимания и консолидации», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

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Янукович заявляет, что Кабмин в Налоговом кодексе нередко лоббирует «узкие интересы»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что правительство нередко, предлагая изменения в Налоговый кодекс, лоббирует «узкие интересы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления на открытии десятой сессии Верховной Рады Украины шестого созыва.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что продолжается практика постоянного внесения изменений в Налоговый кодекс. По его словам, правительство наряду с изменениями, направленными на совершенствование отдельных норм Налогового кодекса, вносит предложения, в которых «прослеживается лоббирование узких интересов в части расширения налоговых льгот».

В.ЯНУКОВИЧ отметил: «Налоговые правила должны быть одинаковы для всех, и на этом нужно ставить точку».

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что в налоговой сфере первоочередной задачей должно быть совершенствование администрирования налогов. Он считает, что должно произойти реформирование «подходов и принципов деятельности органов государственной налоговой службы, которые должны быть направлены, в первую очередь, на предупреждение нарушений налогового законодательства». «Требую от налоговиков и от других контролирующих органов прекратить давление на бизнес», - отметил Президент Украины.

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Власть не имеет права на ошибку при принятии закона «О рынке земли»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что власть не имеет права на ошибку при принятии закона «О рынке земли».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время открытия десятой сессии парламента шестого созыва.

Он подчеркнул, что неоднократно отмечал важность надлежащего формирования законодательной базы рынка земель сельскохозяйственного назначения.

На этом пути, констатировал Президент, сделаны первые шаги – принят Закон Украины «О Государственном земельном кадастре».

По его словам, реализация на практике его норм впервые за историю независимости нашего государства даст возможность уже в этом году запустить в действие единую информационную систему, которая будет содержать сведения обо всех землях, расположенных в пределах государственной границы Украины.

«Остается сделать последний и, по-видимому, самый тяжелый шаг – принятие законопроекта о рынке земли. И здесь мы не имеем права на ошибку. Данный закон должен стоять на страже защиты прав простых крестьян – владельцев земельных паев», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он призвал депутатов помнить, что украинская земля – это не только самый дорогой ресурс страны, но с ней тесно связаны и человеческие судьбы нынешнего и будущего поколений.

«Надеюсь, что вы ответственно подойдете к этому делу, учтете и сделаете правильные выводы из нашего опыта и опыта других стран, которые уже прошли этот путь. Еще раз повторяю: мы не будем спешить. Главное – подойти очень взвешенно, с учетом интересов крестьян. Это главный наш приоритет», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря 2011 г. Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О рынке земель».

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Янукович отмечает важность принятия закона о государственной финансовой поддержке экспортной деятельности

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за принятие Закона Украины «О государственной финансовой поддержке экспортной деятельности».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в своем выступлении во время открытия десятой сессии парламента шестого созыва.

Президент отметил, что очень важно принять закон о поддержке экспортной деятельности, поскольку он должен обеспечить прозрачность принятия решений экспортно-кредитным учреждением, предусматривать четкую процедуру определения банков-кредиторов, которым будут предоставляться государственные гарантии, критерии для определения перечня товаров украинского происхождения, которым будет оказана финансовая поддержка.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря 2011 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О государственной финансовой поддержке экспортной деятельности» (№ 9373).

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Законопроект о коммерческом учете тепловой энергии будет в ближайшее время подан в парламент

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает, что законопроект о коммерческом учете тепловой энергии будет в ближайшее время подан в парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время открытия десятой сессии парламента шестого созыва.

По его словам, подготовка этого документа находится на завершающей стадии. Кроме того, Президент сообщил, что правительством подготовлен ряд других законопроектов, которые делают более прозрачной и цивилизованной деятельность объединений совладельцев многоэтажных домов.

«Считаю необходимым принять законы, которые регулируют вопросы определения придомовой территории и аренды коммунальных объектов», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

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Янукович призывает ВР внедрить новый механизм функционирования железнодорожного транспорта

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает внедрить новый механизм функционирования железнодорожного транспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время открытия десятой сессии парламента шестого созыва.

Также, по его словам, необходимо внедрить институт независимого регулятора в транспортной сфере, создать законодательную основу для деятельности морских портов.

«Для решения указанных вопросов предлагаю Верховной Раде рассмотреть законопроекты, которые, в частности, регулируют деятельность железнодорожного транспорта, инфраструктуры морских портов», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

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Правительство готовит изменения в госбюджет-2012 относительно перераспределения региональных инвестиционных субвенций

Правительство готовит изменения в государственный бюджет на 2012 год относительно перераспределения региональных инвестиционных субвенций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня в своем выступлении на открытии десятой сессии парламента шестого созыва.

Он отметил, что сделанные шаги по проведению бюджетной реформы в части законодательного закрепления основ для обеспечения прозрачности и прогнозируемости бюджетной политики должны находить свое практическое воплощение во время ее реализации.

«Однако практика работы над нынешним бюджетом продемонстрировала применение устаревших и непрозрачных подходов к формированию главной сметы страны», - сказал Президент.

«Это, в первую очередь, касается использования ручного механизма распределения средств государственной поддержки для регионов», - объяснил В.ЯНУКОВИЧ.

Он в очередной раз отметил, что средства госбюджета между регионами должны распределяться на основе справедливых критериев, которые объективно учитывают состояние развития регионов.

«В связи с этим, по моему поручению правительство готовит изменения в государственный бюджет Украины на 2012 год, которыми будут перераспределены региональные инвестиционные субвенции на указанных основах», - сообщил В.ЯНУКОВИЧ.

"При выполнении этого задания рассчитываю на понимание и поддержку депутатов", - сказал он.

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Остановка хозяйственной деятельности предпринимателей должна происходить исключительно по решению суда

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что остановка хозяйственной деятельности предпринимателей должна происходить исключительно по решению суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время открытия десятой сессии парламента шестого созыва.

Он сказал, что хорошо понимает – у предпринимателей довольно много сетований на действия властей, на административное давление, проверки.

«В январе я подписал поручение о недопущении таких действий. Очевидно, пришло время ограничить полномочия контролирующих органов. Следует положить конец возможностям остановки хозяйственной деятельности по решению чиновника», - сказал он.

Президент считает, что такие решения должны приниматься исключительно судом и только при наличии достаточных и доказанных оснований.

«В ближайшее время я также поработаю вместе с вами над тем, чтобы правоохранительные органы изменили отношение к предпринимателям», - пообещал он.

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Янукович надеется, что парламент в ближайшее время рассмотрит его предложения в Таможенный кодекс

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ надеется, что парламент в ближайшее время рассмотрит его предложению в Таможенный кодекс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время открытия десятой сессии парламента шестого созыва.

Президент пообещал, что в 2012 году власти продолжат формировать «национальное пространство экономической свободы на основе взаимной ответственности, честности и партнерства власти и бизнеса».

Так, среди прочего, будет продолжено дерегулирование предпринимательской деятельности. «Постепенно, но неуклонно, мы будем выводить экономику из «тени». Большую роль в этом вопросе должен играть и новый Таможенный кодекс. Рассчитываю на то, что парламент рассмотрит мои замечания к нему и одобрит Таможенный кодекс уже в ближайшее время», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ветировал Таможенный кодекс, принятый парламентом 3 ноября 2011 года, и внес свои предложения по его доработке. Помимо прочего, он предлагает перенести на год вступление в силу Таможенного кодекса, то есть на 1 января 2013 года.

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Янукович выступает за внедрение в Украине с этого года справедливой системы адресной социальной помощи

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за внедрение в Украине с этого года справедливой системы адресной социальной помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал сегодня в своем выступлении на открытии десятой сессии парламента шестого созыва.

«Страна – это, как говорят, не казарма, где все получат немного и поровну. Каждый соотечественник должен почувствовать, что заботятся именно о нем и о его семье, а помощь должна быть справедливой и хорошо просчитанной», - сказал он.

Президент выступает за продолжение внесения изменений в законодательство для выведения Пенсионного фонда на уровень бездефицитности. Он напомнил, что недавно был принят базовый закон о проведении реформы пенсионной системы. В частности, в нем определены меры по стабилизации финансового положения Пенсионного фонда, механизм введения накопительного уровня пенсионной системы.

Однако, по мнению главы государства, для выведения бюджета Пенсионного фонда на уровень бездефицитности, введения накопительного уровня пенсионной системы и значительного повышения пенсионных выплат большинства пенсионеров парламент должен в этом году принять еще ряд законов. В частности, эти законы должны касаться постепенного перераспределения ставки взноса на пенсионное страхование между работодателем и работником, усовершенствования порядка назначения и индексации пенсий, создания равных условий индексации пенсии независимо от закона, по которому она была назначена, освобождения солидарной пенсионной системы от несвойственных ей расходов (в частности на финансирование досрочных и льготных пенсий).

В то же время, отметил В.ЯНУКОВИЧ, основным фактором в стабилизации бюджета Пенсионного фонда и повышении доходов населения в целом должно стать принятие Верховной Радой законов по легализации занятости и доходов граждан.

«Их подготовка зависит от принятия парламентом Трудового кодекса. Это предусмотрено в проекте Национального плана действий на 2012 по реализации Программы экономических реформ», - сказал он.

Президент также напомнил, что государственным бюджетом на 2012 год предусмотрено увеличение прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц с 820 грн. в январе до 884 грн. в декабре. Так же вырастет и размер минимальной пенсионной выплаты.

«Мы понимаем, что это далеко не те темпы, которые бы обеспечили безбедную жизнь пенсионера. В то же время при первой возможности, как только позволит экономический рост, мы будем повышать социальные стандарты, а следовательно и пенсионные выплаты», - заверил он.

Президент также высказался за то, чтобы именно в этом году было разработано и начато внедрение действенной и справедливой системы адресной социальной помощи.