Анонс на 8 февраля

* Глава КГГА Александр Попов посетит ГП «АНТОНОВ» и ознакомится с деятельностью завода.

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Во время заседания Правительства планируется проведение брифингов при участии министра здравоохранения Александра Анищенко и председателя Гостаможслужбы Игоря Калетника.

* Пресс-конференция, посвященная результатам опроса Европейской Бизнес Ассоциации относительно показателей работы таможенных органов во втором полугодии 2011 года. Участники: Денис Шендрик, PricewaterhouseCoopers Ukraine, сопредседатель Таможенного Комитета ЕБА; Александр Лазарев, Damco Ukraine, сопредседатель Таможенного комитета ЕБА; Анна Деревьянко, исполнительный директор ЕБА; Ирина Чернова, InMind.

* 10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Итоги украинского ИT-рынка 2011 года - тенденции и продажи. Прогнозы развития IT-рынка на 2012 год».Организаторы: группа компаний «DiaWest –Комп’ютерний світ». В ходе пресс-конференции будут рассмотренные тенденции, тренды на ИТ-рынке 2011 года, лидеры продаж по сегментам товаров, предоставлена информация об итогах предновогодних продаж, результаты корпоративных продаж компании в 2011 году, сделаны прогнозы развития ИТ-рынка на 2012 год. Участники: Анатолий Балюк, председатель правления группы компаний «DiaWest –Комп’ютерний світ», Кирилл Романенко, руководитель «Департамента системной интеграции». Адрес: ул. Крещатик, 4, конференц-зал.

* Круглый стол на тему: «Перспективы авторынка 2012: перезапуск и развитие», Вопрос: Чего ожидать авторынку Украины в 2012 году?; перспективы завершения специального расследования относительно импорта автомобилей в Украину; финансирование покупок автомобилей: как повысить платежеспособный спрос и снизить расходы покупателей, пользующихся ссудами и лизингом; взаимодействие автодилеров, банков, финансовых и страховых компаний в интересах возобновления и расширения авторынка. Участники: ген.директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко, представители компании «ВиДи Групп», Porsche Leasing, НАСК "Оранта" и др.

* Пресс-конференция на тему: «Сырная война с Россией: последствия для украинского рынка». Участники: руководитель аналитического отдела консалтинговой компании ААА Мария Колесник и эксперт Украинского клуба аграрного бизнеса Тарас Гагалюк.

* Круглый стол на тему: «Ситуация с Ex.ua: что будет дальше?». Организатор - газета «Известия в Украине». Приглашены: Владимир Полищук, начальник Управления связей с общественностью МВД Украины, Артем Афян, управляющий партнер ЮКК Юскутум (юридическая компания, которая защищает права Ex.ua), Владимир Бебешко, продюсер, Татьяна Попова, председатель правления Интернет Ассоциации Украины.

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информации.

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики. Будут рассматриваться вопросы: предложения Президента в Таможенный кодекс Украины; Предложения Президента к Закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Таможенного кодекса Украины" ; Предложения Президента Украины к Закону «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно некоторых вопросов уплаты налогов в условиях действия соглашения о распределении продукции» и др.

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