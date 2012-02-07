Завтра Украину с официальным визитом посетит министр иностранных дел Польши

8 февраля в Украине с официальным визитом будет находиться министр иностранных дел Республики Польша Радослав СИКОРСКИЙ.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

В ходе визита в МИД Украины состоится Пленарное заседание под председательством министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО и министра иностранных дел Республики Польша Р.СИКОРСКОГО.

После завершения планируется подход к прессе министров иностранных дел Украины и Польши.

Департамент информационной политики МИД Украины объявляет аккредитацию представителей СМИ на освещение мероприятий МИД, связанных с визитом в Украину Р.СИКОРСКОГО.