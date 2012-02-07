Завтра Украину с официальным визитом посетит министр иностранных дел Польши
19:25, 07 февраля 2012Разное
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8 февраля в Украине с официальным визитом будет находиться министр иностранных дел Республики Польша Радослав СИКОРСКИЙ.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.
В ходе визита в МИД Украины состоится Пленарное заседание под председательством министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО и министра иностранных дел Республики Польша Р.СИКОРСКОГО.
После завершения планируется подход к прессе министров иностранных дел Украины и Польши.
Департамент информационной политики МИД Украины объявляет аккредитацию представителей СМИ на освещение мероприятий МИД, связанных с визитом в Украину Р.СИКОРСКОГО.
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