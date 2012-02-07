ТОП-10 (7 февраля)

VS Energy International Ukraine признано победителем конкурса по продаже "Черновцыоблэнерго"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) признал VS Energy International Ukraine («ВС Энерджи Интернейшнл Украина») победителем приватизационного конкурса по продаже 45% госпакета акций ПАО "Черновцыоблэнерго".

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе состоявшихся сегодня, 7 февраля, аукционных торгов между двумя участниками конкурса по продаже госпакета "Черновцыоблэнерго" - ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) и VS Energy International Ukraine - было проведено 7-ми шаговое повышение цены с размером одного шага в 650 тыс. грн., в результате чего VS Energy International Ukraine предложила за 45% "Черновцыоблэнерго" наивысшую цену в 70 млн. грн., что на 5 млн. грн. больше его начальной цены (65 млн. грн. – УНИАН).

До этого ФГИУ были раскрыты ценовые предложения участников конкурса, в соответствии с которыми ЛЭО предложила за 45% "Черновцыоблэнерго" 65 млн. 450 тыс. грн., второй участник конкурса предложил за приватизируемый пакет 65 млн. 100 тыс. грн.

Напомним, на участие в конкурсе по продаже 45% госпакета акций ПАО "Черновцыоблэнерго" поступило две заявки - от ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) и VS Energy International Ukraine («ВС Энерджи Интернейшнл Украина»). Обое компании были допущены к участию в конкурсе.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 14 декабря 2011 г. объявил приватизационный конкурс по продаже 45% госпакета акций ПАО «ЭК «Черновцыоблэнерго».

Конкурсные условия в данном конкурсе идентичны конкурсным условиям по продаже госпакетов акций других энергокомпаний.

Справка УНИАН. «Черновцыоблэнерго» в 2010 году сократило чистую прибыль в 4,1 раза по сравнению с 2009 годом – до 4,781 млн. грн. Уставный фонд «Черновцыоблэнерго» составляет 14,195 млн. грн., номинал акции – 0,25 грн.

НАК «Энергетическая компания Украины» принадлежат 70% акций «Черновцыоблэнерго», VS Energy International N. V. (Нидерланды) – 21,97% акций.

ООО «Луганское энергетическое объединение» входит в группу Energy Standart, контролируемую бизнесменом Константином ГРИГОРИШИНЫМ.

Группа VS Energy контролируется российским бизнесменом Александром БАБАКОВЫМ.

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ФГИУ в мае начнет приватизацию обл- и горгазов

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) намерен в мае 2012 года начать приватизацию пакетов акций предприятий по газоснабжению и газификации (гор- и облгазов), которые находятся в собственности государства.

Соответствующий приказ ФГИУ с планом-графиком выставления на продажу в 2012 году газораспределительных и газоснабжающих компаний (№145 от 27 января 2012 года) обнародован сегодня на сайте ведомства.

Согласно документу, продажа компаний должна начаться в мае 2012 года, всего продаже подлежит 48 пакетов акций от 1% до 26% уставного капитала.

«На сегодняшний день идет процесс передачи акций газовых компаний Фонду государственного имущества, уже завершена передача акций 18 компаний», - отмечено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением от 10 октября 2011 г. поручил НАК «Нафтогаз Украины» передать государственные пакеты акций 48 предприятий по газоснабжению и газификации (гор- и облгазов) из уставного капитала компании Фонду госимущества Украины (ФГИУ) для их последующей приватизации.

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Международные валютные резервы НБУ сократились до 31,364 млрд. долларов

Международные валютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в январе 2012 года сократились на 1,4%, или на 430,31 млн. долл., – до 31,364 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Также сообщается, что на 1 февраля т.г. в структуре резервов 29,712 млрд. долл. составляла иностранная валюта, резервная позиция в МВФ – 0,03 млн. долл., специальные права заимствования – 101,7 млн. долл., золото – 1,55 млрд. долл.

Как сообщал УНИАН, Международные валютные резервы Национального банка Украины в 2011 году сократились на 8%, или на 2,78 млрд. долл., – до 31 млрд. 794,59 млн. долл.

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Украина в январе сократила транзит газа в страны Европы на 12,2%

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», по оперативным данным, в январе сократила транзит природного газа в страны Европы на 12,2%, или на 1,226 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 8 млрд. 822,57 млн. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украины в январе сократилась на 8,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 16 млрд. 324,12 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году Украина увеличила транзит природного газа в страны Европы на 5,9%, по сравнению с 2010 годом, до 101,098 млрд. куб. м. Общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украины в 2011 году увеличилась на 4,7%, по сравнению с 2010 годом, до 156,953 млрд. куб. м (в т.ч. для потребностей Украины – 51,687 млрд. куб. м).

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

Основной составляющей газотранспортной системы ДК "Укртрансгаз" является сеть магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, что представляет собой единый технологический комплекс, который работает в непрерывном рабочем режиме. Общая протяженность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

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Онищенко: Роспотребнадзор вынужден запретить поставки сыров ряда украинских компаний

Главный санитарный врач Российской Федерации Геннадий ОНИЩЕНКО заявил, что Роспотребнадзор вынужден ввести запрет на поставки в страну сыров ряда украинских компаний.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, по словам Г.ОНИЩЕНКО, под действие запрета попадают сыры тех производителей, которые заняли неконструктивную позицию в решении проблем своей продукции.

Ранее Роспотребнадзор заявлял, что в украинских сырах обнаружено большое количество пальмового масла. В свою очередь, в Госветслужбе Украины эти претензии назвали безосновательными, а премьер-министр Николай АЗАРОВ публично попробовал местный сыр и похвалил его качество. Тем не менее, глава Роспотребнадзора заявил, что чем больше его ведомство исследует образцов сыра украинского производства, тем больше обнаруживается неприятных находок. Количество и названия производящих сыр компаний, на которые распространится запрет, Г.ОНИЩЕНКО уточнять не стал.

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ФГИУ в мае-июле выставит на продажу госпакеты 48 гор- и облгазов

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует начать продажу государственных пакетов акций газораспределяющих и газопоставляющих предприятий в мае т.г.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ, об этом говорится в утвержденном приказом Фонда № 145 от 27 января 2012 г. плане-графике выставления на продажу данных предприятий.

В соответствии с утвержденным планом-графиком, в мае т.г. на продажу планируется выставить госпакеты ПАО "Крымгаз" (23,99%), ПАО "Сумыгаз" (25,79%), ПАО "Запорожгаз" (25%), ПАО "Луганскгаз" (26%), ПАО "Тисменицагаз" (26%), ПАО "Днепропетровскгаз" (26%), ПАО "Николаевгаз" (25%), ПАО "Херсонгаз" (20,83%), ПАО "Полтавагаз" (26%), ПАО "Киевоблгаз" (8,24%), ОАО "Гадячгаз" (26%), ПАО "Кременчуггаз" (26%), ОАО "Одессагаз" (4,97%), ПрАО "Макеевкагаз" (1,62%), ПАО "Харьковгоргаз" (9,91%), ПАО "Харьковгаз" (17,7%).

В июне 2012 г. на продажу планируется выставить ПАО "Лубныгаз" (26%), ПАО "Житомиргаз" (15,86%), ПАО "Винницагаз" (22,06 %), ПАО "Ивано-Франковскгаз" (25%), ПАО "Черновцыгаз" (20,39%), ПАО "Севастопольгаз" (25%), ПАО "Ривнегаз" (7,6%), ПАО "Закарпаттягаз" (6,34%), ПАО "Львовгаз" (2,55%), ПАО "Черниговгаз" (13,25%), ПАО "Бучачгаз" (3,87%), ПАО "Кременецгаз" (26%), ПАО "Волыньгаз" (23,42%), ПАО "Тернопольгаз" (0,71%), ПАО "Тернопольгоргаз" (4,96%), ПАО "Днепрогаз" (1,2%).

В июле т.г. в соответствии с утвержденным планом графиком на продажу планируется выставить ПАО "Хмельницкгаз" (1%), ПАО "Мелитопольгаз" (25%), ПАО "Борщевгаз" (4,11%), ПАО "Теребовлягаз" (26%), ПАО "Коростишевгаз" (22%), ПАО "Бережаныгаз" (26,04%), ПАО "Гусятингаз" (7,38%), ПАО "Залищикигаз" (1,51%), ПАО "Збаражгаз" (7,59%), ПАО "Монастырискгаз" (5,99%), ПАО "Подволочискгаз" (1,98%), ПАО "Уманьгаз" (15,3%), ПАО "Шепетовкагаз" (2,04%), ПАО "Криворожгаз" (7,01%), ПАО "Чортковгаз" (2,7%), ПАО "Зборовгаз" (10,97%).

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины своим постановлением от 10 октября 2011 г. поручил НАК «Нафтогаз Украины» передать государственные пакеты акций 48 предприятий по газоснабжению и газификации (гор- и облгазов) из уставного капитала компании Фонду госимущества Украины для их последующей приватизации.

Как и в случае с энергоснабжающими и энергогенерирующими компаниями, государство оставит в своей собственности 25%-ный пакет акций гор- или облгаза.

При этом там, где НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит менее 25% акций гор- и облгаза, эти пакеты будут реализовываться целиком.

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Украина в январе импортировала газ по 430 долл. и 397,5 долл.

Импорт природного газа в Украину в январе 2012 года осуществлялся по ценам 430 долл. и 397,47 долл. за тыс. куб. м.

Об этом сказано в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины, опубликованном на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что газ в январе ввозился в страну по десяти контрактам: 397,47 долл. за тыс. куб. м – в первом случае и 430 долл. за тыс. куб. м – во втором-десятом.

Корректирующий коэффициент для расчета рентной платы за природный газ в январе 2012 года увеличился на 1,2% – с 2,2303 до 2,2575.

Как сообщалось со ссылкой на данные Минэкономразвития, таможенная стоимость январских партий природного газа в 2011 году составила 264 долл. и 266,5 долл. за тыс. куб. м, февральских и мартовских - 263,04 долл. за тыс. куб. м, апрельских - 296, 280 и 297,58 долл. за тыс. куб. м, майских - 280 и 297 долл. за тыс. куб. м, июньских - 280 и 297,58 долл. за тыс. куб. м, июльских - 280, 297,58 и 320 долл. за тыс. куб. м, августовских - 320, 353,84 и 367 долл. за тыс. куб. м, сентябрьских - 353,84 и 367 долл. за тыс. куб. м, октябрьских - 353,84 и 367 долл. за тыс. куб. м, ноябрьских - 412 и 397,47 долл. за тыс. куб. м, декабрьских - 412 и 397,47 долл. за тыс. куб. м.

Напомним, цена импортного газа для Украины в первом квартале 2011 года возросла до 264 долл. за тыс. куб. м по сравнению с 252 долл. за тыс. куб. м в четвертом квартале 2010 года. Во втором квартале 2011 года она составляла около 297 долл. за тыс. куб. м, в третьем – около 354 долл. за тыс. куб. м, в четвертом – около 400 долл. за тыс. куб. м.

Помимо НАК «Нафтогаз Украины», природный газ в Украину импортируют химические предприятия бизнесмена Дмитрия ФИРТАША, которые получают среднеазиатский газ через его компанию Ostchem Holding Ltd.

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В основных аэропортах Европы во время Евро-2012 будут продавать гривню

В основных аэропортах Европы накануне и во время проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года в обменных пунктах будет продаваться украинская национальная валюта - гривня.

Как сообщается на сайте Информационного центра “Украина-2012”, об этом сообщил вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ.

Отмечается, что такая возможность предусмотрена для удобства десятков тысяч болельщиков, которые будут лететь в Украину.

Б.КОЛЕСНИКОВ подчеркнул, что для комфорта фанов были упрощены все процедуры, со всеми пограничными пунктами на государственной границе налажена связь.

Он также добавил, что недавно была достигнута договоренность о том, чтобы гости Евро-2012 пересекали государственную границу Украина-Польша только раз - на стороне Польши, по упрощенной процедуре.

«Учтено даже то, что в основных аэропортах западного мира в обменниках будет продаваться гривня, во избежание ситуации, когда в МА «Борисполь» прилетает 10-15 тысяч иностранных гостей и они одновременно пытаются купить местную валюту», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

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В Киевской области объем иностранных инвестиций достиг почти 1,8 млрд. долл. Председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК отмечает, что объем прямых иностранных инвестиций в экономику Киевской области достигает почти 1,8 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПРИСЯЖНЮК заявил сегодня во время сессии Киевского областного совета, отчитываясь о выполнении Программы социально-экономического и культурного развития Киевской области на 2011 год.

По его словам, на Киевщине самый высокий среди других регионов государства уровень инвестиций, который приходится на одного человека.

«Общий объем прямых иностранных инвестиций в экономику области по состоянию на 1 января 2012 года нарастающим итогом составил почти 1,8 млрд. долл.», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК, отметив, что за счет привлечения инвестиционных средств и введения новых объектов на Киевщине было создано более 50 тыс. новых рабочих мест.

Он также отметил, что в регионе в течение 2011 года наблюдался рост объемов промышленного производства на 7,1% и иностранных инвестиций - почти на 10%.

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Азербайджан временно прекратил поставки газа в Турцию и Грузию

Экспорт азербайджанского газа в Турцию и Грузию временно прекращен в связи с техническими неисправностями на платформе, расположенной в районе месторождения Шах-Дениз. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на агентство Trend.

Поставки газа прекратились из-за срабатывания автоматической системы безопасности при проведении плановых профилактических работ на платформе. Подробности происшествия не сообщаются. Местное подразделение британской компании BP, которая является оператором месторождения, рассчитывает завершить ремонт и возобновить поставки топлива к вечеру 7 февраля.

Кроме того, экспорт газа в Турцию сократился из Ирана, также из-за технической неисправности. Ежедневные поставки топлива снизились с 40 до 6-7 миллионов кубометров. Об этом, как сообщает Reuters, заявил премьер-министр Турции Танер ЙЫЛДЫЗ. Анкара ожидает возобновления поставок из Ирана в полном объеме также к вечеру 7 февраля. В результате возникших сложностей Анкара была вынуждена приостановить экспорт топлива в Грецию.

Турция импортирует из Азербайджана около 16 процентов необходимого для страны газа - 6,6 миллиарда кубометров. Иран поставляет Анкаре 10 миллиардов кубометров в год. Крупнейшим поставщиком топлива Турции является Россия, которая за прошлый год экспортировала в эту страну более 25 миллиардов кубометров газа.

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