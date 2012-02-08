ДАЙДЖЕСТ СМИ за 8 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Российский инвестор увольняет работников «Лугансктепловоза» пишет: российский собственник «Лугансктепловоза» «Трансмашхолдинг» приступил к масштабным сокращениям персонала. На предприятии увольнения объясняют финансовыми сложностями и сокращением расходов…

http://delo.ua/business/rossijskij-investor-uvolnjaet-rabotnikov-luganskteplovoza-173187/

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Также «Дело» в публикации «Фирташ начал снова импортировать газ в Украину» пишет: подконтрольная бизнесмену Ostchem Group импортировала в январе 2012 года более 800 млн. кубометров газа. Таможенная стоимость топлива составила 430 долларов за тысячу кубометров…

http://delo.ua/business/firtash-nachal-snova-importirovat-gaz-v-ukrainu-173194/

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«Дело» в публикации «С мая ФГИ начнет продавать обл- и горгазы» пишет: сейчас завершается процесс передачи акций этих предприятий от "Нафтогаза" Фонду госимущества…

http://delo.ua/ukraine/s-maja-fgi-nachnet-prodavat-obl-i-gorgazy-173197/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украина предстала в новом свете», в котором пишет: посол Евросоюза в Украине Жозе Мануэл Пинту Тейшейра заявил о прекращении финансирования реформы украинской государственной службы. В Еврокомиссии уточнили, что проблема носит системный характер - остановлены все программы бюджетной поддержки объемом более 160 млн евро в год.

http://www.kommersant.ua/doc/1868231

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Экспортерам объявляют сбор», в котором пишет: экспортеров металлургической и химической продукции могут обложить новым сбором. Народный депутат от Партии регионов Григорий Смитюх зарегистрировал в Верховной раде законопроект о введении 1,5-процентного экспортного сбора для этой продукции, средства от которого предлагается направить на социальные нужды. Но участники рынка считают, что введение сбора может остановить две ключевые экспортные отрасли промышленности. А эксперты отмечают, что принятие закона чревато санкциями ВТО по отношению к Украине…

http://www.kommersant.ua/doc/1868286

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Издание «Экономические известия» в публикации «Россияне пришли в Черновцы» пишет: группа российского бизнесмена и экс-спикера Госдумы России Александра Бабакова расширила свои энергетические владения в Украине покупкой электросетей Буковины…

http://markets.eizvestia.com/full/rossiyane-prishli-v-chernovcy

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Нацбанк решил озолотиться», в котором пишут: с 17 февраля вступает в силу постановление НБУ №497 (от 30 декабря 2011 г.), которым, среди прочего, утверждается новая редакция положения об осуществлении банками операций с банковскими металлами (постановление НБУ №325 от 6 августа 2003 г.). Документ существенно расширяет возможности регулятора по скупке у банков золота, серебра, платины и металлов платиновой группы, изготовленных украинскими производителями…

http://finance.eizvestia.com/full/nacbank-reshil-ozolotitsya

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Газета «Сегодня» в публикации «Кредитные авто отправят на штрафплощадку и отдадут банку» пишет: те, кто взял в кредит автомобиль и не спешит за него рассчитываться, скоро могут об этом пожалеть. Уже в ближайшие дни должника может остановить инспектор ГАИ и попросить покинуть машину…

http://www.segodnya.ua/news/14336518.html

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Также «Сегодня» в публикации «Поезда, идущие в Киев, будут высаживать пассажиров и в Дарнице» пишет: с 6 февраля поезда Донецк-Киев и Одесса-Киев начали делать остановку на жд-вокзале на левом берегу столицы…

http://www.segodnya.ua/news/14336456.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Закон о рынке земли переписывать будут вечно?..» пишет: исходя из анализа внесенных в законопроект изменений, можно констатировать, что сделаны они в пользу крупных игроков рынка. Причем для коррупционных схем созданы определенные лазейки...

http://economics.unian.net/rus/detail/119180

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Великая греческая стена спасет Европу?» пишет: от Греции сейчас зависит состояние мировых финансовых рынков, в частности, судьба Европейского Союза в целом. Однако правительство страны вместо решения реальных вопросов решило отгородиться от насущных проблем вовсе не виртуальной стеной...

http://economics.unian.net/rus/detail/119231

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Как раздобыть спиртное ночью» пишет: в РФ по закону спиртное ночью приобрести нельзя, но в обход закона можно. Например, алкоголь можно получить в подарок, в аренду или в залог…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1497113/vodka_v_podarok

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Также «Ведомости» в публикации «Почему акционер выкупает акции у миноритариев с дисконтом» пишут: Совет директоров «Седьмого континента» объяснил, почему основной владелец компании предложил выкупить акции у миноритариев по аномально низкой цене. Директора ожидают, что капитализация розничной сети продолжит падать…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1497108/prodavaj_podesheveet

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Издание «Известия» в публикации «Газпром» заплатит 12 млн рублей за красивую отчетность» пишет: за право написать годовой отчет газового монополиста поборются пиар-агентство, издатель отраслевых журналов и инвестиционная компания…

http://izvestia.ru/news/514584

(УНИАН)