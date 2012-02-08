Иностранные врачи в ближайшее время обследуют Тимошенко

Иностранные врачи в ближайшее время проведут обследование состояния здоровья бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которая отбывает наказание в Качановской исправительной колонии в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции.

«Могу сказать, что мы над этим работаем, и это в ближайшее время будет», - сказал А.АНИЩЕНКО.

Говоря о сроках, когда иностранные врачи смогут провести обследование Ю.ТИМОШЕНКО, министр отметил: «Это не только от нас зависит. Это зависит от наших иностранных коллег. Я знаю, что это будет в ближайшее время».

В то же время А.АНИЩЕНКО подчеркнул, что Ю.ТИМОШЕНКО должны обследовать иностранные специалисты таких же профилей, как и украинские, которые осматривают экс-премьера.

«Мы знаем, какие есть диагнозы, и такие профильные врачи будут», - подчеркнул руководитель Минздрава.

Как сообщал УНИАН, защита Ю.ТИМОШЕНКО настаивает ее на независимом медицинском обследовании, в частности, подала соответствующие письма о допуске канадских и немецких врачей для обследования состояния здоровья экс-премьер-министра.

30 января генеральный прокурор Виктор ПШОНКА провел совещание с руководством МИД, Министерства здравоохранения и Государственной пенитенциарной службы Украины относительно создания международной медицинской группы из представителей Канады, Германии и Красного Креста для обследования Ю.ТИМОШЕНКО. По данным ГПУ, от Германии в составе группе – двое представителей, а от Канады и Красного Креста - по трое.

1 февраля председатель фракции "БЮТ-Батьківщина", защитник Ю.ТИМОШЕНКО Андрей КОЖЕМЯКИН сообщил, что комиссия украинских и иностранных врачей до 8 февраля осмотрит экс-премьера.

Справка УНИАН. 11 октября 2011 года Печерский районный суд Киева приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Апелляционный суд Киева 23 декабря оставил приговор в силе.

30 декабря Ю.ТИМОШЕНКО была этапирована из Киевского СИЗО в Качановскую женскую колонию №54 в Харькове.