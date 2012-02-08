Верховная Рада отказалась декриминализировать «статью Тимошенко»

Верховная Рада Украины отказалась декриминализировать статью 365 Уголовного кодекса, по которой осуждена экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно приведения национального уголовного законодательства в соответствие с Конвенцией ООН против коррупции», внесенного депутатом из фракции «БЮТ-Батькивщина» Дмитрием ШВЕЦОМ, проголосовали лишь 159 народных депутатов из 434, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовали за проект фракции большинства.

Законопроектом предусматривалось внесение изменений в статью 365 Уголовного кодекса Украины, которыми установлено, что превышение власти или служебных полномочий, то есть преднамеренное совершение служебным лицом действий, которые явно выходят за пределы предоставленных ему прав или полномочий, если оно совершено с целью получения неправомерной выгоды для самого себя или другого физического или юридического лица в значительном размере, карается исправительными работами сроком до двух лет или ограничением свободы сроком до пяти лет, или лишением свободы на срок от двух до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Действующей редакцией Уголовного кодекса такое наказание установлено за превышение власти или служебных полномочий, то есть преднамеренное совершение служебным лицом действий, которые явно выходят за пределы предоставленных ему прав или полномочий, если они нанесли существенный ущерб охраняемым законом правам, интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам, интересам юридических лиц.

Предлагалось также установить, что в статье 365 УКУ неправомерной выгодой считаются денежные средства или другое имущество, преимущества, льготы, услуги, нематериальные активы, которые без законных на то оснований обещают, предлагают, предоставляют или получают безвозмездно или по цене, ниже минимальной рыночной. Неправомерная выгода считается полученной в значительном размере, если ее сумма превышает сто необлагаемых минимумов доходов граждан.