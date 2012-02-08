АНОМАЛЬНАЯ ПОГОДА: последствия и риски (обновляется)

Обновлено на 16.43

Министр чрезвычайных ситуаций Украины Виктор БАЛОГА распорядился дополнительно выделить Крыму 7 единиц спецтехники для преодоления последствий непогоды.

Об этом сообщает пресс-служба Совета министров Крыма со ссылкой на начальника крымского управления МЧС Сергея ШАХОВА.

Спецтехника прибыла в Крым из Херсона, Николаева и Запорожья.

По словам С.ШАХОВА, 7 февраля сотрудники МЧС и ГАИ освободили из снежного плена на дорогах полуострова несколько автобусов и почти 500 машин, где находились 1,5 тысячи человек, в том числе три роженицы. Беременных доставили в больницы.

Снежные заносы есть в Симферопольском, Черноморском, Джанкойском, Нижнегорском, Раздольненском и Ленинском районах. Там работает спецтехника высокой проходимости, на некоторых участках движение транспорта перекрыто.

«Из резервов выделено достаточное количество техники высокой проходимости, вся она заправлена и проблем с топливом нет. Оказывается помощь в заправке грузовых и легковых автомобилей, которые попали в заносы. У некоторых фур замерзло топливо, они стоят на обочине, в кабинах водителей работают автономные обогреватели», - сообщил премьер Крыма Анатолий МОГИЛЕВ.

Министерство социальной политики Крыма совместно с крымским УМЧС организовало передвижные пункты питания для людей, оказавшихся в дорожных заторах.

Кроме того, в автономии работают около 200 стационарных пунктов обогрева и питания, еще 27 пунктов - в круглосуточном режиме.

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В Алуште волны Черного моря в шторм, достигавший 6-7 баллов, разбили набережную и смыли часть пляжей.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил представитель Алуштинской мэрии.

«Повреждено покрытие набережной - плитка и асфальт, плюс смыты многие пляжи», - сказал собеседник агентства.

По его информации, пострадали так называемые центральная и западная набережные.

Власти города подсчитывают нанесенный ущерб.

В Управлении МЧС Алушты подтвердили УНИАН, что 7 февраля был шестибалльный шторм.

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Во Львове в связи с сильными морозами участились случаи порывов на водопроводах.

Центральная диспетчерская служба городского коммунального предприятия «Львовводоканал» ежедневно фиксирует 8-13 порывов на городских водопроводах, сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Вчера бригады предприятия выезжали 13 раз, чтобы ликвидировать порывы. Лишь в двух случаях была прекращена подача воды на несколько часов в квартиры львовян.

«Сегодня одна бригада «Львовводоканала» выехала на помощь Галицкой районной администрации для отогревания стояков в домах центральной части города», - уточнили в компании.

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Толщина льда в Керченском проливе, который разделяет территории Украины и России, достигает 30 см, переправа «Крым - Кавказ» может возобновить работу только после уменьшения скорости штормового ветра на полуострове, который второй день достигает 30 м/с.

«Движения на канале сейчас нет… Мы не работаем из-за штормового ветра, плюс еще пролив покрыт льдом с торосами. Толщина льда в пределах 30 сантиметров. Когда ветер "упадет", мы с этим льдом справимся, если не будет подвижки. Если начнется подвижка льда в проливе, то и мы будем стоять», - сказал руководитель государственной судоходной компании «Керченская паромная переправа» Николай КОВИРНИЧЕНКО корреспонденту УНИАН по телефону.

В этом году из-за непогоды паромы между Крымом и Россией не ходили шесть суток, в том числе 7-8 февраля.

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В Крыму 55 тысяч жителей 81 села в 11 районах полуострова остаются без света из-за повредившего провода сильного ветра, скорость которого достигает 30 м/с.

Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

На ликвидации аварии работают более 300 электриков и почти 100 единиц техники.

Население автономии - около 2 миллионов человек.

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На совместном совещании руководства Килийского района и Главного управления МЧС Украины в Одесской области принято решение об эвакуации 24 жителей дунайских островов, которые находятся на расстоянии 12-15 км от городка Вилково.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Одесской области.

«Подготовка к эвакуации людей вызвана резким ухудшением погоды в южных районах Одесщины. Для выполнения этой задачи руководством Управления МЧС в Винницкой области направлен в Вилково экипаж аэроглиссера МАРС-700», - сказано в сообщении.

В свою очередь, управление МЧС Украины в Одесской области направило в город Вилково 7 передвижных электростанций для обеспечения работы больницы, водозабора, школы и детского сада, которые обесточены из-за повреждений на линиях электропередач, вызванных сильным ветром.

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Моряки Военно-морских сил Украины освобождают автомобили, попавшие в заторы из-за снежных заносов на автотрассе Симферополь – Красноперекопск.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-центра – пресс-секретарь командования украинских ВМС, капитан 1-го ранга Олег ЧУБУК, к командующему ВМС ВС Украины адмиралу Виктору МАКСИМОВУ с просьбой о предоставлении помощи в расчистке дорог, доставке горючего, освобождении из снежного плена автомобилей обратились представители руководства Совета министров Автономной Республики Крым.

Особенно сложная ситуация сложилась на участке между населенными пунктами Гвардейское и Трактовое, где, по данным Главного управления МЧС в АРК, в затор попали около 200 автомобилей. По решению В.МАКСИМОВА, в готовность были приведены подразделения Войск береговой обороны и частей оперативного обеспечения. В командном центре флота была развернута оперативная группа во главе с заместителем начальника штаба украинских ВМС полковником Сергеем ОСТРОВЕРШЕНКО.

По информации О.ЧУБУКА, в 23.10 7 февраля В.МАКСИМОВ отдал приказ отправить в район затора технику, и в 23.25 два бронетранспортера БТР-80 и два автомобиля КрАЗ-2362 во главе с заместителем начальника Центра войск береговой обороны полковником Сергеем ПАСЕЧНИКОМ отправились в место стихийного бедствия. С целью обогрева людей в грузовиках моряки взяли с собой одеяла, термосы, дрова и т.п.

Практически всю ночь флотские КрАЗы пробивали дорогу, накатывали колею, вместе с двумя БТР-80 оказывали помощь в буксировке автомобилей. По состоянию на 9.30 они продолжали оказывать помощь потерпевшим водителям, попавшим в затор.

Между тем, как добавил пресс-секретарь, в 5 часов утра в Симферополь из воинской части, которая базируется в поселке Перевальное, прибыли 4 заправщика горючего на базе автомобиля «Урал». Утром 8 февраля два из них, наполненные бензином и дизельным горючим, отправились в место события с целью доставки горючего владельцам автомобилей, которые всю ночь, отказываясь оставлять транспортные средства, обогревались благодаря работающим двигателям.

Кроме того, решением командующего ВМС ВС Украины, два грузовика марки КрАЗ и 5 грузовиков «Урал» повышенной проходимости выделены для доставки ремонтных бригад «Крымэнерго» к местам повреждения электросетей, по семи маршрутах. Остальная техника находится в готовности выполнить поставленную задачу, отметил О.ЧУБУК.

Также решением адмирала В.МАКСИМОВА, с 7 февраля в Симферополе в составе оперативного штаба АРК работает представитель командования ВМС Украины капитан 1-го ранга Игорь МАТУС.

Командующий флота утром 8 февраля также отбыл в Симферополь для участия в оперативном совещании в Совете министров АРК.

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В Краматорске после прорыва теплотрассы 6 февраля без тепла остаются 14 жилых домов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, теплоснабжение этих домов планируется восстановить к 12.00.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля в 17.00 в Краматорске произошел прорыв теплотрассы, в результате которого временно от теплоснабжения были отключены 191 многоэтажный жилой дом, 4 больницы, 6 школ и 5 детских садов.

6 февраля в 20.00 аварийные бригады ликвидировали прорыв теплопровода, после чего было начато постепенное подключение домов к теплу.

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В Запорожской области 400 человек третьи сутки лишены централизованного питьевого водоснабжения из-за порыва на водоводе.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Запорожской облгосадминистрации, авария на водоводе произошла 6 февраля в с. Приморское Васильевского района.

«В связи с аварийными работами на водоводе 6 февраля без водоснабжения остались жители 170 домов (400 человек) частного сектора. Работы по восстановлению водоснабжения проводит коммунальное предприятие Приморского сельсовета «Славута»», - отметили в управлении ОГА. Пока восстановить централизованное водоснабжение не удалось.

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Министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА поручил соответствующим службам МЧС тщательным образом проверить всю имеющуюся информацию о гибели людей в период аномально низких температур.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, целью такого углубленного анализа является выяснение настоящих причин смерти человека в каждом случае, чтобы сделать обоснованные выводы о масштабе человеческих потерь от холодов и разработать дополнительные меры по их предотвращению.

По словам В.БАЛОГИ, после резкого похолодания главной задачей сил МЧС было быстрое развертывание пунктов обогрева людей, недопущение инцидентов на объектах жизнеобеспечения страны, спасательные действия на дорогах и в местах повышенной опасности. «Надо было действовать немедленно, чтобы отвернуть критические сценарии. Как пример обращу внимание на то, как по мере усиления морозов росло количество установленных МЧС палаток для обогрева, где все желающие могли получить тепло, еду и теплые вещи. Сначала их было полторы тысячи, и ежедневно разворачивались новые. Сейчас таких пунктов 3 361 по всей стране, туда за помощью обратились свыше 100 тысяч человек», - сказал министр.

Учитывая напряженность ситуации, он не исключает, что при учете людей, умерших в этот период, не были обстоятельно выяснены настоящие причины их смерти. Такую статистику ведут медицинские учреждения, правоохранительные органы, социальные службы и местная власть, однако уже первая сверка данных показала, что причина переохлаждения или обморожения подтвердилась лишь в 112 случаях.

Иногда человеческая смерть наступала в силу обстоятельств, которые прямо не связаны с действием холодов (например, из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи), однако такие случаи также попадали в статистику потерь от переохлаждения или обморожения. В 90% случаев к гибели от сильных морозов привело злоупотребление спиртным. Результаты объективного изучения причин смертей от морозов должно озвучить Министерство здравоохранения, говорится в сообщении.

«Важно ответственно относиться к обнародованию таких данных, вплоть до уголовной ответственности, чтобы в будущем не допускать спекуляций на этой теме. Подчеркну: каждая смерть – это непоправимое горе. Однако специалистам надо составить четкую картину, какие в действительности величины человеческих потерь от холода. Ведь нередко случалось так, что люди умирали не из-за сильных морозов, а из-за разгильдяйства и холода в душе тех, кто по своим должностным обязанностям должен позаботиться о пожилых людях, одиноких, беспризорных. Поэтому объективные выводы, без истерики и панических возгласов, должны быть обязательно учтены местной властью, социальными службами, правоохранителями, медиками, спасателями», - убежден В.БАЛОГА.

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Пик морозов ожидается в конце текущей недели - Азаров

Пик морозов ожидается в конце текущей недели, заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, открывая заседание Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал: «Гидрометцентр уточнил прогноз, и предупреждает, что пик морозов ожидается в конце текущей недели. Поэтому все, кому я поручал решение этой проблемы, должны еще больше мобилизоваться».

По словам премьера, он даст поручение провести селекторное совещание с руководителями регионов, и «спросить с тех, у кого в регионе наибольшие риски, и максимально учесть предложения относительно помощи регионам в связи с аномальными морозами».

«На самом деле, все зависит от того, как на земле, в конкретном городе, поселке поставлено дело, насколько подготовлены и небезразличны работники, как практически оказывают помощь людям. Кто как действовал в этой экстремальной ситуации, мы обязательно и принципиально оценим потом. Сейчас главное - дойти до каждого гражданина, который нуждается в помощи, спасти людей», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

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В Украине из-за ненастья обесточены свыше 130 населенных пунктов - МЧС На протяжении дня 7 и в ночь на 8 февраля из-за неблагоприятных погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 134 населенных пунктов в АР Крым, а также в Одесской и Херсонской областях.

Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, в частности, в Крыму без электроснабжения остались 108 населенных пунктов, в Херсонской области - 11, в Одесской – 15.

К возобновлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Для обеспечения доставки аварийно-восстановительных бригад к местам проведения работ в труднодоступных районах АР Крым от МЧС привлечен 9 единиц техники высокой проходимости.

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В Крыму продлили штормовое предупреждение, Керченский пролив закрыт для кораблей

В Крыму в среду, 8 февраля, на полуострове сохранится северо-восточный ветер, порывы которого будут достигать 30 метров в секунду, Керченский пролив закрыт для прохождения судов, переправа «Керчь-Кавказ» не работает.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС.

По информации ведомства, в проливе на якорных стоянках находятся 125 судов.

Температура воздуха днем составит 3-8 градусов мороза.

ГАИ и МЧС просят жителей Крыма и туристов не выезжать за пределы населенных пунктов, поскольку на дорогах снежные заносы.

Спасатели с помощью спецтехники 7 февраля освободили из снежного плена более 170 автомобилей, в которых находились почти 600 человек.

По состоянию на сегодняшнее утро, в Крыму обесточены 108 населенных пунктов.

Полуостров уже третью неделю живет в условиях штормового предупреждения.

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В Красногвардейском районе Крыма вследствие снежных заносов в заторе остаются 60 автомобилей и два рейсовых автобуса В Красногвардейском районе Крыма из-за снежного заноса в заторе остаются 60 автомобилей и два рейсовых автобуса.

Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, 7 февраля в результате ухудшения погодных условий (сильный ветер 30-35 м/с) на автодороге государственного значения Армянск – Симферополь, на трех отдельных участках, вследствие снежных переметов образовались заторы автотранспорта. Так, на участке возле с. Журавлевка из-за перемета длиной 3,5 км в затор попало 120 ед. техники. В 20.00 бойцы МЧС с помощью специальной техники расчистили перемет и ликвидировали затор.

На участке между селами Сумское и Симоненко образовался перемет длиной 10 км в затор попало 60 машин, в 4.00 затор был ликвидирован.

На участке между селами Симоненко и Трактовое (Красногвардейский район) остается расчистить 3 км дороги, где находится 60 автомобилей и 2 рейсовых автобуса. С целью предотвращения гибели людей от переохлаждения в селе Трактовое развернут пункт обогрева, в который были направлены 17 пассажиров рейсовых автобусов.

К расчистке дорог и освобождению автотранспорта из заторов всего привлечены 26 ед. техники и 71 чел., в том числе от МЧС - 14 ед. техники и 38 чел.

Общую координацию действий осуществляло Главное территориальное управление МЧС в АР Крым.

(УНИАН)