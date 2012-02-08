ТОП-10 (8 февраля)

Украина получает на границе с Россией только 460 млн. куб. м газа вместо 510 - Бойко

Украина в связи с погодными условиями получает на границе с Россией только 460 млн. кубометров газа вместо 510, как это предусмотрено контрактом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО перед заседанием Кабинета министров.

«Учитывая аномально холодную погоду в России, у нас до западных границ (возможно, министр оговорился, имея ввиду украино-российскую границу, т.е. восточную границу Украины - ред.) доходит меньше газа, чем необходимо по техническому соглашению. Идет очень большой отбор внутри России», - сказал Ю.БОЙКО.

Он отметил, что на сегодня «должно быть 510 млн. кубов по техническому соглашению, а у нас 460».

«Но учитывая, что ситуация в Европе сложная, мы увеличили подъем газа из наших газовых хранилищ и дополнительно отдали, например, на Турцию 11 млн. кубов в сутки. Таким образом, мы помогаем Европе»,- подчеркнул Ю.БОЙКО.

Он отметил, что эти действия согласуются с контрактом о поставках газа между Украиной и Россией.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что «увеличение потребления природного газа в Украине, связанное со значительными морозами, компенсируется исключительно за счет отбора газа из украинских подземных газохранилищ».

Это сообщение НАК прозвучало на фоне заявления гендиректора «Газпром экспорта» Александра МЕДВЕДЕВА по поводу сокращения экспорта российского газа в Европу (о 7%-ном снижении поставок заявила Польша, Италия получает на 20% меньше заявленного, Австрия и Словакия - на 30%): «Сидя на транзитных трубах, Украина отбирает сейчас газ... значительно больше контрактных объемов».

Напомним, зампред правления "Газпрома" Александром МЕДВЕДЕВЫМ в четверг, 2 февраля, сказал, что в связи с суровой зимой компания, напротив, максимально нарастила поставки в Европу - их суточный объем соответствует 180 миллиардам кубометров газа.

4 февраля зампред правления холдинга "Газпром" Андрей КРУГЛОВ заявил. что Россия на несколько дней снизила поставки газа в Западную Европу, в объеме до 10%, но затем объемы поставляемого газа вернулись к показателям, предусмотренным контрактом.

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Базовая инфляция в январе в Украине составила 0%, против января 2011 года - 6,6%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в январе 2012 года против декабря 2011 составила 0%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, в январе 2012 года показатель базовой инфляции против января 2011 года составил 6,6%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в январе 2012 года по сравнению с декабрем 2011 года составила 0,2%, против января 2011 года – 3,7%.

Справка УНИАН. В Украине инфляция в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем 2010 года составила 0,8%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 9,1%.

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Торги по продаже госпакета "Винницаоблэнерго" перенесены на 13 февраля

Приватизационный конкурс по продаже 50% государственного пакета акций ПАО "Винницаоблэнерго" перенесен на 13 февраля т.г., сообщает официальное издание Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) "Ведомости приватизации".

Как отмечает издание ФГИУ, начало конкурса запланировано на 9:00.

Напомним, намеченное на 3 февраля заседание конкурсной комиссии по продаже 50% госпакета акций ПАО "Винницаоблэнерго", на котором в ходе аукционных торгов должен был быть определен покупатель данного пакета, не состоялось из-за отсутствия кворума.

13 февраля т.г. на 11:00 также запланировано проведение конкурса по продаже 50% "Закарпатьеоблэнерго", торги по которому также ранее не состоялись из-за отсутствия кворума в конкурсной комиссии.

Как сообщал УНИАН, ФГИУ допустил к участию в конкурсе по продаже 50% госпакета акций ПАО "Винницаоблэнерго" все три компании, подавших заявки на конкурс, - ООО «Луганское энергетическое объединение» ("ЛЭО"), VS Energy International Ukraine ("ВС Энерджи Интернейшнл Украина") и ПАО "Львовоблэнерго".

ФГИУ 14 декабря 2011 г. объявил приватизационный конкурс по продаже 50% госпакета акций ПАО "Винницаоблэнерго".

Начальная стоимость выставляемых на продажу пакетов акций ПАО "Винницаоблэнерго" составляет 167 млн. 650 тыс. грн.

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Трем украинским предприятиям запретили ввоз сыров в Россию

Москва. Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте информацию о запрете ввоза сыров трех украинских предприятий.

«На потребительском рынке Российской Федерации в обращении находятся сыры производителей ЧП КФ «Прометей» (Украина, Черниговская область), АО «Пирятинский сырзавод» (Украина, Полтавская область), ООО «ГАДЯЧСЫР» (Украина, Полтавская область), не соответствующие установленным требованиям Федерального Закона «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» от 12.06.08 № 88-ФЗ по содержанию растительных жиров и без указания их на этикетке продукта», - говорится в сообщении.

Сообщается, что данная продукция находилась в обороте на территории г. Москвы, Орловской и Ростовской областях, Республики Дагестан.

Глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО поручил рассматривать возможность квалификации соответствующих противоправных действий, связанных с введением потребителей в заблуждение, по статье 14.7 КОАП «Обман потребителей», а также (при наличии оснований) составлять протоколы об административном правонарушении по статьям 14.43-14.46 КОАП.

«С целью недопущения поступления на потребительский рынок Российской Федерации фальсифицированной продукции и обеспечения продовольственной безопасности в Российской Федерации приостанавливаю ввоз на территорию Российской Федерации и оборот на территории Российской Федерации сыров указанных украинских производителей», - говорится в письме Г.ОНИЩЕНКО, направленном руководителям ведомства в регионах РФ.

Отмечается, что решение основывается на результатах выборочных лабораторных исследований образцов сыров производства Украины.

Напомним, глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО заявил в СМИ, что ведомство с 7 февраля вводит запрет на ввоз в Россию сыров некоторых украинских производителей, занявших неконструктивную позицию в решении проблемы качества данной продукции.

Глава Роспотребнадзора отметил, что в ходе проверок, проведенных в 62 субъектах РФ, было отобрано 178 образцов украинской продукции, из них 38 не соответствовали установленным нормативам "по жирокислотному составу жировой части продукта".

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Российская «Татнефть» вдвое снизила сумму иска к Украине по поводу «Укртатнафты»

Российская нефтяная компания «Татнефть» вдвое снизила сумму исковых претензий к Украине в рамках судебного иска по поводу «Укртатнафты» (НПЗ г. Кременчуг, Полтавская обл.).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ журналистам в среду.

По его словам, в настоящее время в международном арбитраже проходит стадия обмена аргументами и возражениями.

«По крайней мере, сумма иска от «Татнефти» уже уменьшена вдвое», - сказал он.

Напомним, сумма исковых требований - 2,4 млрд. дол. США. Дата подачи иска – 23 мая 2008 года.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2009 года ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) обжаловало в Хозяйственном суде Полтавской области законность владения компанией «Татнефть» (Татарстан, Российская Федерация) 8,6% акций ЗАО.

По словам начальника юрдепартамента "Укртатнафта" Валерия КОРНЕЛЯКА, причиной подачи иска в суд является нарушение «Татнефтью» договора купли-продажи указанного пакета акций, в соответствии с которым татарстанский акционер должен был внести в уставный капитал «Укртатнафты» нефтяные месторождения, а не денежный взнос.

11 февраля 2010 года Высший хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Полтавской области от 3 ноября 2009 года, который признал незаконным приобретение компанией «Татнефть» 8,6135% акций ПАО «Укртатнафта».

В начале 2011 года компания «Татнефть» обжаловала в международном арбитраже решение украинских судов о незаконности приобретения компанией 8,6135% акций ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.).

ПАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

Основными акционерами «Укртатнафты» являются НАК «Нафтогаз Украины» и ООО «Корсан».

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Клименко: ГНСУ продлила мораторий на проверки малого бизнеса

Государственная налоговая служба продлит мораторий на проверки малого бизнеса. Мелких предпринимателей не будут тревожить не только в первом, но и во втором квартале 2012 года. Об этом сообщил председатель ГНСУ Александр КЛИМЕНКО сегодня после заседания Кабинета Министров.

Он подчеркнул, что действующий мораторий на проверки безукоризненно выполняется. «Ни один инспектор или налоговый милиционер не посетил ни один рынок или другое место, где работают предприниматели. Малый бизнес принял участие в создании новой упрощенной системы налогообложения, а впоследствии получил адаптационный период для внедрения в своей работе новых требований закона», - отметил А.Клименко.

Кроме того, продолжается сокращение количества проверок других субъектов хозяйствования. План на первый квартал предусматривает, что будут проверять только 2 тыс. предприятий.

В позапрошлом году в Украине состоялось 23 тысячи проверок, в 2011-м – 12 тысяч, в 2012 году запланировано провести 8 тысяч проверок.

«То есть за год фискальный контроль уменьшился почти втрое и при этом стал более качественным. Внедренная система поиска субъектов теневой экономики позволяет находить нарушителей дистанционно, исключительно аналитическими методами. Не тревожа при этом добросовестных плательщиков. И в дальнейшем мы будем развивать в первую очередь бесконтактные способы мониторинга», - отметил А.Клименко.

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Беларусь может ввести запрет на ввоз украинских сыров

Беларусь может ввести запрет на ввоз украинских сыров. Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщила сегодня журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Надежда КОТКОВЕЦ.

«Скорее всего, мы поддержим решение российских служб. Вопрос будет обсуждаться белорусскими ветслужбами», - сказала Н. КОТКОВЕЦ. В тоже время, Н.КОТКОВЕЦ не сказала - есть ли сейчас у Белоруси какие-то претензии к украинским сырам.

Как сообщал УНИАН ранее, глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО заявил, что Россия с 7 февраля вводит запрет на ввоз сыров отдельных украинских производителей.

В ходе проверок, проведенных в 62 субъектах России, было отобрано 178 образцов украинских сыров, из них 38 не соответствовали установленным нормативам по жирокислотному составу.

Сегодня Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте информацию о запрете ввоза сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская область), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская область), ООО «ГАДЯЧСЫР» (Полтавская область).

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Нафтогаз и GANOPE договорились о разработке месторождений в Египте

Во вторник, 7 февраля, НАК «Нафтогаз Украины», Министерство нефти Арабской Республикой Египет и Египетская государственная компания GANOPE (Ganoub EL-Wadi Holding Petroleum Company) подписали концессионное соглашение о разведке и последующей эксплуатации двух нефтяных блоков Wadi Mahareeth №8 и №9, расположенных в Восточной пустыне Египта.

Об этом сказано в сообщении Министерства иностранных дел Украины, опубликованном на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что площадь концессионной территории составляет более 20 тыс. кв. км.

Также в сообщении сказано, что данный проект осуществляется в рамках государственной программы диверсификации источников поставок углеводородов в Украину.

Напомним, 13 декабря 2006 года между Арабской Республикой Египет, Египетской Генеральной Нефтяной Корпорацией и НАК «Нафтогаз Украины» было заключено Концессионное соглашение на проведение нефтяной разведки и разработки запасов углеводородов восточного блока Алам Эль Шавиш Ист в Западной Пустыне АРЕ общей площадью 994 кв. км.

За время реализации проекта компанией пробурены 12 поисковых и 2 разведочных скважины. Открыто 5 месторождений углеводородов. Суммарные добычные запасы нефти и газа на трех месторождениях оцениваются в 10 млн. тонн условного топлива. Проводится оценка запасов на двух других месторождениях.

НАК «Нафтогаз Украины» продолжает осуществлять организационно-правовые мероприятия и выполнять опытные и технологические работы на месторождениях с целью наращивания добычи нефти и газа.

GANOPE является государственной египетской компанией, которая владеет эксклюзивными концессионными правами на всей территории Южного Египта.

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ХМЗ возобновит производство с 27 февраля

На Херсонском машиностроительном заводе (ХМЗ) производственный процесс будет возобновлен с 27 февраля текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во вторник, 7 февраля, на встрече с трудовым коллективом ХМЗ заявил собственник предприятия Александр ОЛЕЙНИК.

"Юристы изучили ситуацию с судебным процессом по поводу имущества предприятия и сообщили мне, что законного механизма отнять имущество ХМЗ у нынешнего собственника нет. Поэтому я принял решение, не дожидаясь окончания судебного процесса, о том, что с 27 февраля мы возобновляем производство на заводе", - сказал А.ОЛЕЙНИК.

Также собственник ХМЗ отметил, что в портфеле заказов предприятия есть контракты на производство более 20 комбайнов "Скиф".

Как сообщал УНИАН, с 5 декабря 2011 года производственный процесс на ХМЗ был остановлен и все работники предприятия официально отправлены в оплачиваемые отпуска.

14 декабря 2011 года коллегия судей Хозяйственного суда Херсонской области по иску первого заместителя прокурора Херсонской области в интересах государства в лице облуправления Пенсионного фонда Украины отменила решение этого же суда от 25.06.2007 г. о мировом соглашении между ОАО «Херсонские комбайны», комитетом кредиторов ОАО и ООО «Херсонский машиностроительный завод», который принимал на себя долговые обязательства указанного ОАО.

Судебные заседания по апелляции руководства ХМЗ на решение коллегии Херсонского областного хозсуда от 14 декабря 2011 года состоялись в Одесском апелляционном хозяйственном суде 16 января и 2 февраля. Очередное заседание назначено на 28 февраля.

Справка УНИАН. ООО “Херсонский машиностроительный завод” было создано на базе производственных мощностей ОАО “Херсонские комбайны” в 2006 году. После мирового соглашения все активы ХМЗ перешли к ООО «НПП «Херсонский машиностроительный завод».

Предприятие специализируется на производстве сложной сельскохозяйственной техники. Предприятие является единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов “Славутич”. С 2012 года предприятие полностью перешло на выпуск комбайнов нового поколения «Скиф».

ООО «НПП «ХМЗ» входит в структуру ООО “НПП” БелоцерковМАЗ “(Белая Церковь).

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Еврокомиссия предлагает упростить получение финансов из европейских фондов

Еврокомиссия предлагает упростить правила получения финансирования из европейских фондов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующие предложения, одобренные сегодня, включают в себя около 120 изменений в существующие правила получения финансирования из европейских фондов для малого и среднего бизнеса, городов и регионов, студентов, ученых и т.д.

“Каждое тематическое предложение на следующий бюджетный период (с 2014 по 2020 год – УНИАН) включает элементы упрощения”, - заявил комиссар ЕС по вопросам финансовых программ и бюджета Януш ЛЕВАНДОВСКИ.

Вместе с тем, как отметили в пресс-службе Еврокомиссии, европейские правила получения финансирования из фондов ЕС достаточно часто дополняются правилами на национальном уровне, потому само по себе упрощение правил на европейском уровне не сможет достичь поставленных целей без упрощения процедур на национальном уровне.

Среди предложений Еврокомиссии – упрощение процедуры оформления финансирования из фондов ЕС, уменьшение количества аудиторских проверок, уменьшение максимального периода рассмотрения проектов с 350 до 250 дней.

Предложение Еврокомиссии будет передано для утверждения в Европарламент и Совет ЕС.

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